REPORTÁŽ: V Maison Ferrand se rodí skvělý koňak, gin i rum

Setkat se s lidmi, jakými jsou Alexandre Gabriel a jeho manželka Debbie, se člověku jen tak nepoštěstí. Úspěšní, inspirativní, milí, přesto zacílení, důslední, naplno oddaní svému byznysu. Jen tak může jejich společnost zahrnující celou řadu alkoholických nápojů uspět. „Svou firmu vnímám jako misi a svoje produkty jako sdílené dobrodružství,“ říká šéf impéria, do nějž patří světoznámé značky rumů Planteray, giny Citadelle a koňaky Ferrand. „To není práce, to je lifestyle,“ dodává.

Když strávíte s Alexandrem den dva, je ve svém živlu. Má stovky historek z života, ale také je chodící encyklopedií. O rumech toho ví jako pravděpodobně nikdo, koho potkáte. A to jednoduše proto, že víc o rumech vědí jen lidé, které zaměstnával a zaměstnává. A on s nimi neustále mluví, ostatně jedna z legend karibského rumu jej naučila termín „rhumming“, tedy „rumovat“. „Když TO tam je, řeknete prostě jenom, že to rumuje. Když to nerumuje, neřeknete nic,“ směje se Alexandre.

Rum, stejně jako gin nebo koňak, které jeho společnost vyrábí, má historický a společenský kontext. Má gastronomický kontext, zemědělský kontext a samozřejmě kontext ekonomický. A o tom všem ví Alexandre prakticky vše a nemusí nic dohledávat v mobilu.

„Musíte neustále hledat informace, pátrat v minulosti, využívat vědu, zkoumat, dělat vlastní výzkumy. Já o tom píšu knihy, což je způsob, jak tyto znalosti organizovat. Moji přátelé tady v oblasti Cognac to nedělají a trochu se mi posmívají, že píšu po nocích. Víte, to není jenom pro budoucnost oboru a vašeho produktu. Díky vědě jsme se naučili chápat věci, které naši předkové věděli a používali pro tvorbu nejlepšího pití. Já mám spolupracovníky, kteří tyto vědomosti zdědili. Díky vědě to umíme chápat na vyšší úrovni a díky tomu se můžeme vyvarovat některých případných problémů třeba v souvislosti se změnou počasí,“ vysvětluje mi Alexandre, do jehož impéria patří rumy Planteray, giny Citadelle a koňaky Ferrand.

Jak zažít Gruzii v českém hotelu hned u moře Enjoy Češi rádi mluví na dovolené česky. Na to sází hotelová skupina Czech Inn, která provozuje pětihvězdičkový hotel u moře nedaleko gruzínského Batumi. Pobytovou dovolenou v exotičtější destinaci si tak mohou pohodlně dopřát i běžní dovolenkáři. tzv Přečíst článek

A dobře ví, že na jeho obor může mít zásadní vliv celá řada faktorů. Počasí, politika, globální poptávka. Ostatně ještě před několika dekádami na Jamajce nebo Barbadosu existovaly až stovky palíren rumu. Pak ale došlo k úpadku odvětví a na obou tradičních rumových ostrovech zůstaly jednotky producentů. Dnes se ale situace podle Alexandra naštěstí zlepšuje.

Jako stará kapela

Sám přitom není jenom majitelem, je zároveň master blenderem. A při procházce po Château de Bonbonnet, které je evropským srdcem jeho impéria, se dává do řeči s každým, koho potká. Ať už je to řemeslník dokončující drobné úpravy v zákaznickém centru, nebo kontrolor kvality ginu, který se tu chystá. „Vědět, co jednotlivé profese vyžadují, je pro mě moc důležité. Sám jsem vyrůstal na farmě, a když vyrůstáte na farmě, umíte všechno - včetně úpravy střechy. Když to všechno znáte, umíte si vybrat nejlepší spolupracovníky. A ty já potřebuju. Já jsem především idea maker, mám sny, vize a ty chci naplňovat. A to jde jenom s nejlepšími spolupracovníky. Zároveň ale nemá cenu snít nad něčím, o čem vím, že je nereálné. Pokud tedy sny prolnete s maximálními zkušenostmi a dovednostmi, máte vyhráno. Je to jako s kapelou, když máte nejlepší muzikanty, děláte nejlepší muziku. Já kolem sebe mám skvělé muzikanty, někteří už zestárli, ale naštěstí naučili to svoje řemeslo mladší, takže kapela může pokračovat,“ dodává Alexandre.

Jednou z mladých kolegyň je také Frannie, která má doktorát chemie a původně se chtěla věnovat výrobě parfémů. Alexandre ji ale přiměl stát se master blenderem. „Rád zaměstnávám lidi, kteří na první pohled nepatří do tohoto byznysu. Právě Frannie jsem potkal, když dělala parfémy, a já ji přesvědčil, že může dělat ‚parfémy‘ dál, jenom se budou pít. Dneska dělá u nás, miluje to. Příští týden budeme spolu na Jamajce.“

Reportáž z Maison Ferrand vyšla v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází

Obálka magazínu Newstream CLUB 8 Newstream

Sdílené dobrodružství

Rumy Planteray jsou jednou z částí byznysu Alexandrovy společnosti Maison Ferrand. Kromě toho vyrábí také giny a koňaky. Důvod je přitom vcelku nečekaný. Rodina Ferrand patří k nejslavnějším producentům koňaků a pánové Ferrand, Hennessy a Martell se běžně potkávali. Na sídle Mademoiselle, které se postupně stává muzeem značky Ferrand, najdete řadu fotek a archiválií, které na zakladatele proslulých značek upomínají.

Alexandre Gabriel koupil vinice a palírnu na konci osmdesátých let, založil značku Maison Ferrand a začal vytvářet koňaky pro USA. Tím před šestatřiceti lety odstartovalo dobrodružství. V polovině devadesátých let pak přišel s převratnou myšlenkou. Podle francouzské legislativy se může koňak legálně pálit jen šest měsíců v roce. Alexandre a jeho tým tak přemýšleli, jak využít kapacit v druhé polovině roku. A napadl je gin. Snadný na výrobu, jalovec navíc roste téměř všude a není nijak náročný. V současnosti roste i před Château de Bonbonnet. Tak se zrodil nápad na gin Citadelle, který se stal prvním řemeslným ginem na světě.

„Nikdo nevěřil, že to bude fungovat. Nicméně my jsme si stáli za svým a dneska nás následuje řada výrobců,“ říká mi Alexandre. Ten si nechal gin patentovat v roce 1996. To mě překvapilo, protože patenty sice chrání výrobní postupy desítky let, ale potom se stávají veřejně dostupnými. Ptám se tedy Alexandra, jestli mu nevadí, že každý může okopírovat jeho postupy, což přitom v tomto odvětví bývá to nejcennější.

„Naopak. Ten patent je otevřený. Kdokoli si to chce vyzkoušet, ať to klidně dělá. Jasně, mí lidé na Jamajce a Barbadosu vždycky o všem říkají, že to je tajemství a předají ho až svým přímým nástupcům. Ale tady to neplatí. Je to sdílené dobrodružství. Ostatně já vždycky říkám, že svou firmu vnímám jako misi a svoje produkty jako sdílené dobrodružství, takže vidíte, že to tak skutečně je.“

Petr Udavský z Elite Voyage: Jednotkou luxusu jsou emoce Enjoy V cestovním ruchu pracuje Petr Udavský už 15 let, od dob studií. Před šesti lety spoluzaložil cestovku Elite Voyage, která se specializuje na ty nejbohatší. Ti za dovolenou v průměru zaplatí 700 tisíc korun. Petra Nehasilová Přečíst článek

Šéf kuchyní v luxusním hotelu Fairmont: Používáme české hovězí, je nejlepší Enjoy Kevin Fleming přišel do Prahy z Dubaje a nyní vede sedm kuchyní nově otevřeného hotelu Fairmont Golden Prague. V rozhovoru pro Newstream.cz popisuje, jak skloubit kreativitu šéfkuchařů s ekonomickou realitou, proč dává přednost českému masu před francouzským a jak chce z hotelu udělat „přátelského souseda“ i pro místní. Zdeněk Pečený Přečíst článek