Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Solární panely zlevnily, i s menší dotací je proto návratnost zajímavá

Solární panely zlevnily, i s menší dotací je proto návratnost zajímavá

nst
nst

Po dvou letech rekordního zájmu o solární energii se situace na trhu s fotovoltaikou stabilizuje. Přichází doba konsolidace, profesionalizace a návratu k dlouhodobě udržitelnému růstu. „Není to krize, ale návrat k normálu,“ vysvětluje Mário Franko, odborník na fotovoltaiku E.ON Energie.

„Po období masivní poptávky přichází přirozené ochlazení. Trh se nasytil a slabší firmy odcházejí. To je zdravý vývoj, který nakonec pomůže zákazníkům – zůstanou spolehliví dodavatelé s kvalitním servisem,“ dodává Franko.

Kdo si dnes pořizuje fotovoltaiku, měl by být obezřetný. Největší chybou je řídit se pouze cenou. „Cena by nikdy neměla být hlavním kritériem,“ zdůrazňuje. „Právě firmy, které se dostávají do potíží, často lákají na extrémně levné nabídky. Riziko pak nese zákazník – instalace se nedokončí, nebo zůstane bez servisu,“ dodává.

Místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie Jan Zápotočný

Jan Zápotočný: Fotovoltaika se vyplatí každému. Jen se musí smysluplně navrhnout

Zprávy z firem

Vysoké ceny energií a s nimi související zájem o fotovoltaiku a obnovitelné zdroje jako takové se staly tématem posledních let. Jaká je situace dnes, když už největší energetická krize pominula a ceny se vrátily na hodnoty, které dále nevyžadují vládní zastropování? A co nás čeká do budoucna? Zeptali jsme se Jana Zápotočného, místopředsedy představenstva společnosti E.ON Energie.

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Při výběru dodavatele se proto vyplatí zohlednit autentické reference zákazníků (např. na webu refsite.cz), důkladný návrh řešení na míru a také odborné poradenství a servisní zázemí.

E.ON například posílá ke klientovi energetického specialistu, který osobně posoudí dům, spotřebu i možnosti úspor. „Nejde o to prodat panely za každou cenu, ale najít pro domácnost ideální řešení. Někdy je to fotovoltaika, jindy třeba tepelné čerpadlo nebo zateplení,“ dodává expert.

Baterie jako standard českých střech

Jedním z nejviditelnějších trendů posledních let je prudký nárůst zájmu o fotovoltaiku s bateriovým úložištěm. „Dnes má fyzickou baterii až 95 % instalací na rodinných domech,“ říká odborník z E.ON Energie. „Cílem už dávno není prodávat přebytky do sítě, ale co nejvíc spotřebovat vlastní vyrobenou elektřinu.“

Pavel Lískovec z Loxone

Vyladíme domácnost tak, že bude myslet za vás, říká Pavel Lískovec z Loxone

Reality

Solární panely, tepelná čerpadla nebo rekuperace. A další detaily kolem bydlení. To jsou systémy, které společnost Loxone ovládá tak, aby dobře a jednoduše sloužily. Ať už majitelům rodinných domů, nebo i firmám a restauracím.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Díky baterii lze energii vyrobenou během dne uložit a využít večer či v noci. Moderní systémy navíc disponují chytrou regulací, která automaticky řídí tok energie – například přesměruje přebytky do ohřevu vody nebo provozu tepelného čerpadla.

„Velká část našich zákazníků sleduje výrobu a spotřebu přes mobilní aplikaci. Někteří přizpůsobují praní nebo vaření slunečnému počasí. Jiní nechávají vše řídit automaticky. Důležité je, že máte kontrolu – a přehled o každé vyrobené kilowatthodině,“ doplňuje specialista.

Virtuální baterie: letní přebytky na zimu

Během zimy solární panely přirozeně vyrábějí méně energie. Pro tyto období nabízí E.ON praktické řešení – virtuální baterii. „Energie, kterou v létě nevyužijete, se uloží do sítě a v zimě si ji můžete odebrat zpět. Platíte jen distribuční poplatky, samotná elektřina je zdarma, protože čerpáte z vlastní vyrobené energie,“ vysvětluje expert.

Dukovany

Lukáš Kovanda: Slunce přetáčí energetiku naruby. Výrobci platí odběratelům

Názory

Záporné ceny elektřiny dorazily do Česka dříve, než se čekalo. Ohrožují další rozvoj solární energetiky a paradoxně dokládají nenahraditelnost fosilní elektřiny, včetně té z uhlí, píše ve svém komentáři ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Virtuální baterie tak pomáhá vyrovnat sezónní rozdíly a prodlužuje efektivitu celého systému po celý rok.

Ceny komponent klesají, návratnost zůstává atraktivní

Pokud jde o ekonomiku fotovoltaiky, zákazníci mají stále důvod k optimismu.
„Přestože se výše dotace mírně snížila – z původních až 220 tisíc na 147 tisíc korun – celkovou ekonomiku zlepšilo dramatické zlevnění komponentů,“ říká Franko.

Ceny panelů během poslední dekády spadly z přibližně 20 tisíc korun na 2,5–3 tisíce korun za kus. Výsledkem je, že i po menší dotaci zůstává návratnost investice velmi příznivá.

Jakub Miškovský ze společnosti E.ON

Zaměříme na elektroauta, říká Miškovský z E.ON

Zprávy z firem

Slunce svítí a desítky tisíc domácích fotovoltaických elektráren jedou na plné obrátky. Pro majitele skvělá zpráva, dodavatelům a distributorům energií ovšem může pár takových slunečných dnů pořádně zavařit. Zvlášť ve dnech, kdy spotřeba zase tak vysoká není. Tehdy je totiž vyrovnávání sítě nejtěžší. Teď s ním ovšem pomůže takzvaná flexibilita, kterou přinesla novela energetického zákona. „Po technické stránce se nic nemění, zato po té legislativní je to obrovský přínos,“ vysvětluje Jakub Miškovský ze společnosti E.ON.

Newstream & Partner Advertorial, Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Další výhodou je, že dotace se nyní vyplácí před instalací, takže zákazník nemusí mít velkou hotovost předem. „Zákazník doplácí většinu ceny až po realizaci. To pomáhá i těm, kteří by jinak museli financovat projekt úvěrem,“ doplňuje specialista.

S rostoucím počtem instalací se občas v médiích objeví zprávy o technických problémech nebo dokonce požárech. Podle odborníků je však riziko minimální – pokud se dodržují základní pravidla.

Nový směr: fotovoltaika pro bytové domy

Rostoucí potenciál má i fotovoltaika pro činžovní a bytové domy, zejména ve městech.
„Systém funguje tak, že elektřina nejdříve pokrývá spotřebu společných prostor – výtahy, osvětlení, kotelnu – a přebytek se rozděluje mezi byty podle tzv. alokačního klíče,“ popisuje Franko.

Například u 12kW elektrárny může 2 kW pokrýt společné prostory a zbylých 10 kW se rozdělí mezi jednotlivé domácnosti podle jejich spotřeby. „Je to férový a efektivní model, který šetří každé domácnosti peníze. Naši specialisté umí pomoci i s nastavením alokačního klíče, aby odpovídal reálným potřebám,“ uzavírá.

Jaká je v současnosti na trhu situace s fotovoltaickými elektrárnami, zejména pro rodinné domy?

Měli bychom si fotovoltaiku kupovat rovnou s baterií?

Co se solárními panely v zimě? Musíme energii brát ze sítě, nebo se s tím dá nějak pracovat?

Jaká je návratnost investice do solárních panelů?

Na to odpovídal Mário Franko, expert ze společnosti E.ON Energie, v nejnovější epizodě podcastové série Realitní Club. Díl se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify nebo Apple Podcasts. Hezký poslech.

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Šárka Fialová, vedoucí obslužných procesů ve společnosti E.ON.
video

Sdílením elektřiny ze solárů lze vydělat tisíce, zároveň energie nevyjde vniveč

Money

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Češi znovu objevují chuť utrácet

Lukáš Kovanda: Češi znovu objevují chuť utrácet
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Češi utrácí více než se čekalo, hlavně za pohonné hmoty. Jejich výdaje za potraviny přitom stagnují, což celkově potvrzuje zlepšení spotřebitelské nálady v důsledku obnovení růstu reálných mezd.

Maloobchodní tržby v Česku za letošní srpen překonaly očekávání. V meziročním vyjádření totiž stouply o 3,5 procenta, zatímco analytici oslovení agenturou Bloomberg ve střední hodnotě svých dohadů předpokládali, že růst bude čítat jen 3,1 procenta.

Vzestup tržeb poháněly zejména o výrazných takřka 11 procent narůstající tržby za pohonné hmoty. Čechy zlákal pokles cen pohonných hmot k jejich reálně citelně vyšším nákupům, než tomu bylo v srpnu 2024. K vyšším nákupům paliv však přispěl nejen meziroční pokles jejich ceny, ale také obecnější ochota Čechů utrácet více za veškeré nepotravinářské zboží. Tržby právě za nepotravinářské zboží totiž reálně stouply meziročně o 4,1 procenta. Zato ovšem výdaje za potraviny nepatrně klesly, o 0,1 procenta.

Nárůst výdajů za pohonné hmoty a za nepotravinářské zboží při současné stagnaci útrat za potraviny signalizuje, že Češi ochotněji utrácí za zboží a služby zbytnější povahy než o rok dříve. Což potvrzuje jejich obecně vyšší ochotu utrácet, kterou povzbuzuje pokračující růst reálných mezd. Ty by v příštím roce měly v hrubém vyjádření dorovnat úroveň roku 2019, v čistém vyjádření ji však již překonaly, z důvodu takzvaného zrušení superhrubé mzdy, která se přestala aplikovat počínaje rokem 2021.

Míra úspor českých domácnosti je v současnosti stále o zhruba 60 procent vyšší, než tomu bylo v průměru v minulém desetiletí, což zabraňuje ještě výraznějšímu růstu maloobchodních tržeb. Jedním z důvodů citelného navýšení míry úspor je právě zrušení superhrubé mzdy, které výrazněji navýšilo čistý výdělek vysokopříjmových skupin obyvatelstva než těch s příjmy nižšími. Lidé s vyššími příjmy přitom obecně vykazují právě vyšší sklon k úsporám a nižší sklon ke spotřebě. Vyšší čistý výdělek vysokopříjmových tak přispívá ke zvýšení míry úspor v segmentu českých domácností vlastně z definice. I tak letos je a bude spotřeba domácností hlavním tahounem celé ekonomiky.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Průměrná mzda v Česku letos poprvé překoná hranici 50 tisíc korun

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Nakupování online

Nákupy na internetu povzbudily maloobchodní tržby. Rostl i prodej pohonných hmot

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová
JTI - použito se svolením
Katarína Krajčovičová
Katarína Krajčovičová

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Letošní ročník GCC nese podtitul „Vyplatí se investovat do společnosti?“ Co pro vás osobně tato otázka znamená?

Často se setkávám s názorem, že společenský dopad, pomoc druhým nebo solidarita znějí příliš abstraktně či plytce. Je vážně zajímavé, jak si někdo pomoc druhým vykládá jako alternativu, kterou si může zvolit. Pomoc druhým není jen o dobrém pocitu, jde zde o investici s jasným dopadem.

9 fotografií v galerii

Jak konkrétně to tedy dělat?

My už dnes víme, že investice do společnosti je absolutně nezbytná. Pokud přestaneme posilovat vzdělání a péči o ty nejzranitelnější, dožene nás v podobě nižší produktivity, vyšších sociálních výdajů a rostoucích nerovností. Například OECD dlouhodobě upozorňuje, že každý rok vzdělávání navíc zvyšuje HDP země o dvě až tři procenta, zatímco zanedbání sociální péče se promítá do vyšších výdajů. Když přestaneme pomáhat ostatním, dožene nás to dřív nebo později. Ale ještě důležitější je změna myšlení. Argument, že pokud nemohu pomoci ve velké míře, nemá to význam, považuji za nesmyslný. Smysl má naopak to, když se člověk začne zajímat o okolí a nebude mu lhostejné, co se kolem něj děje. Proto chci, aby Good Company Circle bylo místem, kde společně hledáme odpovědi na to, jak a kde se vyplatí společnost posilovat, aby byla odolná i v budoucnu.

Hostem Sary Polak v podcastu Dobré společnosti byl Petr Mára
video

Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Letošní konference se točí kolem pěti klíčových oblastí, které formují společnost. Jak jste je vybírali a co je spojuje?

Dva předešlé ročníky byly zaměřené na spolupráci byznysu a nezisku. Jenže investice do společnosti je mnohem širší téma. Nemusíte být zaměstnancem v neziskové organizaci ani filantropem, abyste pomáhali. A tak mě začala zajímat otázka, jak se na investování do společnosti dívají lidé z dalších odvětví a jak jejich perspektivy společně formují komplexnější pohled na společnost. Témata jsme proto vybrali podle toho, co dnes ve společnosti nejvíce rezonuje a co bude určovat její podobu zítra: byznys a investice, věda, umělá inteligence, politika a společnost, ekonomie a osobní rozvoj. Spojuje je to, že se dotýkají každého z nás. Netýkají se jen firem či odborníků, ale celé společnosti. Proto je důležité, aby se o nich vedl dialog napříč sektory, a nejen v uzavřených kruzích. A právě to děláme. Říkáme, že jsme konference těch, kteří se běžně nepotkávají, a přesto mají všichni vliv na to, jak se vyplatí investovat do společnosti.

V čem je tento ročník výjimečný z vašeho pohledu zakladatelky?

Tento ročník je výjimečný hned z několika důvodů. Jednak svým rozsahem, protože nikdy předtím jsme neměli tak silný seznam řečníků a tak široké publikum. A pak svou formou. Často jsem na konferencích měla pocit, že když někdo jen prezentuje slajdy před obrovskou obrazovkou, která navíc odvádí pozornost od řečníka, stačilo by mi to poslat e-mailem. Lidé ale chtějí něco jiného. Hledají zážitek, inspiraci, pocit, že si odnášejí energii i chuť dělat věci jinak.

Tomáš Sedláček jako host podcastu Dobré společnosti
video

Těžko hledáme hrdiny, přitom každý z nás nějakého má, říká Tomáš Sedláček

Newstream TV

Ekonom, filozof a ředitel Knihovny Václava Havla – a samozřejmě mnohem víc. Tak v podcastu Dobré společnosti představila Sara Polak Tomáše Sedláčka. Ten se zúčastní i říjnové konference Good Company Circle, kde se bude debatovat o filantropii a morálních hodnotách.

nos

Přečíst článek

Jak?

Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem. Řekli jsme ne nekonečným slajdům na přesvícených LEDkách. Letos místo prezentací uvidíte videomapping, uslyšíte živý orchestr a řečníky na pódiu uprostřed diváků. Posaďte se, poslouchejte, inspirujte se od odborníků, a hlavně si prožijte pocit, že jste součástí něčeho většího.

Proč sázíte na kombinaci známých jmen a méně viditelných odborníků?

Tohle je velmi dobrá otázka. S konferencemi se v Česku od loňska doslova roztrhl pytel a čísla se opět vrací na rekordní úroveň z roku 2019 před covidem. Jen v Praze se letos odhaduje, že se uskuteční přes pět tisíc lokálních konferencí, a to bez započítání mezinárodních akcí. Není proto výjimkou, že když navštívíte několik takových eventů, setkáte se převážně se stejnými řečníky. Právě proto jsme chtěli přinést kombinaci osobností z různých odvětví a jinou perspektivu. Méně známí odborníci totiž nabízejí know-how, konkrétní příklady z praxe a pohledy, které v médiích nebo na ostatních konferencích běžně neuslyšíte. GCC stojí na kombinaci inspirace a expertízy a dokazuje, že i hlasy, které nejsou každý den vidět v televizi, mohou přinést stejně hodnotný příspěvek.

Novinkou letošního ročníku je také cena pro přínos médií. Proč?

To je zcela nová kategorie GCC Awards pro tento rok. A upřímně, v Česku je jediná svého druhu, protože je věnována přímo médiím a jejich společenskému dopadu. Média mají obrovskou sílu formovat veřejnou debatu. Ukazují kvalitní příklady a spolupráce a pomáhají je násobit. Proto jsme chtěli vyzdvihnout i tento rozměr. Média, jako jedno z témat, které hýbe společností, si zaslouží, aby byla vnímána jako aktivní hráč v posilování společnosti, a ne pouze jako pasivní pozorovatel. Je to jasný signál, že jejich role je důležitá pro to, aby se i dobré příběhy dostaly k lidem a šli příkladem pro ostatní.

Podcast Dobré společnosti s Tomášem Etzlerem
video

Havla si v Číně vážili víc než Zemana, říká Tomáš Etzler

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak v novém díle podcastu Dobré společnost přivítala bývalého novináře a publicistu Tomáše Etzlera a jejich hlavním tématem bylo povídání o Číně, kde Tomáš jako televizní reportér strávil řadu let.

Michal Nosek

Přečíst článek

Čím je projekt JTI a Oděvní banky dobrým příkladem spolupráce mezi byznysem a neziskem?

Protože ukazuje, že když se propojí firemní zázemí a zdroje s odborností neziskového sektoru, vzniká model, který má reálný dopad. JTI poskytuje podporu, Oděvní banka zkušenosti s tříděním a distribucí a výsledkem je pomoc, která funguje hned na třech úrovních: snižuje odpad, podporuje cirkulární ekonomiku, a především pomáhá lidem v nouzi. Není to jednorázová akce, ale dlouhodobé partnerství, které stojí na důvěře a společném cíli. Jen v loňském roce se podařilo zpracovat přes 90 tun oblečení a od vzniku projektu rozdat více než 5000 krizových balíčků. To je důkaz, že tahle spolupráce není jen dobře vypadající příběh, ale skutečná změna, která pomáhá lidem i celé společnosti. Dalším naším společným projektem s Oděvní bankou je např. Obleč Prahu, který byl spuštěn v květnu 2025 ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a Ministerstvem životního prostředí. Jeho cílem je vytvořit první veřejný interaktivní portál, který mapuje sběrná místa textilu v Praze, vzdělává veřejnost a pomáhá lidem zorientovat se v tom, kam mohou darovat oblečení.

Eva Prokešová

Communication and CSR manager CzHuSk ve společnosti JT International, kde působí od roku 2014. Založila mezinárodní konferenci Good Company Circle, která se zaměřuje na filantropii, propojení neziskového sektoru, byznysu a veřejné sféry.

Hostem podcastu Dobré společnost byl Libor Bouček
video

Filantropie musí být neviditelná, říká moderátor Libor Bouček

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak v aktuálním díle podcastu Dobré společnosti přivítala moderátora Libora Boučka, který moderuje říjnovou konferenci Good Company Circle, jejíž je newstream.cz hlavním mediálním partnerem.   

Michal Nosek

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Eva Prokešová, JTI

Prokešová: Pomáhat druhým jsem se naučila už jako dítě. Teď díky tomu vymýšlím projekty pro celou společnost

Filantropie

Věra Tůmová

Přečíst článek
Doporučujeme