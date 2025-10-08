Solární panely zlevnily, i s menší dotací je proto návratnost zajímavá
Po dvou letech rekordního zájmu o solární energii se situace na trhu s fotovoltaikou stabilizuje. Přichází doba konsolidace, profesionalizace a návratu k dlouhodobě udržitelnému růstu. „Není to krize, ale návrat k normálu,“ vysvětluje Mário Franko, odborník na fotovoltaiku E.ON Energie.
„Po období masivní poptávky přichází přirozené ochlazení. Trh se nasytil a slabší firmy odcházejí. To je zdravý vývoj, který nakonec pomůže zákazníkům – zůstanou spolehliví dodavatelé s kvalitním servisem,“ dodává Franko.
Kdo si dnes pořizuje fotovoltaiku, měl by být obezřetný. Největší chybou je řídit se pouze cenou. „Cena by nikdy neměla být hlavním kritériem,“ zdůrazňuje. „Právě firmy, které se dostávají do potíží, často lákají na extrémně levné nabídky. Riziko pak nese zákazník – instalace se nedokončí, nebo zůstane bez servisu,“ dodává.
Vysoké ceny energií a s nimi související zájem o fotovoltaiku a obnovitelné zdroje jako takové se staly tématem posledních let. Jaká je situace dnes, když už největší energetická krize pominula a ceny se vrátily na hodnoty, které dále nevyžadují vládní zastropování? A co nás čeká do budoucna? Zeptali jsme se Jana Zápotočného, místopředsedy představenstva společnosti E.ON Energie.
Jan Zápotočný: Fotovoltaika se vyplatí každému. Jen se musí smysluplně navrhnout
Při výběru dodavatele se proto vyplatí zohlednit autentické reference zákazníků (např. na webu refsite.cz), důkladný návrh řešení na míru a také odborné poradenství a servisní zázemí.
E.ON například posílá ke klientovi energetického specialistu, který osobně posoudí dům, spotřebu i možnosti úspor. „Nejde o to prodat panely za každou cenu, ale najít pro domácnost ideální řešení. Někdy je to fotovoltaika, jindy třeba tepelné čerpadlo nebo zateplení,“ dodává expert.
Baterie jako standard českých střech
Jedním z nejviditelnějších trendů posledních let je prudký nárůst zájmu o fotovoltaiku s bateriovým úložištěm. „Dnes má fyzickou baterii až 95 % instalací na rodinných domech,“ říká odborník z E.ON Energie. „Cílem už dávno není prodávat přebytky do sítě, ale co nejvíc spotřebovat vlastní vyrobenou elektřinu.“
Díky baterii lze energii vyrobenou během dne uložit a využít večer či v noci. Moderní systémy navíc disponují chytrou regulací, která automaticky řídí tok energie – například přesměruje přebytky do ohřevu vody nebo provozu tepelného čerpadla.
„Velká část našich zákazníků sleduje výrobu a spotřebu přes mobilní aplikaci. Někteří přizpůsobují praní nebo vaření slunečnému počasí. Jiní nechávají vše řídit automaticky. Důležité je, že máte kontrolu – a přehled o každé vyrobené kilowatthodině,“ doplňuje specialista.
Virtuální baterie: letní přebytky na zimu
Během zimy solární panely přirozeně vyrábějí méně energie. Pro tyto období nabízí E.ON praktické řešení – virtuální baterii. „Energie, kterou v létě nevyužijete, se uloží do sítě a v zimě si ji můžete odebrat zpět. Platíte jen distribuční poplatky, samotná elektřina je zdarma, protože čerpáte z vlastní vyrobené energie,“ vysvětluje expert.
Virtuální baterie tak pomáhá vyrovnat sezónní rozdíly a prodlužuje efektivitu celého systému po celý rok.
Ceny komponent klesají, návratnost zůstává atraktivní
Pokud jde o ekonomiku fotovoltaiky, zákazníci mají stále důvod k optimismu.
„Přestože se výše dotace mírně snížila – z původních až 220 tisíc na 147 tisíc korun – celkovou ekonomiku zlepšilo dramatické zlevnění komponentů,“ říká Franko.
Ceny panelů během poslední dekády spadly z přibližně 20 tisíc korun na 2,5–3 tisíce korun za kus. Výsledkem je, že i po menší dotaci zůstává návratnost investice velmi příznivá.
Další výhodou je, že dotace se nyní vyplácí před instalací, takže zákazník nemusí mít velkou hotovost předem. „Zákazník doplácí většinu ceny až po realizaci. To pomáhá i těm, kteří by jinak museli financovat projekt úvěrem,“ doplňuje specialista.
S rostoucím počtem instalací se občas v médiích objeví zprávy o technických problémech nebo dokonce požárech. Podle odborníků je však riziko minimální – pokud se dodržují základní pravidla.
Nový směr: fotovoltaika pro bytové domy
Rostoucí potenciál má i fotovoltaika pro činžovní a bytové domy, zejména ve městech.
„Systém funguje tak, že elektřina nejdříve pokrývá spotřebu společných prostor – výtahy, osvětlení, kotelnu – a přebytek se rozděluje mezi byty podle tzv. alokačního klíče,“ popisuje Franko.
Například u 12kW elektrárny může 2 kW pokrýt společné prostory a zbylých 10 kW se rozdělí mezi jednotlivé domácnosti podle jejich spotřeby. „Je to férový a efektivní model, který šetří každé domácnosti peníze. Naši specialisté umí pomoci i s nastavením alokačního klíče, aby odpovídal reálným potřebám,“ uzavírá.
Jaká je v současnosti na trhu situace s fotovoltaickými elektrárnami, zejména pro rodinné domy?
Měli bychom si fotovoltaiku kupovat rovnou s baterií?
Co se solárními panely v zimě? Musíme energii brát ze sítě, nebo se s tím dá nějak pracovat?
Jaká je návratnost investice do solárních panelů?
Na to odpovídal Mário Franko, expert ze společnosti E.ON Energie, v nejnovější epizodě podcastové série Realitní Club. Díl se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify nebo Apple Podcasts. Hezký poslech.
