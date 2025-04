REPORTÁŽ: Lázně jen pro důchodce? Omyl. Na dlouhověkosti začínají pracovat i mladí

Pobyt v lázních si ještě do nedávna většina lidí spojovala hlavně s důchodovým věkem. A často tedy s obdobím, kdy je tělo už vyčerpané a trpí řadou neduhů. Podle balneologů se ale tento přístup mění. Stále více lidí a mladších začíná jezdit do lázní i kvůli zlepšení a prevenci duševní i fyzické kondice.

Jet do Mariánských Lázní na rozhraní jara a zimy má své zvláštní kouzlo. Je tam nádherný svěží vzduch, protože už není velká zima, ale není ještě ani velké teplo. Díky tomu malebné lázeňské městečko žije ještě chvíli poklidným životem a přípravami na sezónu, než jej znovu zaplaví letní turisté. Při ochutnávání léčivých pramenů či koupi teplé lázeňské oplatky do ruky díky tomu nemusíte čekat fronty ani bojovat o lavičky v parku. A všude už přitom kvete spousta jarních květin a je tam i božský klid. O to lépe se také plánují léčebné procedury a výlety do okolních lesů, protože zatím nikde nejsou davy lázeňských hostů.

Novinky v lázeňství?

Ještě do nedávna jsem se domnívala, že se v lázeňství už nemůže dít nic moc nového. Vždyť prameny a léčení s nimi jsou stále stejné. Ale není to tak úplně pravda. Stále se sice využívají klasické metody léčby vyzkoušené desítkami či stovkami let. S tím, jak se ale prodlužuje věk dožití, objevují se civilizační choroby a postcovidové potíže snaží se i balneologové vymýšlet léčebné koncepty proti těmto neduhům dnešní doby.

A lidé na to prý začínají slyšet, tvrdí šéf hotelu Falkensteiner Spa Resortu Mariánské Lázně Peter Höllrigl. Dříve do lázní podle něj jezdili lidé většinou až po celoživotním pracovním vytížení. Chtěli si odpočinout a zlepšit alespoň o něco chátrání své tělesné schránky. Dnes se ale prý objevuje i stále více lidí, kteří si i díky pandemii uvědomili, že zdraví mají jen jedno. Přehodnocují tak své priority a začínají více pečovat nejen o své zdraví, ale i o celkovou dobrou duševní a fyzickou kondici. A právě na toto cílí i lázeňské novinky, které jsem se rozhodla letos v lázních vyzkoušet.

Jarní termín pro krátký pobyt v Mariánských Lázních jsem zvolila právě kvůli konceptům týkajících se dlouhověkosti a vitality, které vyvinuli specialisté v secesním mariánskolázeňském hotelu Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně. Jejich Longevity programy mají totiž nasměrovat člověka k dlouhodobému zdraví a celkovému zlepšení fyzické i duševní kondice tak, aby se mimo jiné dožili svého důchodu ve zdraví a mohli aktivně a plnohodnotně žít i v penzi.

Recept na dlouhověkost

První věcí programu bylo vstupní měření uVida Dynostics. Tato metabolická analýza probíhá v klidovém režimu na přístroji uVida vždy před snídaní. Den před tím by proto člověk neměl podnikat namáhavé výkony, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Měření je pak možné doplnit i o zátěžové testování na běžeckém pásu či na rotopedu nebo o spirometrii, která měří funkci plic.

Pro komplexní dechovou analýzu metabolismu mi tedy Spa manager Daniel Fajkus na pár minut připojil diagnostický pás na hrudník a nasadil mi i masku na dýchání, protože přístroj vyhodnocuje vydechovaný vzduch. Už během chvilky po ukončení měření mi pak okomentoval i mé výsledky. Dozvěděla jsem se, jaký mám kalorický výdej a spotřebu i detaily mého metabolismu a úroveň stresu, a to nejen v daný den, ale za několik předchozích týdnů. Dostala jsem rovnou i doporučení na to, co mám jíst, jaké jsou pro mne vhodné lázeňské procedury i jaký mám mít trénink pro nejbližší dny.

Vzápětí se mnou Spa manažer prošel také uVida aplikaci, kterou jsem si stáhla do mobilu, abych si v ní mohla studovat výsledky měření a hlídat si jídelníček i pohybové aktivity. V aplikaci, která komunikuje v angličtině, nyní mám i podrobný nutriční plán na míru pro několik fází a řadu týdnů dopředu. Dokonce jsem v ní našla i recepty na vhodná jídla. Aplikaci ale není nutné stahovat, pokud o to sami nestojíte, protože výsledky můžete dostat od Spa manažera i vytištěné.

Fotogalerie: Mariánské lázně a lázeňské procedury na dlouhověkost

Informací bylo po měření opravdu dost a ještě nalačno. O to více jsem ocenila, když mi specialista hotelu v restauraci vysvětlil, jak si mám podle konceptu Balance Vital a mého doporučeného výživového plánu vybírat jídla ze švédského stolu. Dozvěděla jsem se také, že bych měla před jídlem popíjet i zdejší léčivý pramen Alexandra, který vytéká z trysky v secesní hale v přízemí hotelu.

Tento blahodárný pramen se tu přitom nejen popíjí, ale je i součástí lázeňských procedur, protože prokrvuje a uvolňuje tělo i mysl, a dokonce i snižuje tlak. Tuto minerální relaxační koupel jsem proto měla na wellness programu ještě ten samý den. Několik desítek minut tak při ní ležíte ve vaně v teplé lázni z minerální vody plné bublinek a poté vás zdejší lazebnice zabalí do deky, abyste si odpočinuli vedle na lehátku. Koupel v minerální vodě je totiž tak silná, že se z ní může někomu i zatočit hlava.

Jak na rovnováhu duše i těla

Vedle masáží, koupelí a rašelinových zábalů s koloidním stříbrem jsou součástí zdejšího programu Longevity i méně typické lázeňské aktivity, které ovšem pomáhají i při prevenci syndromu vyhoření a proti zvládání stresu. Pro další část programu jsem si tak vyzkoušela i Lesní terapii „Shinrin-yoku“, původně pocházející z Japonska. Jde o cvičení mindfulness v lese pod vedením hlavní instruktorky Ivy Skalské, která se Shinrin-yoku věnuje už přes osm let. A za tu dobu pozoruje, jak se zájem o Lesní terapii každým rokem výrazně zvyšuje.

„Ideální je, když na Lesní terapii chodí lidé v menších skupinkách a jen s těmi, se kterými mají blízký vztah, protože pak je pro ně zážitek mnohem intenzivnější. Ani nehraje roli, zda máte domov daleko či blízko lesa, protože mnozí z nás už zapomenuli, jak les vnímat. A tady si to budou moci vyzkoušet úplně jiným způsobem, než třeba znali doposud,“ říká Iva a dodává, že podobně terapeutický účinek na duši i tělo mívá pak pode ní i relaxační jóga Singing Bows s tibetskými mísami a také cvičení v bazénu se slanou vodou zvané Ai Chi, při kterém se provádí obdobné posilovací a relaxační techniky jako při tai chi.

