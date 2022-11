Šéf pekařů Hlavatý: Pečivo bude dál zdražovat. A Babiš ovládne trh

Malé pekárny již končí. Ty středně velké ještě drží, čekají na levnější energie, vyhlížejí jaro a mezitím platí drahé energie. Na jaře se začne hrát poker o to, kdo v branži skončí a kdo přežije. Lídrem trhu je Babišův Penam. Podle šéfa Svazu pekařů a cukrářů Bohumila Hlavatého se blíží konsolidace. Což jinými slovy znamená, že spousta firem skončí. A lídr převezme jejich trh. Na domácí chléb můžeme rovnou zapomenout.

Jak je na tom aktuálně české pekárenství?

Energie jsou zásadní problém. Po pšenici je to největší položka, kterou pekárny platí. V tuto chvíli je část pekáren v nepříjemné situaci, protože nedosáhnou na zastropované ceny. Středně velká pekárna má víc než 250 zaměstnanců. Tím se dostane na úroveň velkých firem, ačkoliv z hlediska obratu je řádově jinde než jiné velké firmy. Pohybují se jen ve stovkách milionů korun ročně. Ale nemohou mít zastropované ceny energií. Což může být velký problém, protože se to bude muset přenést do koncové ceny pečiva.

Už se problém s cenami energií promítá do pekárenského trhu, nebo přijde zvrat s přelomem roku?

Problém už tady je. Pečivo a pekárenské výrobky jsou jednou z nejvíce zdražujících komodit. Nárůst cen je čtyřicet až padesát procent meziročně. Přesto ceny vstupů narostly ještě více. To znamená, že pekárny nebyly schopné přenést veškeré zdražení do konečných cen. A protože se jich ve velké míře nebude týkat zmrazení cen energií, ceny příští rok ještě porostou.

Jaký je pro vás meziroční nárůst nákladů?

Cena základní suroviny, což je pšeničná mouka, se meziročně zvýšila o osmdesát až sto procent podle typu mouky. Zemní plyn, na kterém peče většina pekáren, zdražil meziročně v průměru asi o 350 procent. Na rozdíl od pšenice je však toto číslo zkreslené, každá pekárna je v jiné situaci. Asi čtvrtina pekáren má do konce roku fixní ceny. Ale máme tady pekárny, které spadly do spotových cen, které se zvedly na deseti i patnáctinásobek loňských cen. A očekáváme, že spoustě pekáren skončí fixace cen na konci letošního roku.

Mluví se o tom, že zdražování energií řada firem nepřežije. Jak jsou na tom z tohoto pohledu pekárny, kolik jich již zkrachovalo?

Do léta skončilo asi pět procent kapacity pekárenského průmyslu. To představuje zhruba jednu miliardu korun. Očekávali jsme razantní uzavírání pekáren teď na podzim. Paradoxně se to neděje v až tak velké míře. Všichni čekají, co se stane s energiemi na jaře. Kdo neměl možnost investovat do inovací, má teď dvakrát větší spotřebu energií než konkurence. Což před rokem nebylo tak zásadní, nyní je to zlomové. Už je tady spousta pekáren, které nedodržují své závazky a neplatí dodavatelům. Situace je teď taková, že pekárenství je neperspektivní byznys a pekárny jsou neprodejné. Dá se očekávat, že počet uzavřených pekáren se bude zvyšovat. V tuto chvíli se to týká zejména malých pekáren. Ty zavírají masivně, ale na druhou stranu, jejich podíl na trhu není tak významný. Dá se očekávat, že na jaře budou zavírat i středně velké pekárny, s obraty řádově ve stovkách milionů korun. To už se na trhu projeví.

Mluvíte o konsolidaci trhu? Velcí přežijí, a malí zaniknou?

Pekárny se podle velikosti dají rozdělit do tří kategorií. Největší je Penam. Oni to přežijí. Dokonce se dá očekávat, že bude Penam (Andreje Babiše – pozn. red.) částečně vítězem této krize. Protože když prudce poklesne výrobní kapacita jejich konkurence, budou schopni svou výrobní kapacitu navýšit. Penam je asi třicet procent celkového trhu. Potom je tu kategorie středně velkých pekáren, bývalé okresní a krajské pekárny. To je gro pekárenského byznysu, až šedesát procent trhu. Které se i pro mě překvapivě stále drží. Ale řekl bych, že v nejbližších měsících to na ně dopadne a dají se čekat krachy i v této oblasti. A potom jsou tu malé, rodinné pekárny. A ty už v současnosti krachují ve velkém. Nicméně tento segment představuje pět až deset procent celého trhu. Takže jejich krach nebude znamenat nedostatek pekárenských výrobků.

Takže krach českého pekárenského průmyslu nemáme čekat?

Nestrašil bych tím, že tady nebude mít kdo vyrábět chleba. To u nás nehrozí. Co může hrozit je, že třeba za rok může jít počet pekáren dramaticky dolů. Kapacita výroby se nesníží, protože ti velcí ji budou schopni vykrýt. Ale ztratí se rozmanitost nabídky.

Jednáte s vládou o nějaké podpoře pekárenského průmyslu?

Snažíme se jednat. Není to jednoduché, vláda nás příliš neposlouchá. Zatím prostřednictvím svého fondu pro podporu zemědělství uvolnili mezi pekárny nějakých deset milionů korun. Pekárenský trh má objem 25 miliard korun. Máme slíbeno, že v příštím roce se ta částka možná o něco navýší. Ale je to částka směšná vzhledem k tomu, jak je tento trh velký a s jakými problémy se nyní potýká. Pekaři nedostávají dotace stejně jako zemědělci, protože nezpracovávají prvotní surovinu. Prvotní surovinou je pšenice, tu zpracovávají mlynáři. Takže pekaři již nemají nárok na žádnou dotaci. Podařilo se nám vyjednat s ministerstvem průmyslu, že zhruba čtvrtina pekáren dosáhne na zastropování cen energií. Tři čtvrtiny na něj nedosáhnou.

Jak se to promítne do cen pečiva? Kolik bude příští rok stát chleba?

Výsledek je jednoznačný. Pekárenské výrobky budou neustále zdražovat. Celkovou cenu nedokážou říct ani jednotlivé pekárny. A my jako svaz nemůžeme kvůli ochraně veřejné soutěže zveřejňovat konkrétní predikce, mohlo by to být vnímáno jako kartelová dohoda. Ale řeknu to jinak. Náklady se za poslední rok zvedly o osmdesát až sto procent. Ceny šly nahoru o čtyřicet procent. Takže je jasné, co se bude dít.