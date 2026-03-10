Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem „Zasloužil by si spíš pochvalu než odvolání.“ Ředitelé parků reagují na konec šéfa KRNAP

„Zasloužil by si spíš pochvalu než odvolání.“ Ředitelé parků reagují na konec šéfa KRNAP

Robin Böhnisch
ČTK
nst
nst

Ředitelé českých národních parků se postavili za odvolaného ředitele Správy Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Podle nich by si za svou práci zasloužil spíše pochvalu než odvolání. Böhnisch zároveň zůstává předsedou Asociace národních parků ČR.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) Böhnische odvolal v pondělí. Konkrétní důvody ale ministerstvo ani vedení KRNAP zatím neuvedly. Krok ministra kritizují také ekologické organizace, které varují před oslabováním ochrany přírody.

Ředitelé parků: Böhnisch posunul české parky mezi světovou špičku

Ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený připomněl, že Böhnisch se podílel na zásadních změnách v ochraně přírody v Česku.

„Když byl ještě poslancem, spolu s tehdejším ministrem životního prostředí Richardem Brabcem změnili fungování národních parků a posunuli je mezi světovou elitu,“ uvedl Hubený. Podle něj si málokdo dokáže představit, kolik energie a osobní odvahy taková práce vyžaduje.

Podobně se vyjádřil také ředitel Národního parku Podyjí Pavel Müller. Böhnische označil za člověka vstřícného k lidem i přírodě.

„Umí upřímně pochválit, přitom by si sám zasloužil vyznamenání za to, co dnes značka KRNAP v regionu představuje,“ uvedl Müller.

Ředitel Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž ocenil zejména spolupráci mezi jednotlivými parky. Podle něj měl Böhnisch široký odborný rozhled a velký podíl na založení Asociace národních parků ČR, které nyní předsedá.

Friedrich Merz

Nová mise kancléře Merze: zabránit Babišovi zatáhnout Česko k Ficovi a Orbánovi

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním přehledu napsal web Politico. Skřípat by to na dnešní schůzce mohlo podle něj v debatě o Ukrajině či emisních povolenkách ETS2.

ČTK

Přečíst článek

Kritika ekologických organizací

Odvolání vyvolalo obavy také mezi ekologickými organizacemi. Asociace ekologických organizací Zelený kruh upozornila, že změna ve vedení KRNAP může ohrozit stabilitu ochrany přírody.

„Robin Böhnisch vedl park více než osm let a díky své profesionalitě a otevřené komunikaci měl důvěru místních starostů,“ uvedla zastupující ředitelka asociace Nikol Krejčová. Pod jeho vedením park například připravil novou zonaci, vyhlásil klidová území a schválil plán péče na dalších 12 let.

Ekologické Hnutí Duha považuje odvolání za nepřijatelné. Podle jeho zástupců je problematické zejména to, že ministr neuvedl žádné konkrétní důvody.

„Odvolat úspěšného ředitele národního parku bez udání důvodu je v demokratickém státě nepřijatelné,“ uvedl expert na ochranu lesů Jaromír Bláha.

Ministerstvo chystá výběrové řízení

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že v nejbližších týdnech vypíše standardní výběrové řízení na nového ředitele Správy KRNAP. Dočasně bude vedením správy pověřen vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus.

Krkonošský národní park byl založen v květnu 1963 a je nejstarším národním parkem v Česku. Spolu s ochranným pásmem zaujímá plochu zhruba 55 tisíc hektarů a zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Filip Turek a Igor Červený

Michal Nosek: Další ministr na vodítku? Výrok Filipa Turka děsí víc než jméno nového kandidáta

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek

Evropské burzy ožily, trhy sází na brzký konec konfliktu s Íránem

Evropské akcie
iStock
nst
nst

Evropské akcie obnovily růst. Investory povzbudila slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že válka s Íránem by mohla brzy skončit. Panevropský index STOXX Europe 600 krátce před polednem rostl o 1,95 procenta na zhruba 606,5 bodu.

Trhy se tak zotavují z pondělního propadu, kdy se index dostal na dvouměsíční minimum pod hranici 585 bodů.

Napětí na trzích vyvolal konflikt na Blízkém východě. Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán poslední únorový den, přičemž Washington krok zdůvodnil především obavami z íránského jaderného programu.

Obavy z eskalace konfliktu vedly k prudkému růstu cen komodit, zejména ropy a zemního plynu, protože Blízký východ patří mezi klíčové světové dodavatele energií. Naděje na rychlé uklidnění situace ale nyní zlepšila náladu investorů a přinesla široký růst na evropských trzích.

Aktualizováno

Colt CZ míří na amsterdamskou burzu, chce přilákat globální investory

Trhy

Česká zbrojovka Colt CZ chce vstoupit na nizozemskou burzu Euronext Amsterdam. Firma uvedla, že požádá akcionáře o souhlas s tímto krokem. Výnos z navýšení kapitálu pak plánuje použít na investice či akvizice. S akciemi skupiny Colt CZ (do roku 2022 jako CZG - Česká zbrojovka) se od roku 2020 obchoduje na pražské burze. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

ČTK

Přečíst článek

Silný růst napříč evropskými burzami

Hlavní evropské indexy během dopoledne výrazně posilovaly. Německý index DAX rostl o 2,3 procenta na přibližně 23 938 bodů a francouzský CAC 40 přidával 1,9 procenta na zhruba 8064 bodů. Oba indexy tak směřovaly k největšímu dennímu růstu od loňského května.

Silně posilovaly také další evropské trhy. Index madridské burzy rostl o 3,2 procenta, milánský o 2,8 procenta a londýnský o 1,8 procenta. Pokud růst vydrží, půjde pro tyto trhy o nejsilnější denní výkon od loňského dubna.

Konflikt komplikuje výhled úrokových sazeb

Napětí na energetických trzích zároveň zvyšuje nejistotu ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb v eurozóně. Někteří představitelé Evropské centrální banky už dříve upozornili, že dlouhodobý konflikt by mohl zvýšit životní náklady.

Podle dat společnosti LSEG nyní investoři počítají s tím, že by ECB mohla do konce roku alespoň jednou zvýšit úrokové sazby.

„V případě eskalace by ECB mohla v krátkodobém horizontu uvažovat o jednom zvýšení sazeb,“ uvedl analytik společnosti Generali Investments Michele Morganti. „Rizika zůstávají vysoká a Evropa může z hlediska energií i hospodářského růstu hodně ztratit,“ dodal.

Pražská burza je malý rybník. Investoři utíkají do private equity, rizika ale podceňují

Money

Češi masově vrhají úspory do soukromého kapitálu. Marketéři tak evidentně dělají svou práci dobře. Není to ale bez rizika, shodli se účastníci diskusního panelu na téma kapitálový trh pátého ročníku Global Investment Summitu (GIS). Stoupající oblibě private equity či venture kapitálu ovšem nahrává fakt, že český trh s veřejně obchodovanými firmami je malý a málo likvidní. Navíc ze srovnání se zahraničím vychází jako chudý příbuzný.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Rostly i akcie Volkswagenu

Mezi jednotlivými tituly zaujaly například akcie německé automobilky Volkswagen, které posilovaly o 3,2 procenta nad hranici 90,50 eura.

Přestože koncern loni zaznamenal výrazný pokles provozního zisku, analytici pozitivně hodnotí jeho výhled na letošní rok. Společnost očekává zlepšení ziskových marží.

Související

Akcie
Aktualizováno

Ropný šok vyděsil investory. Evropské akcie spadly na dvouměsíční minimum

Trhy

nst

Přečíst článek
Težba ropy

Těžké ráno pro Evropu. Zemní plyn a nafta na burze zdražují o více než 20 procent

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Kevin Warsh

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Výherci soutěže Visa Czech Top Shop za měsíc únor

Výherci soutěže Visa Czech Top Shop za měsíc únor
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Únorové výsledky soutěže Visa Czech Top Shop 2026 ukazují, jak rozdílnými cestami lze budovat špičkový retail – od exkluzivního hodinářského butiku v historickém centru Prahy přes globální sportovní značku až po moderní telekomunikační prodejnu s kavárnou. Vítězové ukazují, že rozhoduje nejen sortiment, ale především celkový dojem, práce s prostorem a kvalita zákaznické zkušenosti.

Jedinečný hodinářský butik na prvním místě

Jediný oficiální butik značky Tudor v České republice, otevřený Hodinářstvím Bechyně na Staroměstském náměstí, je nepřehlédnutelnou ukázkou prémiového retailu v historickém centru. Výrazná výloha a světelné prvky přitahují pozornost už z dálky, interiér je kompletně laděn do černočervených tónů – tedy ikonických barev značky Tudor. Ty podtrhují vizuální koncept celého prostoru a zároveň mu dodávají energii a sílu. Precizně nasvícené vitríny a důraz na detail zvýrazňují hodnotu vystavených hodinek, zatímco personál zákazníky aktivně a profesionálně provází prostorem.

Nový koncept prodejen Skechers na druhém místě

Nový koncept značky Skechers v ulici Na Příkopě pracuje s moderním, vzdušným designem, který propojuje sportovní energii s městskou elegancí. Důraz je kladen na čistotu prostoru a přehlednou prezentaci produktů. Minimalistické vystavení obuvi umožňuje vyniknout jednotlivým modelům a podtrhuje prémiovější vyznění konceptu. Profesionální a jazykově vybavený personál odpovídá frekventované lokalitě v centru metropole a přispívá k sebevědomému, mezinárodnímu dojmu prodejny.

Funkční spojení prodejny a kavárny na třetím místě

Nová prodejna Vodafone v OC Varyáda sází na jednoduchý, čistý design a přehledné uspořádání, které usnadňuje orientaci i prezentaci služeb. Digitální obrazovky podporují komunikaci nabídky, celý prostor působí moderně a funkčně. Klíčovým prvkem je integrovaná kavárna, která rozšiřuje roli prodejny – zákazníci zde mohou vyřešit své požadavky v klidnějším tempu a zároveň strávit více času v prostředí značky. Právě propojení technologií a komfortu vytváří nový typ zákaznické zkušenosti.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme