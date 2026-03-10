„Zasloužil by si spíš pochvalu než odvolání.“ Ředitelé parků reagují na konec šéfa KRNAP
Ředitelé českých národních parků se postavili za odvolaného ředitele Správy Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Podle nich by si za svou práci zasloužil spíše pochvalu než odvolání. Böhnisch zároveň zůstává předsedou Asociace národních parků ČR.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) Böhnische odvolal v pondělí. Konkrétní důvody ale ministerstvo ani vedení KRNAP zatím neuvedly. Krok ministra kritizují také ekologické organizace, které varují před oslabováním ochrany přírody.
Ředitelé parků: Böhnisch posunul české parky mezi světovou špičku
Ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený připomněl, že Böhnisch se podílel na zásadních změnách v ochraně přírody v Česku.
„Když byl ještě poslancem, spolu s tehdejším ministrem životního prostředí Richardem Brabcem změnili fungování národních parků a posunuli je mezi světovou elitu,“ uvedl Hubený. Podle něj si málokdo dokáže představit, kolik energie a osobní odvahy taková práce vyžaduje.
Podobně se vyjádřil také ředitel Národního parku Podyjí Pavel Müller. Böhnische označil za člověka vstřícného k lidem i přírodě.
„Umí upřímně pochválit, přitom by si sám zasloužil vyznamenání za to, co dnes značka KRNAP v regionu představuje,“ uvedl Müller.
Ředitel Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž ocenil zejména spolupráci mezi jednotlivými parky. Podle něj měl Böhnisch široký odborný rozhled a velký podíl na založení Asociace národních parků ČR, které nyní předsedá.
Kritika ekologických organizací
Odvolání vyvolalo obavy také mezi ekologickými organizacemi. Asociace ekologických organizací Zelený kruh upozornila, že změna ve vedení KRNAP může ohrozit stabilitu ochrany přírody.
„Robin Böhnisch vedl park více než osm let a díky své profesionalitě a otevřené komunikaci měl důvěru místních starostů,“ uvedla zastupující ředitelka asociace Nikol Krejčová. Pod jeho vedením park například připravil novou zonaci, vyhlásil klidová území a schválil plán péče na dalších 12 let.
Ekologické Hnutí Duha považuje odvolání za nepřijatelné. Podle jeho zástupců je problematické zejména to, že ministr neuvedl žádné konkrétní důvody.
„Odvolat úspěšného ředitele národního parku bez udání důvodu je v demokratickém státě nepřijatelné,“ uvedl expert na ochranu lesů Jaromír Bláha.
Ministerstvo chystá výběrové řízení
Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že v nejbližších týdnech vypíše standardní výběrové řízení na nového ředitele Správy KRNAP. Dočasně bude vedením správy pověřen vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus.
Krkonošský národní park byl založen v květnu 1963 a je nejstarším národním parkem v Česku. Spolu s ochranným pásmem zaujímá plochu zhruba 55 tisíc hektarů a zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš.
