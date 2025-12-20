Model, kdy se člověk připraví na jednu profesi na celý život, přestal fungovat, říká Andrea Ferancová
Kapitál dnes nestačí spravovat. Je potřeba mu dát směr. Andrea Ferancová Bartoňová, která je další hostkou podcastu Sary Polak, na kongresu Good Company Circle v divadle Spirála ukázala, proč budoucnost investování neleží jen v technologiích, ale především v lidech, kteří je dokážou pochopit a využít.
Andrea Ferancová Bartoňová patří k investorům, kteří přemýšlejí v delším horizontu než jedno investiční kolo. Jako spoluzakladatelka fondu Espira Investments dlouhodobě prosazuje strategii, v níž se finanční návratnost potkává s reálným společenským dopadem. Ne jako marketingová nálepka, ale jako základní investiční kritérium. Jako první fond ve střední Evropě upozornil na význam zastoupení žen ve vedení firem a na to, že uspořádání často vede k lepší výnosnosti investic, což vedlo k dalšímu směřování fondu – vzdělávání žen v této oblasti.
Na letošní konferenci Good Company Circle mluvila o zásadní změně, kterou prochází trh práce. Umělá inteligence podle ní nepřináší jen nové nástroje, ale nutnost zásadně přehodnotit, jak se učíme, pracujeme a investujeme do lidského kapitálu. „Model, kdy se člověk připraví na jednu profesi na celý život, přestal fungovat,“ zaznělo z pódia.
Ferancová upozornila, že největší riziko dneška neleží v technologiích samotných, ale v neschopnosti společnosti se jim přizpůsobit. „Technologie nejsou hrozba. Hrozbou je, pokud lidem nedáme šanci se na změnu připravit,“ shrnula. Právě proto považuje vzdělávání a rozvoj dovedností za klíčovou oblast, kam má směřovat odpovědný kapitál.
Z její perspektivy se role investora výrazně proměňuje. Už nejde jen o výběr správného projektu, ale o aktivní formování prostředí, ve kterém firmy rostou a lidé pracují. Investice do vzdělávání, adaptability a dlouhodobé udržitelnosti podle ní nejsou „měkká témata“, ale tvrdá ekonomická nutnost.
Budoucí vítězové tak nebudou ti, kdo vsadí na jednu technologii, ale ti, kdo pochopí, že skutečnou konkurenční výhodou zůstává člověk schopný se učit, měnit a nést odpovědnost. „Nejlepší investice nejsou ty nejrychlejší. Jsou to ty, které obstojí i za deset let,“ říká.
