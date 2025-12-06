Nový magazín právě vychází!

David Tišer: Byla by obrovská škoda, kdybychom přišli o romskou kulturu

Michal Nosek
Aktivista, umělec a zakladatel organizace ARA ART David Tišer patří dlouhodobě k nejvýraznějším českým hlasům, které se věnují tématu romské identity, lidských práv a inkluze. Na konferenci Good Company Circle vystoupil s příspěvkem, který přinesl otevřený a osobní pohled na to, jaké dopady má společenské vnímání romské menšiny – a jak zásadní roli v jeho proměně hraje kultura, dialog a reprezentace.

David Tišer se v Česku stal výraznou tváří moderní občanské angažovanosti. Ve svém vystoupení na konferenci zdůraznil, že změna nezačíná v politice ani ve statistikách, ale v obrazu, který si většinová společnost o Romech vytváří. „Nejde jen o to bojovat proti stereotypům. Klíčové je dát lidem možnost poznat romskou zkušenost v její plnosti — ne jako problém, ale jako součást kulturního bohatství této země,“ uvedl.

Podle Tišera je jedním z největších nepochopení to, že Romové jsou v českém veřejném prostoru často reprezentováni výhradně skrze optiku sociálních problémů. Takové zúžení reality má podle něj zásadní dopad na to, jak se mladí Romové vidí, jaké mají ambice a jak se k nim společnost chová. „Když se o vás vypráví jen příběh nouze, brání vám to vyrůst. A brání to i společnosti vidět vás jako rovnocenné partnery,“ řekl.

Tišer zároveň připomněl, že kultura může být silnějším nástrojem změny než politická debata. ARA ART, kterou vede, pracuje s divadlem, veřejnými akcemi i vzdělávacími projekty, které mají za cíl otevřít téma romské identity způsobem, jenž je srozumitelný a emocionálně přístupný široké veřejnosti. „Nejde o to být charitativním projektem. Naopak. Jde o to ukázat, že máme hlas, talent a energii, které jsou této společnosti přínosem,“ uvedl na svém profilu.

Ve svém vystoupení podtrhl, že důraz na diverzitu a inkluzi není jen morální otázkou — může být také zdrojem inovací a posilovat společenskou soudržnost. Firmy i instituce, které s diverzitou pracují citlivě a dlouhodobě, dokážou podle něj vytvářet prostředí, ve kterém lidé chtějí být a v němž mohou růst.

Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Netflix
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Takový deal Hollywood neviděl přinejmenším od roku 2019. Tehdy totiž dotáhl do konce Walt Disney akvizici konkurenčního studia 20th Century Fox, čímž vzniklo jednak největší filmové studio světa, ale také největší studnice postav pod copyrightovými zákony vůbec. Nyní Netflix kupuje tradiční hollywoodskou dvojku Warner Bros. Otřes ve světě filmu nemusí být poslední.

Filmová branže za 20 let prošla neuvěřitelnou proměnou. A nejde o to, že díky CGI umí filmy ukázat cokoli a umělá inteligence pravděpodobně bude vytvářet filmy v reálném čase. Jde o filmový průmysl, který na nejvyšší úrovni prošel několika zásadními, a pravděpodobně nevratnými změnami.

Ty dvě hlavní spolu úzce souvisejí: je to nástup streamovacích služeb a následná koncentrace velkých studií. A nyní se oba motivy setkávají v jednom obřím dealu, kdy Warner Bros. bude ovládnut streamovací služnou Netflix. Co to znamená? Spoustu věcí.

Warner Bros
Aktualizováno

Netflix kupuje část Warner Bros, získá HBO i práva na Harryho Pottera

Zprávy z firem

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.

ČTK

Přečíst článek

Outsider se dere na vrchol

První zásadní věcí je završení příběhu Netflixu. Původně poštovní videopůjčovna, která přechodem na online streaming málem zkrachovala, se postupně stala jedním z klíčových hráčů v Hollywoodu. Netflix se stal distributorem velkých i artových filmů, daří se mu na poli seriálů.

Nicméně až nyní se dostává do nejvyšší ligy původních šesti velkých studií. Jistě mu to přinese velké synergické možnosti, dostane se k velmi zajímavým postavám, značkám a příběhům, kolem nichž bude moci vytvářet celou řadu nového obsahu.

A navíc platí, že jestli někdo dokáže Warnery dostat na skutečný vrchol, pravděpodobně to může být právě Netflix.

Snímek Ještě nejsem, kým chci být usiluje o dva Oscary

Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích

Enjoy

Oceňovaný snímek Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, zachycující život a tvorbu světoznámé fotografky Libuše Jarcovjákové, si může připsat největší historický úspěch české kinematografie. Americká filmová akademie jej totiž pro nadcházející boj o Oscary zařadila mezi kandidáty na nejlepší zahraniční film i nejlepší dokument.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dva obři se poperou

Zajímavější ale je tento deal pro celý hollywoodský establishment. Vznikl totiž svého druhu hegemon, který svou velikostí a potenciálem má jen jediného konkurenta – Walta Disneyho. Ale i tato soutěž se může stát teoretickou, protože ačkoli Disney před šesti lety pohltil konkurenční studio 20th Century Fox, na poli online streamovacích služeb se s Netflixem nemůže rovnat. A nyní se do konglomerátu Netflix-Warner Bros. dostane pravděpodobně také HBO Max, což může pro budoucnost streamingu znamenat podstatnou událost.

Samozřejmě to celé stojí na jedné premise: tedy že akvizici posvětí především americký antimonopolní úřad, nicméně pravděpodobně o tom budou rozhodovat podobné instituce i v dalších zemích.

Jen pod čarou pak lze připomenout, že v dávných amerických zákonech bylo zapovězeno paralelní vlastnictví filmového studia (tedy produkce) a řetězce kin (tedy distribuce), což éra streamingu porušuje téměř spektakulárně. Ale asi to tamním strážcům pořádku nevadí.

GTA 6

Nejdražší hra všech dob nabírá další zpoždění. Miliardové GTA 6 bude nejdřív za rok

Enjoy

Původně si první hráči měli moct užít očekávané hry Grand Theft Auto 6 někdy v těchto dnech. Společnost Rockstar Games, která hru vyvíjí, ale nejprve odložila premiéru na květen příštího roku, nyní má hra nové datum startu: listopad 2026. Mateřské společnosti Take-Two kvůli tomu padly akcie o sedm procent.

sta

Přečíst článek

Vstoupí Apple do Hollywoodu?

I kvůli tomu všemu ale lze očekávat další pohyby v rámci Hollywoodu. V současnosti je totiž původní velká šestka smrknutá na velkou pětku: Disney, Warner Bros. (pravděpodobně vlastněné Netflixem), Universal (vlastněný Comcastem), Sony Pictures (vlastníkem je Sony) a Paramount, který také letos změnil vlastníka, když jej koupil miliardář David Ellison.

Co se podílů na trhu týče, největším studiem zůstává Disney (25 procent), nejmenším je právě Paramount (10 procent). Warner Bros. je třetí s necelými 14 procenty.

A jestli svět bude pokračovat v nastavených trajektoriích, lze brzy čekat další vlastnické přesuny, nebo možná i další propojování velkých značek.

Potenciální nevěstou je samozřejmě Apple. Ten má vlastní streamovací službu, stále více si slibuje od sportovních práv, ale vzhledem k obřímu množství volného kapitálu by právě Apple mohl vstoupit do některého z velkých studií. Důvod by to dával Applu a možná velmi brzy bude potřebovat většího partnera některé z menších studií.

Apple jde naplno do sportu. Koupil práva na formuli 1

Apple jde naplno do sportu. Koupil práva na formuli 1

Zprávy z firem

Spojení Applu a F1 nekončí úspěšným filmem s Bradem Pittem v hlavní roli. Americký technologický gigant spojením s formulí 1 pokračuje, když koupil práva pro možnost streamování velkých cen na americkém trhu. Za práva Apple podle The Financial Times zaplatil 700 milionů dolarů. A vyzývá tak další streamovací služby, které rovněž sázejí na sportovní přenosy.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Opět zajímavá továrna na sny

Ačkoli jde o spekulace, jsou čím dál méně divoké. Hollywood totiž v posledních dvou dekádách přišel s tolika dříve nemyslitelnými změnami, že vstup obří technologické firmy do Hollywoodu může být blíž, než jsme si kdy chtěli připustit.

Každopádně dění v „továrně na sny“ je zase na nějakou dobu zajímavé. A ne jen tím, že Disney už neumí ani vydělávat na komiksových adaptacích.

Skiareály v Jižním Tyrolsku se těší na výjimečnou zimní sezonu. Kdy zahajují provoz?

Lyžování v Jižním Tyrolsko
Archiv Newstream
nst
Jak dlouho vydrží sníh?

Obvykle podle nadmořské výšky a natočení svahů ke slunci. Už 15. března se očekává konec v Meranu a na Rittner Hornu u Bolzana, o týden déle do 22. 3. plánuje provoz Watles. Do Velikonočního pondělí 6. dubna chtějí jezdit Alta Badia, Val Gardena, Seiser Alm, Carezza, Obereggen, Reinswald, Plose, Rosskopf a Ladurns. Až do 12. 4. pak Klausberg, Speikboden, Ratschings-Jaufen, Gitschberg-Jochtal, Schwemmalm, Pfelders, Schöneben-Heideralm a 3 Zinnen Dolomiten. Do 19. 4. touží vytrvat na Kronplatzu. Máj stráví na lyžích ještě v Suldenu (do 3. 5.) a na Schnalstalu (do 10. 5.).

Pokud se rušným resortům snažíte spíše vyhnout a hledáte ještě více horského klidu, pak následujte doporučení „slowwinter“. To si zaslouží obec Slingia v srdci Val Venosty, jež nabízí tratě na běžky nebo pěší túry. Autentickou nedotčenou přírodu najdete i v Terentu v Pustertalu s mnoha zasněženými stezkami a panoramatickými výhledy, ale i sáňkařskou tratí. Stále neobjevený zůstává i běžecký areál ValleAurina/Val di Tures už ve svazích na konci Ahrntalu. A za klenot se dá označit i malé údolíčko San Silvestro u Toblachu, které můžete objevit na sněžnicích.

Jablečná lanovka v údolí Val di Non

REPORTÁŽ: V italském Val di Non mají světový unikát. Lanovku na přepravu ovoce

Zprávy z firem

Pod hřebeny trentinských Dolomit odstartovala logistická revoluce. Konsorcium pěstitelů Melinda, jeden z největších evropských producentů jablek, spustilo unikátní lanovku pro přepravu ovoce. Projekt nahradí tisíce kamionových jízd ročně, ušetří energii a posílí konkurenceschopnost regionu. Zároveň ukazuje fascinující svět „jablečného impéria“, které hospodaří s miliardami kusů ovoce a stovkami milionů eur ročně.

Michal Nosek

Přečíst článek

