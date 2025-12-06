David Tišer: Byla by obrovská škoda, kdybychom přišli o romskou kulturu
Aktivista, umělec a zakladatel organizace ARA ART David Tišer patří dlouhodobě k nejvýraznějším českým hlasům, které se věnují tématu romské identity, lidských práv a inkluze. Na konferenci Good Company Circle vystoupil s příspěvkem, který přinesl otevřený a osobní pohled na to, jaké dopady má společenské vnímání romské menšiny – a jak zásadní roli v jeho proměně hraje kultura, dialog a reprezentace.
David Tišer se v Česku stal výraznou tváří moderní občanské angažovanosti. Ve svém vystoupení na konferenci zdůraznil, že změna nezačíná v politice ani ve statistikách, ale v obrazu, který si většinová společnost o Romech vytváří. „Nejde jen o to bojovat proti stereotypům. Klíčové je dát lidem možnost poznat romskou zkušenost v její plnosti — ne jako problém, ale jako součást kulturního bohatství této země,“ uvedl.
Podle Tišera je jedním z největších nepochopení to, že Romové jsou v českém veřejném prostoru často reprezentováni výhradně skrze optiku sociálních problémů. Takové zúžení reality má podle něj zásadní dopad na to, jak se mladí Romové vidí, jaké mají ambice a jak se k nim společnost chová. „Když se o vás vypráví jen příběh nouze, brání vám to vyrůst. A brání to i společnosti vidět vás jako rovnocenné partnery,“ řekl.
Tišer zároveň připomněl, že kultura může být silnějším nástrojem změny než politická debata. ARA ART, kterou vede, pracuje s divadlem, veřejnými akcemi i vzdělávacími projekty, které mají za cíl otevřít téma romské identity způsobem, jenž je srozumitelný a emocionálně přístupný široké veřejnosti. „Nejde o to být charitativním projektem. Naopak. Jde o to ukázat, že máme hlas, talent a energii, které jsou této společnosti přínosem,“ uvedl na svém profilu.
Ve svém vystoupení podtrhl, že důraz na diverzitu a inkluzi není jen morální otázkou — může být také zdrojem inovací a posilovat společenskou soudržnost. Firmy i instituce, které s diverzitou pracují citlivě a dlouhodobě, dokážou podle něj vytvářet prostředí, ve kterém lidé chtějí být a v němž mohou růst.
