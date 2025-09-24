Eva Kučmášová: Svět nevídaný nemá být wow projektem, ale skutečnou osvětou
Jedním z nejzajímavějších uměleckých projektů u nás se stal Svět nevídaný. Organizace Czech Photo spojila síly s Canonem a Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluškou a nachystaly výstavu, která umožňuje lidem se zrakovým postižením se lépe zapojit do vizuálního světa. Projekt, který soutěží o ceny Good Company Circle, popisuje marketingová ředitelka Canonu Eva Kučmášová.
Svět nevídaný je na místní poměry velmi netradiční svým zaměřením, ambicemi i realizací. Jak vlastně vznikl?
Svět nevídaný je lokalizací anglického projektu World Unseen a jeho zadání bylo ambiciózní: změnit způsob, jakým nevidomí vnímají vizuální umění. Jde o venkovní výstavu velkoformátových fotografií od světových i domácích tvůrců vytištěných pomocí technologie reliéfního tisku firmy Canon. Díky tomu lze tato díla vnímat hmatem. Aby se ale výstava nestala jen „wow projektem“, bylo nutné postarat se o její přístupnost pro nevidomé. Proto jsme od začátku spolupracovali s organizacemi pečujícími o lidi s tímto typem postižení, konkrétně se jednalo o NF ČRo Světluška a Tereisiás.
Jak jste využili své know-how?
Naše technologie umí tisknout Braillovo písmo, ale jen díky konzultacím se zmíněnými organizacemi jsme zjistili, jak má být vystouplé, aby se nevidomým dobře četlo. Velký podíl na vzniku výstavy měla i organizace Czech Photo, která zapůjčila venkovní stojany pro fotografie a výstavu prezentovala formou venkovních instalací před jejich renomovanými galeriemi. Pro běžné návštěvníky má výstava osvětový rozměr: z druhé strany panelů je fotografie zobrazená tak, jak ji vidí lidé s určitým typem zrakové vady, včetně lékařského popisu.
Jak chcete s projektem dál pracovat?
Výstavu jsme instalovali postupně celkem na třech místech organizace Czech Photo – v Praze Karlíně, ve Veselí nad Moravou a pak v Praze Nových Butovicích. Celkovou návštěvnost odhadujeme v desítkách tisících lidí, kteří viděli, že Canon umí tisknout reliéfně a jak lze tyto technologie využít v praxi. Přestože primární účel projektu je a zůstane čistě osvětový a dobročinný, je to i forma, jak ukázat například designovým studiím zajímavé prvky do interiérů. Co se týče spolupráce s Czech Photo, ta trvá již více než deset let, jsme partnery soutěží Czech Press Photo i Czech Nature Photo a v podobných projektech budeme zcela jistě pokračovat i v budoucnosti.
Co podle vás projekt přináší konkrétním lidem, nebo společnosti?
Od zrakově postižených návštěvníků jsme získali mimořádně pozitivní zpětnou vazbu, protože se jedná o projekt, který je určený pro ně, je vytvořený citlivě ve spolupráci s organizacemi, které se této cílové skupině věnují. Proto se nejedná o „projekt pro projekt“, ale výstavu, kterou si nevidomí a slabozrací mohou užít a skutečně jim něco přinese. Dalším rozměrem výstavy je propojení „zdravých a nevidomých“. Při prohlížení fotografií si teprve plně uvědomíte, jak složitý život lidé, kteří nevidí, mají, a jak si my lidé se zrakem této „vymoženosti“, kterou považujeme za samozřejmost, nevážíme.
