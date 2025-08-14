David Ondráčka: Lesy ČR jsou nejhodnotnější aktivum českého státu, a nejhůře vedené
Státní podnik Lesy ČR je nejhodnotnější aktivum, co český stát má plně v majetku, ale asi téměř nejhůře vedené. Tento týden oznámil lehký nárust zisku a manažeři státní firmy už se těší na své tučné bonusy. Ale v situaci, kdy roste těžba dřeva a jeho cena jde nahoru, to je vlastně tragický výsledek, nárůst by měl být v miliardách. Nic se nemění, inovace žádné, vše jede setrvačností a KDU si to politicky na ministerstvu hlídá, stagnace jim vyhovuje. A kolem se jen točí spoustu PR o opravách lesních cestiček.
Státní podnik Lesy ČR je paradoxem českého hospodaření: na papíře nejhodnotnější aktivum státu (dřevo pořád samo roste), v praxi jedna z nejhůře vedených institucí. V centrále v Hradci Králové se nic zásadního neděje, žádné strategické změny, žádná inovace. Když vlastníte polovinu lesů v zemi, tak automaticky děláte zisky, všichni o dřevo stojí.
Stát si sahá pro zisky, letos si ministr Stanjura z Lesů ČR stáhl sedm miliard do státního rozpočtu na vylepšení deficitu. Samotný podnik přitom tvrdí, že „bezpečně“ může dát jen čtyři miliardy. Rezervy sice má, ale zároveň pořád ještě drží část prostředků uloženou u soukromých bank, místo aby je investoval do obnovy, technologií či prevence škod.
FOTOGALERIE: Lesy ČR a jejich budoucí sídlo
Kdo nic nedělá, nic nezkazí
V Hradci (sídle LČR) manažeři reálně nic zásadního nemění. Digitalizace nepostoupila vůbec. I svět lesnictví se prudce vyvíjí, ale oni spinkají a dělají vše jako vždy. Když současně roste cena dřeva i objem těžby, měl by zisk skákat výrazně nahoru, ne o pár set miliónů, ale o miliardy. Strategie na další roky zatím jasná není, směr hospodaření se nijak nemění. Chtějí jet pořád stejně, nic neměnit. Kdy nic nedělá, nic nezkazí, že.
Podstatou demokratických voleb je normální střídání vlád a nejistota, jak ty volby dopadnou. Uznat porážku ve volbách je znak normální zralé politické kultury, ale to se nám vytrácí. Babiš i Okamura straší manipulací a ukradením voleb. A polovina lidí jim to věří a myslí si, že volby zmanipuluje vláda, která se nebude chtít vzdát moci (průzkum STEM). Je to docela nebezpečné.
David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené
Názory
Podstatou demokratických voleb je normální střídání vlád a nejistota, jak ty volby dopadnou. Uznat porážku ve volbách je znak normální zralé politické kultury, ale to se nám vytrácí. Babiš i Okamura straší manipulací a ukradením voleb. A polovina lidí jim to věří a myslí si, že volby zmanipuluje vláda, která se nebude chtít vzdát moci (průzkum STEM). Je to docela nebezpečné.
Komplexní zakázky
Prakticky všechno zadají přes kompletní zakázky těžebním firmám na několik let, obvykle to bývá pět. To v praxi znamená, že Lesy ČR vysoutěží jednu firmu pro celé území o velikosti okresu (ale hranice se nepřekrývají s okresy) a ta tam pak těží a hospodaří v podstatě podle svého. A státní podnik nad tím nemá žádnou kontrolu, data, zkrátka nic. Pak už se jen čeká na výsledky a své osobní bonusy.
V dnešní podobě jsou komplexní zakázky vlastně outsourcing zisků i odpovědnosti. Ano, existují sice určité vnitřní kontrolní mechanismy, ale v praxi má velký těžař proti řadovým zaměstnancům Lesů ČR obrovskou moc a vliv, a využívá ho. Systém vyhovuje velkým těžařům, včetně těch z Babišova holdingu, které vyhrává výraznou část územních jednotek.
Drony? AI? Ne, děkujeme, máme koně a Excel
Všechny obory dnes prochází dramatickým rozvojem, lesnictví není výjimkou. Vznikají nové technologie na správu lesů a sbírání dat. Díky dronům, družicím a AI jsou tu technologie, které dokáží dělat monitoring zdravotního stavu lesů. Jejich napadení kůrovcem či jinými škůdci nebo například mapování přirozené obnovy třeba po požárech. Dokáží přesně měřit i přírustky dřeva. A to je směr budoucnosti.
Tyhle věci majípomáhat a být nástrojem pro práci lesníků, ne je nahrazovat. Ale je potřeba tyto směry rozvíjet a inovovat. Nestačí dokola opakovat, že lesnictví je tradiční obor, jako to dělají strejdové v Hradci. To by se dodneška všude jezdil jen borec s koněm. Lesy ČR víc spoléhají na setrvačnost a výplatu bonusů, než na inovaci a chytré hospodaření. Inovace? Na to my v Lesy ČR moc nejsme.
Policie se nachází v hluboké krizi. Má v logu „pomáhat a chránit”, ale mnoho insiderů by tam dnes spíš dopsalo „předstírat činnost, vyplňovat formuláře, čekat na výsluhy a držet hubu”.
David Ondráčka: Pomáhat, chránit a vyplňovat výkazy, policie se topí ve vnitřní byrokracii
Názory
Policie se nachází v hluboké krizi. Má v logu „pomáhat a chránit”, ale mnoho insiderů by tam dnes spíš dopsalo „předstírat činnost, vyplňovat formuláře, čekat na výsluhy a držet hubu”.
Obnova lesů se však daří
Na druhou stranu, objektivně, loňský rok přinesl i pozitivní čísla. Obnoveno bylo 42 tisíc hektarů lesů, více, než vzniklo nových holin. Celková plocha lesů se dokonce zvětšila o 1375 hektarů a kůrovcová kalamita ustupuje. To je dobře, a děje se to většinou přirozenou cestou, ne nutně novou (a dost drahou) výsadbou. Co není oplocené, to prostě sežere přemnožená zvěř, okusy sazenic jsou dramatické, v podstatě vše sežerou srny.
Politická rovina – KDU stagnující systém vyhovuje
Lesy ČR mají pod sebou v poslední době lidovci, přes ministerstvo zemědělství. A těm stávající poměry a stagnace vyhovují, ministr Výborný ani jeho předchůdci nic měnit nechtěli. Musíme si uvědomit, jak provázané to je do krajských a místních lesních správ a závodů a do místní komunální a krajské politiky. A kolik lidí v tom systému funguje a potřebuje dobré vztahy s LČR, protože na tom visí spousta věcí (dřevo, pronájmy, honitby, nejrůznější povolení a dotační programy). A pořád to je mnohamiliardový byznys dřevařů, pil, těžařů a zpracovatelů dřeva.