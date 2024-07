William Rudolf Lobkowicz a Milan Šemelák: Rod Lobkowiczů má historii 700 let. Taková perspektiva má co nabídnout i byznysu

Co může současné společnosti nabídnou šlechtický rod se sedmisetletou historií? Možná mnohem více než by se mohlo na první pohled zdát. Jde především o perspektivu, kterou nezná naše země, natož místní byznys. O této perspektivě a jejím vlivu jsme se bavili s Williamem Rudolfem Lobkowiczem, který ve slavném šlechtickém rodu má na starosti mimo jiné digitální aktivity. Právě on byl první z rodiny, kdo se sešel s Milanem Šemelákem, který řadu let trávil v dynamickém prostředí globálních startupů. Jeho přístup radikálního zjednodušování nyní pomáhá rodině redefinovat fungování v souladu s dnešním světem, ale při zachování staletých hodnot rodu. Dva světy? Ale vůbec ne. Jeden velmi barvitý svět, který se neustále tvoří. Stejně jako třeba po třicetileté válce.

Kdy jste se vlastně setkali? A věděli jste hned, že budete takto důsledně a dlouhodobě spolupracovat?

William Rudolf Lobkowicz: Potkali jsme se na jedné večeři pořádanou Yemim A.D., během níž jsme hodně mluvili o tom, jak chceme v Česku stavět svůj brand. Moje rodina ví zcela přesně, co zde dělá, ale pro lidi to je nejspíš velmi abstraktní a roztříštěné. Proto jsme začali přemýšlet nad tím, jak tu celkovou komunikaci zjednodušit. Jak jí oslovit větší skupinu lidí. Víme, že řada lidí si nás neumí úplně přesně zařadit. Nevědí, jestli jsme pivovar, nebo šlechtický rod, který žije někde na hradě, nebo se staráme o krásné sbírky umění. Milan má dar vše skvěle zjednodušit, najít esenci a tu přetvořit v jasné, úderné sdělení. U nás jde o to přetvořit v jednoduché sdělení naši sedm set let trvající působení v celé Evropě a posun do budoucnosti.

Kdy k setkání došlo? Jak dlouho již s rodinou pracujete?

Milan Šemelák: Jsou to tři roky, ta večeře s Yemim byla v roce 2021.

A jak vaše schůzky probíhají?

MŠ: To má několik rovin. První je, že spolu hrajeme tenis.

WRL: To je ta nejdůležitější…

MŠ: Přesně, to je ta nejdůležitější. Za svou kariéru jsem si vytvořil celou řadu metod a postupů a je skvělé, že mi Will a jeho rodina dovolují na sobě zkoušet vlastně úplně všechny. Zde se nebavíme o klasickém marketingovém zadání. Já jsem ve své kariéře pracoval s řadou firem a na řadě brandů. Ale v současnosti se již soustředím jenom na ty, které mě něčím fascinují. U Lobkowiczů mě fascinuje propojení osobní a osobnostní roviny s byznysem a vůbec šlechtickým statusem. I kvůli té komplexnosti trvalo zhruba rok, než jsme k něčemu došli.

To je docela dlouhá doba…

MŠ: Na první pohled možná ano. Ale v rodině jsou silné individuality, které mají svůj vlastní pohled, pak ten rod jako celek má vlastní pohled a zároveň byznysová linie House of Lobkowicz má zase vlastní pohled na to, co vlastně House of Lobkowicz představuje. A naším prvním cílem bylo pojmenovat, co tedy House of Lobkowicz je. A myslím, že na tom vlastně stále pracujeme.

Milane, jakou roli v takto komplexním organismu tedy vlastně můžete hrát?

MŠ: Já tu působím jako jakýsi challenger, vyzyvatel. Oni všichni se opravdu poctivě zamýšlejí nad tím, čím chtějí být, a já pak přijdu a rozmetám to na kusy. Museli jsme jednotlivé vrstvy celku House of Lobkowicz rozbít a snažili jsme se v nich najít tu největší hodnotu, kterou mají a která může být tou klíčovou hodnotou, na níž postavíme podobu brandu a komunikaci. Tuto metodu používám delší dobu, zde však jdete 700 let dozadu.

Jedna z vašich metod se jmenuje Stage on Mars. V čem spočívá a jak ji aplikujete na šlechtický rod?

MŠ: Dospěl jsem k tomu, že slova jsou limitující a občas potřebujeme ty problémy nahlídnout i očima nezatíženýma tím, co všechno o těch problémech víme. Takže na Stage on Mars se na problémy díváte s tím, že o nich nevíte nic. Prostřednictvím otázek a takových her pak hledáte jádro problémů. Velmi dobře tím zjistíte, co lidé říkají, co si myslí, jaká jsou jejich přesvědčení i limity. A pak se s tím dá dál pracovat. Zprvu to vypadá, že každý na tu problematiku hledí jinak. Ale v konečném důsledku vlastně ne. Například na jednom z těchto cvičení jsme se členy rodiny a správní rady House of Lobkowicz hledali odpověď na otázku, co znamená být moderní šlechtou. Protože podle mě to dneska nikdo neví.

Co tedy znamená být moderním šlechticem, Wille?

WRL: My jsme to vetkli do věty, na níž chceme stavět veškeré své působení. Ta zní: Sdílíme minulost, tvoříme budoucnost. To je naše poslání, které chceme sdílet se všemi. Dále jsme si museli ujasnit, jak toho chceme docílit, tedy prostřednictvím hodnot, na kterých naše rodina vyrostla. A také se to bude prosazovat ve veškerých našich aktivitách, tedy v rámci vinařství, při správě sbírek i pořádání nejrůznějších akcí, ať už společenské, kulturní, nebo třeba hudební. Ve všech musíme hledat to, jak v nich sdílet minulost a tvořit budoucnost. Vidíte, že to není jen marketing, on to je způsob přemýšlení. Můžeme mít krásné obrazy a ukazovat je, ale musíme si při tom klást otázky, co to přinese veřejnosti, nám jako rodině i třeba mně samotnému.

Jak dlouho trvalo, než jste k této klíčové, možná až stavební myšlence došli?

MŠ: K této zdánlivě jednoduché větě? Asi rok.

WRL: Jsou za tím ale opravdu hodiny trvající schůzky, spousta workshopů, popsaných papírů…

MŠ: House of Lobkowicz do té doby směřovala k jakémusi galerijnímu modelu působení. Tak vnímali svou šlechtickou roli. Jinak si ji nedokázali pojmenovat. Z takto nastavené a vnímané roli se však vytrácí to podstatné, co tato konkrétní šlechtická rodina má. A tou je tvůrčí společenská zodpovědnost.

To je ostatně motiv, který šlechtici často zmiňují. V našem magazínu o něm mluvil například František Kinský.

MŠ: Ano, oni se opravdu snaží být jakýmsi mostem mezi minulostí a budoucností. Jde o to využít ty minulé statky k tvorbě budoucích hodnot. Při některém setkání se ukázal dobrý příklad: Když vezmete „starého“ Dvořáka a správně jej využijete, možná necháte vzniknout novému Dvořákovi. A ve středu tohoto dobrodružství stojí House of Lobkowicz.

Wille, vy jste zmiňoval hodnoty, na kterých to stavíte. Mohl byste o nich říct něco podrobněji?

WRL: Práci, kterou děláme, chceme dělat správně, věřit v to, co děláme, a stát za tím, co děláme. Vyplývá to opět z historie trvající 700 let.

MŠ: Mimochodem to bylo a je velmi důležité pro tu naši spolupráci. V některých chvílích by bylo výrazně jednodušší, kdyby tu nejbližší rodinu tvořili „egomaniaci“, kteří chtějí prosadit hlavně sebe a svou vůli. Ale to zde není. Zde se vše činí právě s ohledem na sedm století celého rodu. I proto to trvá na první pohled dlouho. A upřímně si myslím, že to nikdy neskončí. Ve většině podnikání jde primárně o zisk, zde je ale hodně věcí za tím. Strategická rozhodnutí tak nejdou dělat jinak než s ohledem na celek. A zde je ta optika celku strašně široká.

Milan Šemelák

Dvě dekády pracoval v řadě korporací v Česku i zahraničí, většinou v marketingových odděleních. Poté založil společnost Stage on Mars, která spolupracuje s jednotlivci i renomovanými firmami a pomáhá jim hledat vizi pro další rozvoj.

William Rudolf Lobkowicz

Nejmladší z české větve rodu Lobkowiczů má v rodině na starosti mimo jiné digitální aktivity. Jeho nejvýraznějším počinem byly dvě konference NFCastle, které v historických prostorách Lobkowiczkého paláce představovaly nejmodernější technologie v oblasti kryptoměn a blockchainu. Magazín Forbes jej v roce 2021 zařadil do žebříčku 30 pod 30.