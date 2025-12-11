Forbes: Ursula von der Leyenová je nejvlivnější ženou světa
Třemi nejvlivnějšími ženami na světě pro rok 2025 jsou podle amerického magazínu Forbes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a japonská premiérka Sanae Takaičiová. V žebříčku figurují ženy z 25 zemí, přičemž poloviční podíl mají Spojené státy; žádná Česka ani Slovenka se v něm neumístila.
Forbes oznámil svůj 22. výroční žebříček ve středu. Figurují v něm ženy, které „budují miliardové podniky, ovládají globální trhy, pohánějí vědecké a technologické průlomy, formují veřejnou politiku a definují kulturní momenty, které hýbou světem“.
Na seznamu jsou „nejdynamičtější ženské vůdkyně, inovátorky a tvůrkyně změn, které letos formovaly globální scénu“. Podle magazínu spravují příjmy přesahující 4,9 bilionu dolarů (více než 101,4 bilionu korun), zaměstnávají přes 9,3 milionu lidí a ovlivňují země s více než polovinou globálního hrubého domácího produktu (HDP).
Časopis při sestavování seznamu stovky žen sledoval čtyři kritéria vlivu, tedy finance, média, dopad jejich činů a sféry vlivu. Výsledky pak rozdělil do šesti sekcí: podnikání, technologie, finance, média a zábava, politika a filantropie.
Německý kancléř Friedrich Merz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová včera nepochodili u belgického premiéra Barta De Wevera. Belgie totiž po včerejšku nadále rezolutně nesouhlasí s tím, aby Evropská komise poslala na Ukrajinu v přepočtu minimálně zhruba 2,2 bilionu korun ze zmrazených ruských devizových rezerv. Kyjev by penězi mohl financovat válku s Ruskem po další dva roky.
Lukáš Kovanda: Převod ruských rezerv na Ukrajinu ohrožuje finanční stabilitu EU, varuje Belgie
Názory
Německý kancléř Friedrich Merz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová včera nepochodili u belgického premiéra Barta De Wevera. Belgie totiž po včerejšku nadále rezolutně nesouhlasí s tím, aby Evropská komise poslala na Ukrajinu v přepočtu minimálně zhruba 2,2 bilionu korun ze zmrazených ruských devizových rezerv. Kyjev by penězi mohl financovat válku s Ruskem po další dva roky.
„Tyto ženy od technologií přes finance a politiku až po kulturu nejenže svět posunují dál tím, že narušují stávající systém, ale také určují, kde bude moc posilovat a uplatňovat se v budoucnu,“ uvedla výkonná prezidentka časopisu Moira Forbesová.
Vedle tří zmíněných nejmocnějších žen se v první pětici umístila ještě italská premiérka Giorgia Meloniová a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. V seznamu je i Julie Sweetová (6. místo), která zavedla umělou inteligenci do „operačního jádra největších světových podniků“, namibijská prezidentka Netumbo Nandiová-Ndaitwahová (79.), americké zpěvačky Taylor Swiftová (21.) či Beyoncé (33.) nebo premiérky Barbadosu či Dánska Mia Mottleyová (99.) a Mette Frederiksenová (84.).
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.