Forbes: Ursula von der Leyenová je nejvlivnější ženou světa

Forbes: Ursula von der Leyenová je nejvlivnější ženou světa

Ursula von der Leyenová
ČTK
ČTK
ČTK

Třemi nejvlivnějšími ženami na světě pro rok 2025 jsou podle amerického magazínu Forbes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a japonská premiérka Sanae Takaičiová. V žebříčku figurují ženy z 25 zemí, přičemž poloviční podíl mají Spojené státy; žádná Česka ani Slovenka se v něm neumístila.

Forbes oznámil svůj 22. výroční žebříček ve středu. Figurují v něm ženy, které „budují miliardové podniky, ovládají globální trhy, pohánějí vědecké a technologické průlomy, formují veřejnou politiku a definují kulturní momenty, které hýbou světem“.

Na seznamu jsou „nejdynamičtější ženské vůdkyně, inovátorky a tvůrkyně změn, které letos formovaly globální scénu“. Podle magazínu spravují příjmy přesahující 4,9 bilionu dolarů (více než 101,4 bilionu korun), zaměstnávají přes 9,3 milionu lidí a ovlivňují země s více než polovinou globálního hrubého domácího produktu (HDP).

Časopis při sestavování seznamu stovky žen sledoval čtyři kritéria vlivu, tedy finance, média, dopad jejich činů a sféry vlivu. Výsledky pak rozdělil do šesti sekcí: podnikání, technologie, finance, média a zábava, politika a filantropie.

Belgická premiér Bart De Wever

Lukáš Kovanda: Převod ruských rezerv na Ukrajinu ohrožuje finanční stabilitu EU, varuje Belgie

Názory

Německý kancléř Friedrich Merz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová včera nepochodili u belgického premiéra Barta De Wevera. Belgie totiž po včerejšku nadále rezolutně nesouhlasí s tím, aby Evropská komise poslala na Ukrajinu v přepočtu minimálně zhruba 2,2 bilionu korun ze zmrazených ruských devizových rezerv. Kyjev by penězi mohl financovat válku s Ruskem po další dva roky.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Tyto ženy od technologií přes finance a politiku až po kulturu nejenže svět posunují dál tím, že narušují stávající systém, ale také určují, kde bude moc posilovat a uplatňovat se v budoucnu,“ uvedla výkonná prezidentka časopisu Moira Forbesová.

Vedle tří zmíněných nejmocnějších žen se v první pětici umístila ještě italská premiérka Giorgia Meloniová a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. V seznamu je i Julie Sweetová (6. místo), která zavedla umělou inteligenci do „operačního jádra největších světových podniků“, namibijská prezidentka Netumbo Nandiová-Ndaitwahová (79.), americké zpěvačky Taylor Swiftová (21.) či Beyoncé (33.) nebo premiérky Barbadosu či Dánska Mia Mottleyová (99.) a Mette Frederiksenová (84.).

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Požáry stojí pojišťovny miliardy, Češi jsou ale stále podpojištění

Požár domu
iStock
nst
nst

Požár patří dlouhodobě k nejničivějším pojistným událostem v Česku. Jen v roce 2024 vyplatily pojišťovny za škody způsobené ohněm 3,1 miliardy korun. Přestože se Češi podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP) požárů obávají nejvíce, většina domácností není na jejich finanční následky dostatečně připravena. Až 70 procent nemovitostí je podpojištěných, v průměru o 40 procent. Majitelé tak často nemají v případě škody dostatek prostředků na opravu nebo obnovu majetku.

Pojišťovny loni evidovaly přes pět tisíc požárů. Mnoho domácností má sice sjednané pojištění, avšak na částku, která už dávno neodpovídá reálné hodnotě domu či bytu. Ceny stavebního materiálu, práce i energií v posledních letech výrazně vzrostly, ale pojistné smlouvy zůstávají často neaktualizované. To vede k podpojištění – situaci, kdy pojištěný obdrží jen část prostředků potřebných na rekonstrukci.

Povodně Čechy moc netrápí

Podle průzkumu ČAP považuje 37 procent Čechů za největší hrozbu právě požár. Dalším významným rizikem je extrémní vítr a vichřice (18 procent), zatímco škody způsobené prasklým potrubím označilo 17 procent respondentů. Povodeň nebo záplava představuje obavu jen pro sedm procent lidí. Přesto právě požár nejčastěji odhaluje skutečný dopad podpojištění.

„Češi se aktualizaci své pojistné smlouvy nevěnují i mnoho let. Výsledkem bývá překvapení, že z pojistného plnění není možné dům opravit,“ uvedl výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek. Podle dat asociace dosahuje pojistná částka v průměru jen 60 procent reprodukční hodnoty nemovitosti.

Pavel Řehák

Šéf skupiny Direct Pavel Řehák: Za pět let budeme mít obrat padesát miliard

Leaders

Před jedenácti lety koupil Pavel Řehák českou dceru pojišťovny Triglav. Přejmenoval ji na Direct, od té doby rozvíjí „rodinu“ Direct. Přidal Direct auto. Servis, nákup i prodej aut. A investiční nohu v podobě projektu Fondee. Letos pořídil i malou rakouskou banku A1. Skupina Direct se rozpíná jak regionálně, tak do šíře záběru. Letos očekává obrat kolem 11,6 miliardy korun. „Když všechny naše projekty rozjedeme ve všech regionech, směřujeme na 40 až 50 miliard obratu v roce 2030. Zvládnout takový růst ve čtyřech oblastech je intenzivní zážitek,“ říká Řehák.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podpojištění se navíc neprojevuje pouze při totálním zničení domu. Pojišťovna může krátit plnění i u menších škod. Příkladem je případ rodiny z Karlovarského kraje, jejíž dům měl hodnotu 1,6 milionu korun, ale byl pojištěn jen na 400 tisíc. Požár způsobil škody ve výši téměř 480 tisíc, domácnost však kvůli podpojištění musela zaplatit zhruba polovinu částky sama.

Podle odborníků je prevence jednoduchá. „Stačí jednou za dva až tři roky zkontrolovat nastavení smlouvy, případně ji aktualizovat po každé rekonstrukci či stavební úpravě,“ uvedla gestorka neživotního pojištění ČAP Lenka Slabejová. Pomoci může i tzv. indexace, která automaticky upravuje pojistnou částku podle vývoje cen nemovitostí a inflace.

Asociace doporučuje přepočítat pojistnou částku zejména po rekonstrukcích, výrazném růstu cen stavebních prací nebo po několika letech od sjednání smlouvy.

Strnadova CSG může převzít výrobce hydraulických systémů Hydraulics

Strnadova CSG může převzít výrobce hydraulických systémů Hydraulics
CSG, užito se svolením
ČTK
ČTK

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada může koupit výrobce hydraulických systémů Hydraulics se závodem ve Slopném na Zlínsku. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hodnota transakce může podle dřívějších tržních odhadů dosáhnout 400 milionů korun.

CSG firmu přebírá prostřednictvím společnosti Merit SPV. „Spojení soutěžitelů bylo posuzováno ve zjednodušeném řízení a úřad ověřil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedl úřad.

Hydraulics vyrábí a dodává hydraulické válce, systémy a hadice pro strojírenství a energetiku. Je také dlouholetým dodavatelem pro výrobce pozemní techniky ze skupiny CSG. Komponenty dodává pro výrobu raketometů a samohybných houfnic. Podnik, který zaměstnává 130 lidí, měl v loňském roce obrat 320 milionů korun a čistý zisk 41,9 milionu korun. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) loni firma vykázala zhruba 60 milionů korun.

Prodávajícími jsou zakladatelé firmy Hydraulics Libor Kráčalík a Daneš Janík, kteří firmu budují od začátku 90. let.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě

Zprávy z firem

Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, český výrobce radarů Eldis nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. V Česku letos holding ohlásil nákup většinového podílu ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice.

Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí. Loni podle výroční zprávy CSG meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur, v přepočtu asi 12,8 miliardy korun. Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur. Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor.

