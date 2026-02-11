Britney Spears prodala práva na svoji hudbu za čtyři miliardy
Americká popová zpěvačka Britney Spears prodala práva na veškerou svou hudební produkci nezávislému hudebnímu vydavatelství Primary Wave za zhruba 200 milionů dolarů (asi čtyři miliardy korun). Informoval o tom server BBC. Prodej se podle serveru uskutečnil již koncem loňského roku, podrobnosti ohledně transakce a přesná cena však nebyly zveřejněny.
Britney Spears začátkem roku 2024 uvedla, že se již nikdy nehodlá vrátit do hudebního průmyslu. Její poslední hudební nahrávkou je duet s britským zpěvákem Eltonem Johnem z roku 2022, připomíná BBC.
Čtyřiačtyřicetiletá Britney Spears patří mezi komerčně nejúspěšnější zpěvačky na světě s více než 150 miliony prodaných desek po celém světě. Mezi její nejznámější hity patří písně Oops!... I Did It Again, Baby One More Time, Toxic a Gimme More.
Spears zažila ve svém životě strmou cestu na vrchol slávy, stala se idolem teenagerů a vysloužila si přezdívku „princezna popu“. Úspěšné období však následovala dekáda plná zvratů, debaklů i pokusů o návrat. V roce 2011 soud ukončil téměř 14 let trvající opatrovnictví týkající se jejího majetku i soukromých záležitostí. Opatrovnictví bylo zavedeno kvůli zpěvaččinými dřívějším psychickým obtížím.
Možnost vystoupit v poločase finále ligy amerického fotbalu se dostane jen největším globálním hvězdám. Když vloni pořadatelé oznámili, že se hlavním showmanem šedesátého ročníku Super Bowlu stane Bad Bunny, překvapen mohl být jen ten, kdo popmusic přestal sledovat někdy před deseti lety. Navíc Benito Antonio Martínez Ocasio, jak zní jeho občanské jméno, před týdnem získal Grammy pro nejlepší album roku za desku DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Kdo je tedy nový král globálního popu?
Nový král popu. Bad Bunny vládne globálnímu éteru
