RECENZE: Chcete na dobrý brunch? Pak zajděte do Mama Shelteru

Nedělní brunch plný chutí nabízí pražský hotel Mama Shelter. Pestrý výběr jídel s uvolněnou atmosférou za dobrou cenu ocení každý, kdo na nedělním brunchi nepotřebuje vypít litr levného vína.

Hotelová restaurace v pražském Mama Shelteru je eklektická, lehce artová, plná křiklavých výmaleb a barevných polštářů v orientálním stylu. Pro mě překvapivě to celé funguje a působí to neformálně a uvolněně. Je to dáno zaměřením osmnácti hotelů sítě Mama Shelter, které se snaží oslovit především mladší generaci. Toto není starosvětský luxusní hotel pro movité padesátníky. Pražský Mama Shelter otevřel na podzim 2018 na místě slavného Parkhotelu, tedy architektonické památky československého brutalismu.

K jídlu a k pití

Zdejší brunch se podává každou neděli mezi půl 12. a 15. hodinou. A že je z čeho vybírat. Z předkrmů stojí za výběr carpaccio či uzený losos. Když dojde na hlavní chod, volba nebude lehká. Od vajíček se slaninou, přes burgery, několik druhů čerstvé pizzy, plněné knedlíky s červeným zelím, chilli con carne, žebírka, rybu, kuřecí, asijské nudle až po lasagne. Za zastávku také stojí samostatný, vymazlený dezertní koutek.

Na tomto brunchi neteče alkohol proudem. V ceně je pouze sklenka prosecca na uvítanou a následně je k dispozici nápojové a la carte menu.

Díky dětskému koutku se mohou rodiče alespoň na chvíli věnovat jen svému talíři. Čas od času pořádá hotel i tematický brunch pro malé hosty. Na takových akcích nechybějí klauni, malování na obličej nebo hudba.

Co za to?

Hosté od deseti let zaplatí za brunch s welcome sklenkou prosecca a neomezeným množstvím vody, domácí limonády či ledového čaje 790 korun. Děti do 4 let jedí zdarma, do deseti let za polovinu.

Za cenovku 790 korun s nějakým nealkem a bohatým výběrem jídla je to super volba pro každého, kdo se chce dobře najíst a nepotřebuje k brunchi neomezenou konzumaci piva či levného víno, které v pražských hotelích stojí více než dvojnásobek. Příjemný způsob, jak strávit nedělní odpoledne, ať už s přáteli, nebo s rodinou včetně mrňat.

