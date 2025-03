Chutě Thajska v pražském hotelu. Navštívili jsme Afternoon tea ve stylu hitu Bílý lotos

Jste fanoušky seriálového hitu z produkce HBO Bílý lotos? Pak navštivte pražský hotel Four Seasons. Ten připravil speciální Afternoon Tea, odpolední čaj, který je tímto seriálem inspirovaný.

Úspěšný seriál se v hotelích Four Seasons natáčí. A pražský hotel Four Seasons se vedle Bangkogu, Singapuru a Londýna stal jedním ze čtyř hotelů tohoto kanadského řetězce, který na počest seriálu seriálu připravil odpolední čaj. Kdo by od lotosového odpoledního čaje na místo britské klasiky očekával exotické asijské chutě, trefil by se do černého.

Vizuální požitek je tu minimálně polovinou zážitku. Od servírování na v Itálii speciálně vyrobených podnosech připomínajícím lotosový květ, až po prezentaci se suchým ledem – pravděpodobně pro působivou připomínku dálných tropů. I prostor samotné Gallery Lounge, kde se odpolední čaj podává, má svojí výzdobou připomínat tropické Thajsko.

Jednohubky nabité chutí

Exotický odpolední čaj začíná s thajským salátem s humrem, doplněný chilli gelem. Pokračujeme marinovaným lososem na rýžovém krekru, hovězí „Larb“ se podávaná v listech salátu a končíme thajskou tartaletkou s vejcem. Vše je velikosti jednohubek, ale nabité thajskými chutěmi.

Následně nemohou chybět tradiční scones. Ty jsou v aromatickém provedení se zázvorem a kardamomem. Také na jahodový džem zapomeňte, tady se na ně maže mascarpone a pikantní mangové chutney.

Poslední část patří sladkému. „Thajská blaženost“ kombinuje zakysanou smetanu, skořici a mangový kompot. Vanilkový „Dòk Mái“ je vanilková pěna s pohankou banánovou tartaletka má zase krém s výraznou vůní limetkových listů, které se hojně používají v thajské kuchyni. Jak vidno nejde o žádné běžné „dortíky“.

Čaj doplňuje krátké koktejlové menu inspirované třemi sériemi The White Lotus. Hajský ostrov Maui reprezntuje tropický koktejl Pineapple Suite s ananasem a tequilou. Poctou Sicílii je The Lotus s ginem a jasmínem. Aktuální řadu a thajský Koh Samui vystithuje Coconut Paradise: koktejl z vodky, kokosu a s vůni thajského pandánu.

Napravená reputace

Na odpolední čaj do Four Seasons jsem zavítal po patnácti měsících a rozdíl nemohl být markantnější. Po mé tehdejší návštěvě jsem hotelu vytkl, že dezerty byly vizuálně nádherné, ale chuťově poněkud mdlé. Jako by si tuto zpětnou vazbu vzali k srdci a tentokrát se místní kuchaři a cukráři předvedli opět oku lahodící odpolední čaj, který ale zároveň nabili perfektními kombinacemi chutí.

Za tento (nejen) gastronomický zážitek zaplatíte 1450 korun za osobu. Four Seasons ho podává od pátku do neděle a to až do začátku května.

