Lukáš Kovanda: Nejvyšší soud USA může dnes zrušit Trumpova cla. Pro Česko by to znamenalo více nejistoty

Lukáš Kovanda
Nejvyšší soud USA může už dnes rozhodnout o osudu takzvaných recipročních cel zavedených administrativou prezidenta Donalda Trumpa. Pokud by soud cla shledal protiprávními, šlo by o dosud největší porážku Trumpa v jeho druhém funkčním období. Rozhodnutí by se přitom neomezilo jen na Spojené státy – mohlo by ovlivnit globální finanční trhy, výnosy státních dluhopisů i úrokové sazby v Česku a zároveň dále podpořit růst cen zlata a stříbra.

Už dnes může Nejvyšší soud USA vydat očekávaný verdikt týkající se takzvaných recipročních cel, která administrativa prezidenta Donalda Trumpa zavedla loni, symbolicky počínaje takzvaným „Dnem osvobození“ na začátku dubna. Jejich zavedení však nebylo hladké. Otřásly se nejen americké, ale i globální akciové a dluhopisové trhy, nečekaně oslaboval dolar a prezident Trump byl nakonec nucen většinu cel dočasně pozastavit.

V polovině léta pak Evropská unie, včetně České republiky, vyfasovala většinově reciproční clo ve výši 15 procent, tedy výrazně nižší, než jakým Trump dříve hrozil. Právě toto clo však může Nejvyšší soud dnes shledat protiprávním. Znamenalo by to povzbuzení české ekonomiky, která je silně exportně orientovaná?

Soudy nižší instance už loni rozhodly, že daná cla byla zavedena nelegálně, protože prezident podle jejich verdiktů překročil své pravomoci. Cla však zůstala v platnosti do doby, než se k nim vyjádří Nejvyšší soud jako instance nejvyšší. Během listopadového slyšení se přitom i soudci z konzervativní většiny vyjadřovali k právní udržitelnosti cel spíše skepticky. Předseda Nejvyššího soudu John Roberts například upozornil, že zavedení cel fakticky představuje uvalení daně na americký lid, což je pravomoc, která historicky náleží Kongresu, nikoli prezidentovi.

Pokud by Nejvyšší soud Trumpova cla skutečně zrušil, šlo by o jeho dosud největší porážku v druhém prezidentském období. Administrativa by nejen musela přestat cla vybírat, ale zároveň by čelila tlaku na vracení již vybraných prostředků. To by dále prohloubilo problémy amerických veřejných financí.

Právě zde se otevírá důležitá vazba na zbytek světa, včetně České republiky. Zhoršení fiskální pozice USA by mohlo vést k růstu výnosů amerických státních dluhopisů. Ty často slouží jako globální referenční bod, takže jejich růst může tlačit nahoru i náklady na vládní dluh v dalších zemích. V českém kontextu by to mohlo znamenat mimo jiné další tlak na růst hypotečních sazeb. Ty už letos mírně vzrostly po stagnaci v závěru loňského roku.

V tomto týdnu navíc prezident Trump oznámil, že chce v roce 2027 rekordně navýšit výdaje USA na obranu, a to o více než 50 procent. Spojené státy by tak měly na zbrojení v přepočtu vydat zhruba 31,2 bilionu korun, což odpovídá přibližně patnáctinásobku celého státního rozpočtu České republiky. Už dnes přitom USA vynakládají na obranu více prostředků než dalších devět zemí v žebříčku dohromady.

Lze však pochybovat, že by takto masivní nárůst výdajů bylo možné financovat pouze z příjmů z cel – a to i v případě, že by Nejvyšší soud jejich platnost potvrdil. Nelze proto vyloučit, že načasování oznámení o budování „armády snů“ má i politický rozměr a může být snahou nepřímo vyvinout tlak na soudce, aby si případné zrušení cel dobře rozmysleli.

I pokud by soudci cla skutečně zrušili, má Trumpova administrativa k dispozici jiné právní nástroje, jak obchodní bariéry znovu zavádět. Tyto cesty by však byly složitější, zdlouhavější a politicky nákladnější. Navíc by se rozhodnutí Nejvyššího soudu netýkalo všech cel – například odvětvová cla na ocel, hliník či automobily by zůstala nedotčena.

Příznivé dopady zrušení cel na českou ekonomiku proto nelze přeceňovat. Bezprostřední úleva by byla omezená a rychle by ji vystřídala zvýšená nejistota ohledně dalších kroků americké administrativy. Právě tato nejistota by mohla znovu rozkolísat finanční trhy, včetně trhu s dluhopisy, se všemi dopady na náklady financování i v České republice.

Naopak těžit by z takového vývoje pravděpodobně dál mohly drahé kovy. Zlato i stříbro v posledních měsících lámou historické cenové rekordy a další prohlubování amerického rozpočtového deficitu by mohlo posílit jejich roli jako pojistky proti inflačnímu znehodnocování kupní síly běžných, papírových peněz.

Související

V Německu se schyluje k dalšímu sporu v rámci vládní koalice

Friedrich Merz a Markus Söder
ČTK
ČTK
ČTK

Německá vládní konzervativní unie CDU/CSU chce snížit daně a i jinými způsoby ulevit podnikům. Na tiskové konferenci se na tom shodli kancléř a předseda CDU Friedrich Merz a bavorský premiér a předseda CSU Markus Söder. Podle německých médií se tak rýsuje další spor v německé vládní koalici. Sociální demokraté (SPD) daňové plány konzervativních stran totiž odmítají a navrhují naopak třeba vyšší dědickou daň.

„Chci využít prostor, který v rozpočtu máme, abych co nejdříve ulevil podnikům, obzvlášť těm středostavovským,“ řekl Merz na tiskové konferenci v klášteře Seeon, kde poslední tři dny jednali poslanci strany CSU. CDU a CSU jsou sesterské strany, CSU kandiduje jen v Bavorsku, CDU ve zbytku Německa.

„Ceny energií jsou pořád příliš vysoké, náklady na byrokracii v Německu jsou stále příliš vysoké, náklady na práci jsou stále příliš vysoké a daně jsou v Německu příliš vysoké. O tom musíme se sociálními demokraty mluvit,“ dodal s odkazem na koaličního partnera kancléř.

CDU a CSU chtějí hospodářství podpořit hlavně snížením podnikových daní a CDU například i snížením daně z příjmu u nižších a středních výdělků. SPD naopak v daňové oblasti hodlá prosadit vyšší zdanění mimořádně velkých dědictví. Předseda CSU Söder to dnes rezolutně odmítl. Podle německých médií se tak rýsuje další spor v koaliční vládě, která vzešla z loňských předčasných voleb. Cíl vládních stran je sice stejný, tedy nastartovat churavějící německé hospodářství, liší se ale v prioritách.

Merz dnes připustil, že nebude lehké dospět s koaličním partnerem ke kompromisu. Zároveň ale dodal, že si je jist, že se kompromis nakonec najít podaří. Letošní rok totiž podle něj bude rozhodující pro úspěch vlády i blahobyt Německa.

Posouváme se na Východ, zareagoval Fiala na obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem

Petr Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Bývalý premiér Petr Fiala varuje, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem signalizuje posun české zahraniční politiky směrem na východ. Podle něj se postoj Bratislavy k válce na Ukrajině nezměnil a změna nastala pouze na české straně po nástupu vlády Andreje Babiše.

Obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem potvrzuje obavy, že premiér Andrej Babiš (ANO) posunuje zahraniční politiku České republiky směrem na východ, sdělil bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Český kabinet předloni konzultace přerušil právě kvůli rozdílnému přístupu k otázkám zahraniční politiky a odlišné interpretaci příčin a řešení války na Ukrajině, dodal. Na postoji slovenské vlády se nic nezměnilo, změnila se jen česká vláda, uvedl Fiala.

Andrej Babiš a Robert Fico ČTK

Fiala nemá nic proti dialogu

Obnovení společných zasedání české a slovenské vlády oznámili dnes premiéři Babiš a Robert Fico po společné schůzce v Bratislavě. Příští by se mělo konat 31. března. Fiala uvedl, že proti dialogu se sousedy nic nemá, pokud slouží zájmům ČR. Slovensko považuje Fiala za blízkého partnera. „Vždy jsem věřil, že naše vztahy mají být nadstandardní,“ dodal.

Má však obavy ze spojenectví Babiše, Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána, z jejich stylu politiky a jejich zahraničně politické orientace. „Byl bych nerad, aby se Česko zařadilo po bok států, které podlézají Rusku a oslabují demokratickou Evropu,“ řekl Fiala.

Zleva Marek Benda, předseda strany a dosluhující premiér Petr Fiala, Martin Kupka a Jan Skopeček na tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS

Karel Pučelík: A nechcete tu ODS raději rozpustit? Pověsti cynických politických řezníků se jen tak nezbaví

Názory

Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Fico se s předchozí českou vládou rozcházel například v názoru na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 mimo jiné zastavila ze státních zásob vojenskou pomoc Kyjevu. Babiš tento týden zase uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní peníze českých občanů. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev.

Fiala zdůraznil, že mezivládní konzultace se nekonaly právě kvůli rozdílnému přístupu obou zemí k zahraniční politice i jiným názorům na příčiny a řešení války na Ukrajině. „Na postoji slovenské vlády se nic nezměnilo. Jediné, co je teď jiné, je vláda v ČR. Obnovení mezivládních konzultací tedy potvrzuje obavy, že Andrej Babiš posunuje naši zahraniční politiku směrem na východ,“ konstatoval.

