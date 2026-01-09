Lukáš Kovanda: Nejvyšší soud USA může dnes zrušit Trumpova cla. Pro Česko by to znamenalo více nejistoty
Nejvyšší soud USA může už dnes rozhodnout o osudu takzvaných recipročních cel zavedených administrativou prezidenta Donalda Trumpa. Pokud by soud cla shledal protiprávními, šlo by o dosud největší porážku Trumpa v jeho druhém funkčním období. Rozhodnutí by se přitom neomezilo jen na Spojené státy – mohlo by ovlivnit globální finanční trhy, výnosy státních dluhopisů i úrokové sazby v Česku a zároveň dále podpořit růst cen zlata a stříbra.
Už dnes může Nejvyšší soud USA vydat očekávaný verdikt týkající se takzvaných recipročních cel, která administrativa prezidenta Donalda Trumpa zavedla loni, symbolicky počínaje takzvaným „Dnem osvobození“ na začátku dubna. Jejich zavedení však nebylo hladké. Otřásly se nejen americké, ale i globální akciové a dluhopisové trhy, nečekaně oslaboval dolar a prezident Trump byl nakonec nucen většinu cel dočasně pozastavit.
V polovině léta pak Evropská unie, včetně České republiky, vyfasovala většinově reciproční clo ve výši 15 procent, tedy výrazně nižší, než jakým Trump dříve hrozil. Právě toto clo však může Nejvyšší soud dnes shledat protiprávním. Znamenalo by to povzbuzení české ekonomiky, která je silně exportně orientovaná?
Soudy nižší instance už loni rozhodly, že daná cla byla zavedena nelegálně, protože prezident podle jejich verdiktů překročil své pravomoci. Cla však zůstala v platnosti do doby, než se k nim vyjádří Nejvyšší soud jako instance nejvyšší. Během listopadového slyšení se přitom i soudci z konzervativní většiny vyjadřovali k právní udržitelnosti cel spíše skepticky. Předseda Nejvyššího soudu John Roberts například upozornil, že zavedení cel fakticky představuje uvalení daně na americký lid, což je pravomoc, která historicky náleží Kongresu, nikoli prezidentovi.
Pokud by Nejvyšší soud Trumpova cla skutečně zrušil, šlo by o jeho dosud největší porážku v druhém prezidentském období. Administrativa by nejen musela přestat cla vybírat, ale zároveň by čelila tlaku na vracení již vybraných prostředků. To by dále prohloubilo problémy amerických veřejných financí.
Právě zde se otevírá důležitá vazba na zbytek světa, včetně České republiky. Zhoršení fiskální pozice USA by mohlo vést k růstu výnosů amerických státních dluhopisů. Ty často slouží jako globální referenční bod, takže jejich růst může tlačit nahoru i náklady na vládní dluh v dalších zemích. V českém kontextu by to mohlo znamenat mimo jiné další tlak na růst hypotečních sazeb. Ty už letos mírně vzrostly po stagnaci v závěru loňského roku.
V tomto týdnu navíc prezident Trump oznámil, že chce v roce 2027 rekordně navýšit výdaje USA na obranu, a to o více než 50 procent. Spojené státy by tak měly na zbrojení v přepočtu vydat zhruba 31,2 bilionu korun, což odpovídá přibližně patnáctinásobku celého státního rozpočtu České republiky. Už dnes přitom USA vynakládají na obranu více prostředků než dalších devět zemí v žebříčku dohromady.
Lze však pochybovat, že by takto masivní nárůst výdajů bylo možné financovat pouze z příjmů z cel – a to i v případě, že by Nejvyšší soud jejich platnost potvrdil. Nelze proto vyloučit, že načasování oznámení o budování „armády snů“ má i politický rozměr a může být snahou nepřímo vyvinout tlak na soudce, aby si případné zrušení cel dobře rozmysleli.
I pokud by soudci cla skutečně zrušili, má Trumpova administrativa k dispozici jiné právní nástroje, jak obchodní bariéry znovu zavádět. Tyto cesty by však byly složitější, zdlouhavější a politicky nákladnější. Navíc by se rozhodnutí Nejvyššího soudu netýkalo všech cel – například odvětvová cla na ocel, hliník či automobily by zůstala nedotčena.
Příznivé dopady zrušení cel na českou ekonomiku proto nelze přeceňovat. Bezprostřední úleva by byla omezená a rychle by ji vystřídala zvýšená nejistota ohledně dalších kroků americké administrativy. Právě tato nejistota by mohla znovu rozkolísat finanční trhy, včetně trhu s dluhopisy, se všemi dopady na náklady financování i v České republice.
Naopak těžit by z takového vývoje pravděpodobně dál mohly drahé kovy. Zlato i stříbro v posledních měsících lámou historické cenové rekordy a další prohlubování amerického rozpočtového deficitu by mohlo posílit jejich roli jako pojistky proti inflačnímu znehodnocování kupní síly běžných, papírových peněz.
