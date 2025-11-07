Nový magazín právě vychází!

Z husy je výnosný byznys: Svatý Martin přináší víno, husy i miliardové tržby

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.
Užito se svolením Together
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Pečená husa, červené a bílé zelí, knedlíky a k tomu první víno nového ročníku. Svatomartinská tradice, zakořeněná v české kultuře po staletí, se stala jedním z nejvýraznějších ekonomických fenoménů gastronomického podzimu.

Příběh svatého Martina, biskupa z Tours, je v Evropě známý už od středověku. Legenda o huse, která ho svým kejháním prozradila, dala vzniknout tradici, která dnes oživuje tuzemskou gastronomii. Z původně církevního svátku se totiž do dneška stal ekonomický fenomén, listopadové svatomartinské týdny generují restauracím klidně až o 50 procent vyšší tržby než běžně. K tomu se přidává vinařství.

Nejčastěji se servíruje husa s červeným a bílým zelím, bramborovým a houskovým knedlíkem, doplněná právě o Svatomartinské víno. V některých regionech se z tradičních hodů stal festivalový produkt podporující regionální cestovní ruch.

Od legendy k byznysu

Svatomartinská menu nabízejí v Česku už i některé podniky se zahraniční kuchyní nebo kavárny. Pro restaurace jsou svatomartinská menu stále významnější a nabízejí je téměř všechny tradiční podniky, uvedl to předseda sekce gastronomie Hospodářské komory ČR Luboš Kastner. Přestože některé podniky zkouší svatomartinskou nabídku obměňovat, největší zájem je podle Kastnera stále o klasiku. Naopak ustupuje trend, kdy restauratéři nabízejí místo husy kachnu nebo kuře, řekl.

„Lidé si rezervují místa dlouho dopředu, trhají se rekordy a je to moment, kdy opravdu vyrazí skoro všichni do restaurací a hospod a všichni si ho užívají, často i ve větších skupinách s přáteli. Platí to, že gastronomie během tohoto svátku tržbově vyskočí mezi 30 až 50 procenty, což se během žádného jiného svátku nestává,“ uvedl dále Kastner.

Například v pražské restauraci Mlýnec byl o svatomartinské menu takový zájem, že se rozhodla husí speciality nabízet po celý listopad. Tradičně zaměřené restaurace bývají podle Kastnera kolem svátku svatého Martina 11. listopadu naprosto plné. Svatomartinsky laděné menu už ale nabízí i další podniky, včetně kaváren nebo třeba italských restaurací, řekl Kastner. Pečené husí stehno v italském duchu nabídne například restaurace Pasta Fresca, a to od úterý 11. listopadu do vyprodání zásob. „Zájem je tradičně vysoký a letos tomu nebude jinak,“ dodal Milan Tuhovčák, generální manažer restaurace.

Největší zájem je ale podle Kastnera o tradiční nabídku. „Po různých pokusech o inovace se spíše restaurace vracejí k poctivé klasice. Lidé vyžadují spíše tradiční pojetí tohoto tradičního svátku,“ uvedl.

Potvrzují to i další restaurace. „Držíme se osvědčené klasiky. Hosté mají největší zájem o tradiční pečenou husu, zelí a knedlík,“ řekl Ozren Vlahov, generální manažer restaurace Café Savoy. Čistě tradiční pečenou husu s variací knedlíků a lokší nabídne řetězec Lokál. „Svatomartinské husy vnímáme jako příležitost nabídnout hostům něco mimořádného a přitom typicky českého,“ uvedl Adam Utíkal, manažer Lokálů.

Naopak restaurace V Zátiší letos hostům nabídneme svatomartinské speciality inspirované slovanským pojetím kuchyně. V menu bude husí kaldoun s uzeným žloutkem a těstovinou nebo pečená husa s bramborovým nokem a černým rybízem. „Kromě tradičního konfitovaného stehna hosté oceňují i netradiční předkrmy, letos třeba v elegantní formě paštiky v těstě,“ dodal Ladislav Vaníček z restaurace Mlýnec.

Ceny rostou, zájem přetrvává

Za porci svatomartinské husy upečené z čerstvých, nemražených hus z českých chovů, včetně zelí a variace knedlíků, zaplatí hosté v Lokálech 578 korun, loni to bylo 548 korun. Restaurace Čestr nabídne porci konfitovaného husího stehna s červeným zelím a bramborovými šiškami za 890 korun.

Podle Kastnera se hosté již naučili s vyšší cenou za svatomartinské menu pracovat a pokud chtějí ušetřit, neobjednají si celé menu, ale třeba jen hlavní chod bez předkrmu a polévky.

Současně s kachnou na trh zamíří i víno. A to celkem 1,9 milionu lahví od 73 vinařství, celkem 323 různých vín. Přestože se výrobní náklady dlouhodobě zvyšují, ceny zůstávají na úrovni loňska. „Svatomartinská vína dokazují, že tradice dokáže rozhýbat trh i v době, kdy spotřebitelé pečlivěji zvažují nákup každé lahve,“ uvedl Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie ČR.

 

OBRAZEM: Kladno sází na udržitelnost. Bývalá cihelna se promění v moderní čtvrť

Projekt Nová Cihelna
Pierre Grafen, užito se svolením
ČTK
ČTK

V kladenské části Rozdělov, v brownfieldu bývalé cihelny, začala stavba šesti nízkoenergetických domů, ve kterých bude dohromady přes 100 bytů. Hotovo by mělo být v roce 2027. Nyní už je prodáno 60 procent bytů. Jde o investici developerské společnosti Pierre Grafen. Projektový management realizuje společnost Ikonix.

Projekt nazvaný Nová Cihelna tvoří 104 bytů. Nízkou spotřebu energií pomohou zajistit fotovoltaické panely, tepelná čerpadla i podzemní nádrž zadržující dešťovou vodu. Součástí bude i komunitní zahrada s dětským hřištěm. Nyní jsou spuštěné přípravné a zemní práce. Brzy začne budování hrubých konstrukcí jednotlivých objektů, řekl vedoucí projektu společnosti Ikonix Jakub Vyčítal.

FOTOGALERIE: Jak budou vypadat byty v novém projektu?

10 fotografií v galerii

Velký zájem

„Zájem o byty je mimořádný – už na začátku výstavby je prodána více než polovina jednotek. Nová Cihelna Kladno totiž oslovuje jak pražské kupující hledající dostupnější bydlení, tak i místní, kteří chtějí přejít ze starších panelových domů do moderních, ekologicky šetrných staveb,“ doplnil realitní makléř společnosti Luxent – Exclusive Properties Zdeněk Jemelík.

V Kladně aktuálně pokračuje developerská výstavba v několika lokalitách, mimo jiné v části Ostrovec, v okolí čtvrti Dubí i v centru, kde například vzniká téměř 200 bytů na místě bývalých mrazíren. Chystá se také vybudování stovek bytů v kladenské lokalitě Na Růžovém poli v části Kročehlavy.

NOOX představuje nový koncept bydlení, který přehodnocuje status quo městského developmentu.

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

Reality

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

REPORTÁŽ: Ochutnali jsme Brownovo Tajemství všech tajemství. Po doušcích

REPORTÁŽ: Ochutnali jsme Brownovo Tajemství všech tajemství. Po doušcích
Zdeněk Pečený / Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Dan Brown zasadil děj svého nového románu Tajemství všech tajemství do Prahy – a hotel Four Seasons se stal jedním z klíčových dějišť. V reakci na to bar CottoCrudo uvedl limitované menu Secrets in a Glass, které propojuje literaturu a mixologii.

Praha hraje hlavní roli v novém románu Dana Browna Tajemství všech tajemství, který vyšel letos v září a znovu přivádí na scénu profesora Roberta Langdona. Část děje se odehrává právě v hotelu Four Seasons, jen pár kroků od Karlova mostu, kde autor rozehrává příběh plný symbolů, konspirací a pražské mystiky.

Podle Kláry Janderové z Prague City Tourism má kniha potenciál přivést do metropole novou vlnu čtenářů a cestovatelů: „Zapojení Prahy do děje Brownovy nové knihy může přitáhnout kulturně motivované návštěvníky, kteří přijíždějí kvůli historii a atmosféře města, nejen za zábavou.“ Fenomén takzvaného literárního turismu už dříve ukázal, že knihy dokážou měnit i cestovní trendy – po vydání Šifry mistra Leonarda například prudce vzrostla návštěvnost Louvru i skotské Rosslyn Chapel.

Menu Secrets in a Glass: A Cocktail Journey – pět drinků inspirovaných románem Tajemství všech tajemství od Dana Browna

Na vydání knihy zareagoval pražský Four Seasons po svém – exkluzivní spoluprací, která propojuje Brownův svět s mixologií. Bar CottoCrudo uvedl limitované menu Secrets in a Glass: A Cocktail Journey, inspirované postavami a motivy z románu. Každý z pěti koktejlů vypráví vlastní příběh a společně tvoří cestu Prahou, jak ji vidí Brown: tajemnou, intelektuální i lehce dekadentní.

Literární zápletka ve skle

Večer začínáme koktejlem Katherine’s Spark – jiskřivou kombinací likéru z bílého kakaa, mandarinky, bílé čokolády a prosecca, která ztělesňuje eleganci a zvídavost Langdonovy vědecké partnerky. Následuje Golem Negroni, temnější a hlubší, s OMG ginem, Campari infuzovaným kávou a speciálním vermutem z CottoCrudo. Chutná po Praze – po historii, po kameni i po lehkém kouři.

Třetí zastávkou je Vesper Martini, klasika spojená s Langdonem samotným. Čistý a přesný drink, který je možné vychutnávat stejně pomalu, jako se rozplétají symboly v Brownových příbězích. Poté přichází Luce Cocktail, míchající bourbon, javorový sirup a různé druhy bitters – s lehkým varováním „na vlastní nebezpečí“.

REPORTÁŽ: V Kampa Parku servírují zážitky. Nejen ty gastronomické

Enjoy

Slunce se pomalu sklání za pražské střechy a zlaté světlo se odráží od hladiny Vltavy. Loď tiše klouže městem, šum vody doprovází jemné praskání bublinek luxusního šampaňského ve sklence z křišťálu. Po hodince plavby kotvíme na Kampě, plni očekávání usedáme ke stolu v restauraci Kampa Park. Už u předkrmu vím, že dnešní večer bude zážitkem, který se nám vryje do všech smyslů. A nejde úplně o nedostupný luxus.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Závěr večera patří absintu, bez nějž by Praha nebyla kompletní. V nabídce jsou dva – Staroplzenecký a Žufánkův absint. Říká se, že kvalitní absint by se měl po vložení kostky ledu zakalit; právě ten od Žufánka se zlatavě zamlžil a chuťově jednoznačně zvítězil.

A protože dobrý koktejl si žádá i něco malého k zakousnutí, přidali jsme k degustaci několik pokrmů z baru– florentinský toast s humrem, mini burgery Little Italy se sýrem Taleggio a rajčatovo-cibulovým kompotem, lanýžové hranolky a výběr sýrů, šunek a salámů.

Ceny koktejlů se pohybují od 315 do 480 korun. Secrets in a Glass není jen tematické menu, ale způsob, jak se do světa Dana Browna doslova napít – po doušcích, po kapkách, po tajemstvích.

Rainforest Negroni

REPORTÁŽ: V Above Rooftop nad Václavákem se potkává Latinská Amerika s Japonskem

Enjoy

V Praze je pětatřicet stupňů, Václavák sálá horkem, ale střeše hotelu W Prague je naopak příjemný vánek. Navíc s výhledem na věže a koktejly s „latinsko-nikkei“ twistem. Řeč je o Above Rooftop. Sezónní terase, která postavená na lehkosti, sdílení a „golden hour“. A funguje to.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

