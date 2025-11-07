Z husy je výnosný byznys: Svatý Martin přináší víno, husy i miliardové tržby
Pečená husa, červené a bílé zelí, knedlíky a k tomu první víno nového ročníku. Svatomartinská tradice, zakořeněná v české kultuře po staletí, se stala jedním z nejvýraznějších ekonomických fenoménů gastronomického podzimu.
Příběh svatého Martina, biskupa z Tours, je v Evropě známý už od středověku. Legenda o huse, která ho svým kejháním prozradila, dala vzniknout tradici, která dnes oživuje tuzemskou gastronomii. Z původně církevního svátku se totiž do dneška stal ekonomický fenomén, listopadové svatomartinské týdny generují restauracím klidně až o 50 procent vyšší tržby než běžně. K tomu se přidává vinařství.
Nejčastěji se servíruje husa s červeným a bílým zelím, bramborovým a houskovým knedlíkem, doplněná právě o Svatomartinské víno. V některých regionech se z tradičních hodů stal festivalový produkt podporující regionální cestovní ruch.
Od legendy k byznysu
Svatomartinská menu nabízejí v Česku už i některé podniky se zahraniční kuchyní nebo kavárny. Pro restaurace jsou svatomartinská menu stále významnější a nabízejí je téměř všechny tradiční podniky, uvedl to předseda sekce gastronomie Hospodářské komory ČR Luboš Kastner. Přestože některé podniky zkouší svatomartinskou nabídku obměňovat, největší zájem je podle Kastnera stále o klasiku. Naopak ustupuje trend, kdy restauratéři nabízejí místo husy kachnu nebo kuře, řekl.
„Lidé si rezervují místa dlouho dopředu, trhají se rekordy a je to moment, kdy opravdu vyrazí skoro všichni do restaurací a hospod a všichni si ho užívají, často i ve větších skupinách s přáteli. Platí to, že gastronomie během tohoto svátku tržbově vyskočí mezi 30 až 50 procenty, což se během žádného jiného svátku nestává,“ uvedl dále Kastner.
Například v pražské restauraci Mlýnec byl o svatomartinské menu takový zájem, že se rozhodla husí speciality nabízet po celý listopad. Tradičně zaměřené restaurace bývají podle Kastnera kolem svátku svatého Martina 11. listopadu naprosto plné. Svatomartinsky laděné menu už ale nabízí i další podniky, včetně kaváren nebo třeba italských restaurací, řekl Kastner. Pečené husí stehno v italském duchu nabídne například restaurace Pasta Fresca, a to od úterý 11. listopadu do vyprodání zásob. „Zájem je tradičně vysoký a letos tomu nebude jinak,“ dodal Milan Tuhovčák, generální manažer restaurace.
Největší zájem je ale podle Kastnera o tradiční nabídku. „Po různých pokusech o inovace se spíše restaurace vracejí k poctivé klasice. Lidé vyžadují spíše tradiční pojetí tohoto tradičního svátku,“ uvedl.
Potvrzují to i další restaurace. „Držíme se osvědčené klasiky. Hosté mají největší zájem o tradiční pečenou husu, zelí a knedlík,“ řekl Ozren Vlahov, generální manažer restaurace Café Savoy. Čistě tradiční pečenou husu s variací knedlíků a lokší nabídne řetězec Lokál. „Svatomartinské husy vnímáme jako příležitost nabídnout hostům něco mimořádného a přitom typicky českého,“ uvedl Adam Utíkal, manažer Lokálů.
Naopak restaurace V Zátiší letos hostům nabídneme svatomartinské speciality inspirované slovanským pojetím kuchyně. V menu bude husí kaldoun s uzeným žloutkem a těstovinou nebo pečená husa s bramborovým nokem a černým rybízem. „Kromě tradičního konfitovaného stehna hosté oceňují i netradiční předkrmy, letos třeba v elegantní formě paštiky v těstě,“ dodal Ladislav Vaníček z restaurace Mlýnec.
Ceny rostou, zájem přetrvává
Za porci svatomartinské husy upečené z čerstvých, nemražených hus z českých chovů, včetně zelí a variace knedlíků, zaplatí hosté v Lokálech 578 korun, loni to bylo 548 korun. Restaurace Čestr nabídne porci konfitovaného husího stehna s červeným zelím a bramborovými šiškami za 890 korun.
Podle Kastnera se hosté již naučili s vyšší cenou za svatomartinské menu pracovat a pokud chtějí ušetřit, neobjednají si celé menu, ale třeba jen hlavní chod bez předkrmu a polévky.
Současně s kachnou na trh zamíří i víno. A to celkem 1,9 milionu lahví od 73 vinařství, celkem 323 různých vín. Přestože se výrobní náklady dlouhodobě zvyšují, ceny zůstávají na úrovni loňska. „Svatomartinská vína dokazují, že tradice dokáže rozhýbat trh i v době, kdy spotřebitelé pečlivěji zvažují nákup každé lahve,“ uvedl Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie ČR.
