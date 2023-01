REPORTÁŽ: V Thajsku stojí Red Bull sedm korun. A taky je to krásná země

Thajsko bývalo rájem batůžkářů. Po pandemii se však otevřelo všem turistům, k čemuž přispívají také přímé lety z Prahy do provincie Krabi. Stojí to za to? Jednoznačně ano.

Zapomeňte na Chorvatsko. Zapomeňte na Řecko. A vlastně klidně i na Itálii a celý Magreb, kde jste již téměř jistě byli. Nyní se totiž lze stejně snadno vydat i mnohem dál, konkrétně do Thajska, a to se vším komfortem, který přímý let z Prahy nabízí.

Vyrazit do Thajska bylo ještě donedávna výsadou spíše batůžkářů, kteří sem jeli za dobrodružstvím a mnohdy i za nevšedními zážitky, o kterých se pak vyprávějí skoro až zbytečné mýty o tom, co všechno na ulici thajského města můžete vidět a zažít.

Ono to ale nemusí být zase tak divoké. Tedy pokud nevyrazíte do Bangkoku, ale spíše do poklidnější části Thajska, třeba na Krabi.

To se nachází na západním pobřeží jižního Thajska a je plné příjemných letovisek. A co je důležitější: dostanete se odsud na desítky krásných malých ostrůvků s plážemi, které jako by vypadly z katalogů cestovek.

Gastronomický ráj

Do Thajska má cenu zaletět přinejmenším ze tří důvodů. Prvním je jednoznačně příroda a klima. Pokud pojedete v tomto období, v Thajsku je příjemných 30 stupňů, teplé moře a příjemné podnebí, ve kterém se dá stejně dobře koupat, jako vyrazit na pěší výlet.

Nicméně příroda a teplo je ve velké části světa. Za čím má skutečně smysl vyrazit do Thajska je jídlo. A to tady opravdu stojí za to. Pro příznivce mořských plodů je nabídka takřka nekonečná (menu v jedné restauraci v Ao Nangu mělo neuvěřitelných 300 položek!), na své si přijdou také vegetariáni (ačkoli musí strpět rybí nebo ústřičnou omáčku, které jsou prostě ve všem) a samozřejmě fanoušci kuřecího masa. Ale sežene tu běžně i hovězí i vepřové.

Nicméně hlavní je zpracování. A to je opravdu parádní. V naší skupině se staly doslova kultovním jídlem dvojice pokrmů – massaman curry a green curry. Obojí lze připravit zcela nepálivé, ale doporučit lze alespoň „medium spicy“ (příjemně ostré), pro fanoušky ostrého jídla je dobré znát heslo „Thai spicy“. Nicméně pozor, můžete dostat jídlo, které vás rozpláče.

Noční život bez předsudků

Dalším lákadlem, které byste neměli vynechat, je noční život. Opravdu zapomeňte na divoké historky. V Thajsku samozřejmě lze zažít vše, o čem jste slyšeli, ale není to podmínka pro to, abyste si tu užili večer. Thajsko je totiž cíl cestovatelů z celého světa. Když dorazíte do baru či na diskotéku, potkáte se tu dílem s místními, dílem s batůžkáři z Nového Zélandu či Skandinávie, dílem se zájezdem Indů a do toho pobíhají spoře odění Američané a Američanky.

Ať už hraje DJ nebo místní kapela, párty tu je téměř nekonečná. Jen pro Čechy je tu jedna zajímavost: zatímco pivo stojí víc než jídlo (ale zase dostanete většinou pintu, nikoli půllitr), kyblík plný koktejlu (nejčastěji „močíto“ nebo Red Bull s vodkou) stojí nepoměrně méně.

A když už jsme u toho Red Bullu. Asi to víte, ale legendární energy drink vznikl právě v Thajsku. A ten originál se tu prodává za 10 bahtů, tedy necelých sedm korun.

Obleky za tři dny

A pak je Thajsko proslulé ještě jednou věcí. Obleky na míru. Pro ty si sem jezdí celý svět již dlouhá desetiletí a odpovídá tomu nabídka. Taylora najdete na každém rohu. Dokonce by šlo říct, že ve zmíněném Ao Nangu je víc krejčích na metr čtverečních než v londýnském Mayfairu. Sice jejich věhlas není tak tradiční, ale co do kvality to zase takový nepoměr není.

Například když dorazíte ke krejčímu Alexovi, dostanete na výběr z látek z celého světa, vybrat si můžete z moderních katalogů nejvěhlasnějších brandů. A celý oblek, samozřejmě perfektně padnoucí, máte za tři dny hotový. A stihnul by to nejspíš i za dva, kdybyste zatlačili. A cena? Při srovnání s pražskými krejčími jste maximálně na polovině, ale spíš méně.

Jak se tam dostat

Už jsme zmínili, že Thajsko je nyní blíž, než bývalo. Přímé léty totiž pro Čedok zajišťuje polská národní aerolinka Lot.

„Jihovýchodní Asie je u Čechů velmi populární a díky novým přímým letům z Prahy do Thajska láká až do dubna nejen batůžkáře, ale i cestovatele, kteří chtějí ušetřit čas a letět bez přestupů a prozkoumat tuto destinaci s nádhernými plážemi, stovkami ostrůvků a vynikající kuchyní úplně poprvé nebo se do ní opakovaně vrací. Pohodlná cesta dálkovým letadlem trvá necelých 12 hodin a kromě samotného Krabi míří turisté do hotelů také v Khao Laku, Kho Lantě nebo na Phuketu. Navíc do země se nyní cestuje bez omezení, žádné certifikáty nebo testy nejsou potřeba,” říká mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

