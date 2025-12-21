Nový magazín právě vychází!

Restaurace na Štěpána otevřou častěji než loni. Pomůže pátek i turisté

Na svátek svatého Štěpána 26. prosince nejspíš otevře více restaurací než loni. Důvodem je to, že letos tento den připadá na pátek, kdy mají restaurace obvykle nejvyšší tržby z celého týdne. Zatímco minulý rok na Štěpána otevřelo 45 procent restaurací, letos to může být polovina, řekl Vladimír Sirotek, ředitel tržních a datových analýz ve společnosti Dotykačka, která provozuje stejnojmenný pokladní systém. Na Štědrý den a Boží hod vánoční podle Sirotka otevře podobný počet restaurací jako loni, a to zhruba 30 procent.

Meziročně vyšší návštěvnost na svatého Štěpána očekává třeba hospoda Pult v Praze. „Také aktuální počasí přeje spíše procházkám po Praze než odjezdu na hory,“ řekla manažerka hospody Tereza Pospíšilová.

Nejsilnější den

Z vánočních svátků je svatý Štěpán pro restaurace zároveň nejsilnějším dnem. Loni tržby restaurací na svatého Štěpána dosáhly 55 procent běžného dne, na Štědrý den a Boží hod vánoční to bylo okolo třetiny. Údaje jsou za celý trh, jinak tržby otevřených podniků o svátcích proti běžnému dni rostou. „Zajímavé je, že na Boží hod otevírá ještě méně gastro provozoven než na Štědrý den – loni to byla jen čtvrtina, kdežto na Štědrý den 31 procent,“ řekl Sirotek.

Z restaurací L'Osteria na Štědrý den otevřou pobočky v Paláci Kinských a na Staroměstském náměstí v Praze. V dalších dnech budou všechny restaurace otevřené ve standardní době. „O svátcích nás nejčastěji navštěvují rodiny, které si chtějí užít společně strávený čas u dobrého jídla bez starostí s přípravou,“ uvedla marketingová ředitelka Lenka Vojtíšková.

Zájem o sváteční pohoštění v restauraci roste každým rokem, řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. „Nejčastěji je v nabídce samozřejmě tradiční česká vánoční klasika, ale také vánoční speciality z jiných zemí, případně degustační menu. Velkou oblibu u nás mají speciality ze šneků, a to ve dnech po Štědrém dnu. Jsou restaurace, které se této specialitě věnují již tradičně v období Vánoc a mají svou stálou klientelu,“ dodal Stárek.

V období od Štědrého dne do Nového roku do Prahy přijede nejspíš kolem 200 tisíc domácích i zahraničních turistů, z toho jen na silvestra 80 tisíc až 100 tisíc, řekla již dříve mluvčí městské firmy Prague City Tourism Klára Janderová.

Hotel Hořec po rekonstrukci
Rekonstrukce centra Hořec v Horní Malé Úpě navazuje na dlouhodobou spolupráci ateliéru ADR s místním lyžařským areálem SKIMU.

České hory se mění. A nemění je jen turisté nebo klimatické podmínky, ale především kapitál a investiční strategie. Zatímco ještě před lety byly horské objekty často nahrazovány novostavbami, dnes stále více investorů volí opačný přístup, a to rekonstrukci. Jedním z nejviditelnějších příkladů tohoto trendu je proměna bývalého hotelu Hořec v Malé Úpě.

Zchátralý hotel v nadmořské výšce 1050 metrů koupila v roce 2020 firma Skimu podnikatele Martina Kulíka, která vlastní zdejší skiareál. Od té doby ho opravuje a vymýšlí pro sto let starou dřevostavbu novou náplň. Kulíkovo podnikání sahá daleko za hranice Krkonoš. Je spoluzakladatelem firmy Techo, developerem ve společnosti Rodop, vlastní golfový areál v Hostivaři, provozuje pivovary Hostivar, Spojovna a Most a podílí se na developerských projektech například u Lipna. Přesto právě Malá Úpa patří k jeho nejkomplexnějším projektům.

V Malé Úpě totiž kromě lyžařského areálu vlastní Kulík pivovar Trautenberk, restaurace, apartmány i další navazující služby.

Z ruiny centrum s kinem, ubytováním a apartmány

Bývalý hotel Hořec stojí přímo v centru Horní Malé Úpy na Pomezních Boudách. Objekt měl za sebou dlouhou historii a stejně dlouho se řešilo, co s ním dál. Nabízela se demolice a nová výstavba. Investor se ale rozhodl jinak. Výsledkem je komplexní rekonstrukce stávající budovy, doplněná o nové přístavby. 

Objekt je koncipován jako multifunkční prostor, který nabízí půjčovnu sportovního vybavení, kavárnu s obchodem, kinosál a výstavní prostory i komunitní zázemí. V nejvyšším patře se nacházejí apartmány, které doplňují širokou škálu funkcí a podporují celoroční využití objektu. I tentokrát architektonický návrh vznikl ve spolupráci s ateliérem ADR, který má s výstavbou v Krkonoších dlouhodobé zkušenosti.

Součástí projektu je také nový veřejný prostor před budovou, který propojuje Hořec s okolní obcí a posiluje jeho roli přirozeného centra dění.

Nový výraz kombinuje tradiční materiály a moderní technická řešení. Fasáda z hoblovaného modřínu bez povrchové úpravy přirozeně stárne a zapadá do okolí, betonové přístavby zajišťují stabilitu a bezpečný provoz v náročných klimatických podmínkách.

Tradiční Vánoce v noblesním balení

Mandarin Oriental Prague na Malé Straně patří k místům, kde se vánoční klasika podává v moderním pojetí. Restaurace Monastiq nabídne na Štědrý den pětichodové menu šéfkuchaře Michala Horvátha s foie gras, rybí polévkou s candátem a kaviárem, kaprem v panko krustě nebo srnčím roštěncem. Menu stojí 3 200 korun, dětská verze 1 400 korun, k dispozici je i vegetariánská varianta. Na Boží hod je navíc připravena prodloužená snídaně.

Slavnostní klasiku servíruje také Kampa Park. Štědrovečerní menu vyjde na 3 650 korun, s vinným párováním na 5 600 korun. Mušle svatého Jakuba s lanýžem, pečená treska nebo telecí svíčková cílí na klidnou večeři v elegantním prostředí u Vltavy.

Vánoční šneci: zapomenutá česká tradice, která se vrací na talíře

Velkolepé Vánoce

Milovníky fine diningu osloví Four Seasons Hotel Prague, kde restaurace CottoCrudo připravila štědrovečerní večeři v mezinárodním stylu. Italská kuchyně s precizním servisem míří na hosty, kteří letos tradiční kapří menu klidně vynechají a nevadí jim cenovka 4 600 korun.

Výraznou vánoční nabídku má také Fairmont Golden Prague. Restaurace Zlatá Praha nabídne na Štědrý den i Boží hod šestichodové degustační menu s výhledem na Prahu a jazzovým doprovodem, zatímco Kafka Brasserie sází na uvolněnější rautovou formu. Vánoce tu mají podobu společenské události, nikoli jen večeře.

Ryby, moře a Vánoce trochu jinak

Kdo nechává kapra raději plavat, může zamířit do Hliněná bašta. Vyhlášená rybí restaurace kombinuje vánoční klasiku s mořskými plody – od rybí polévky a smaženého kapra až po mušle svatého Jakuba či ikonického humra, kterého si hosté vybírají přímo z akvária. Část nabídky je možné objednat i domů na Štědrý večer.

Sváteční klid

Ne každý chce řešit slavnostní večeři právě 24. prosince. Vinný bar a restaurant Vinograf je ideální volbou pro klidné mezisváteční večery. Od poloviny prosince podává zimní degustační menu za 1 450 korun, doplněné jednou z nejzajímavějších vinných karet v Praze. Díky technologii Coravin lze ochutnávat i špičková vína po sklence.

Do stejné kategorie zapadá i W Prague, který na 25. a 26. prosince připravil Noël Brunch. Kombinuje bohatý bufet s à la carte nabídkou v prostředí Grand Café a Le Petit Beefbar. Brunch probíhá od poledne do čtyř odpoledne, stojí 2 900 korun na osobu a díky poloviční ceně pro děti cílí i na rodiny.

Vánoce bez kuchyně už nejsou výjimkou

Praha dnes nabízí vánoční gastronomii v širokém rozpětí – od menu kolem 1 400 korun až po luxusní degustační večeře za několik tisíc. Společným jmenovatelem je pohodlí, čas a klid. A právě to je pro řadu lidí ten největší sváteční luxus.

