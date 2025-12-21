Restaurace na Štěpána otevřou častěji než loni. Pomůže pátek i turisté
Na svátek svatého Štěpána 26. prosince nejspíš otevře více restaurací než loni. Důvodem je to, že letos tento den připadá na pátek, kdy mají restaurace obvykle nejvyšší tržby z celého týdne. Zatímco minulý rok na Štěpána otevřelo 45 procent restaurací, letos to může být polovina, řekl Vladimír Sirotek, ředitel tržních a datových analýz ve společnosti Dotykačka, která provozuje stejnojmenný pokladní systém. Na Štědrý den a Boží hod vánoční podle Sirotka otevře podobný počet restaurací jako loni, a to zhruba 30 procent.
Meziročně vyšší návštěvnost na svatého Štěpána očekává třeba hospoda Pult v Praze. „Také aktuální počasí přeje spíše procházkám po Praze než odjezdu na hory,“ řekla manažerka hospody Tereza Pospíšilová.
Nejsilnější den
Z vánočních svátků je svatý Štěpán pro restaurace zároveň nejsilnějším dnem. Loni tržby restaurací na svatého Štěpána dosáhly 55 procent běžného dne, na Štědrý den a Boží hod vánoční to bylo okolo třetiny. Údaje jsou za celý trh, jinak tržby otevřených podniků o svátcích proti běžnému dni rostou. „Zajímavé je, že na Boží hod otevírá ještě méně gastro provozoven než na Štědrý den – loni to byla jen čtvrtina, kdežto na Štědrý den 31 procent,“ řekl Sirotek.
Z restaurací L'Osteria na Štědrý den otevřou pobočky v Paláci Kinských a na Staroměstském náměstí v Praze. V dalších dnech budou všechny restaurace otevřené ve standardní době. „O svátcích nás nejčastěji navštěvují rodiny, které si chtějí užít společně strávený čas u dobrého jídla bez starostí s přípravou,“ uvedla marketingová ředitelka Lenka Vojtíšková.
Komu se nechce o Vánocích stát u plotny, má v Praze z čeho vybírat
Enjoy
Zájem o sváteční pohoštění v restauraci roste každým rokem, řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. „Nejčastěji je v nabídce samozřejmě tradiční česká vánoční klasika, ale také vánoční speciality z jiných zemí, případně degustační menu. Velkou oblibu u nás mají speciality ze šneků, a to ve dnech po Štědrém dnu. Jsou restaurace, které se této specialitě věnují již tradičně v období Vánoc a mají svou stálou klientelu,“ dodal Stárek.
V období od Štědrého dne do Nového roku do Prahy přijede nejspíš kolem 200 tisíc domácích i zahraničních turistů, z toho jen na silvestra 80 tisíc až 100 tisíc, řekla již dříve mluvčí městské firmy Prague City Tourism Klára Janderová.
