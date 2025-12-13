RECENZE: Poctivé jídlo, vlastní pivo a nejlepší Beef Wellington v Praze. To je FUZE
Masaryčka přitahuje pozornost architekturou i energií. FUZE, restaurace a pivovar v jejím srdci, se prezentují jako moderní, živý podnik. Jenže tentokrát vizuální ambice nezakrývají slabiny kuchyně — naopak. Jídlo je poctivé, výrazné a v některých momentech až překvapivě skvělé.
Atmosféra a první dojmy
FUZE působí dojmem velkého městského podniku, kde se potkává byznysová Praha s turisty, dobrým jídlem a energií nové čtvrti. Prostor je hlučnější, ale stylový, s otevřenou kuchyní, hliněnými pecemi a dominující červenou ocelovou konstrukcí Masaryčky. Servis je během večera svižný a většinou pozorný, přestože podnik jede ve vysokém tempu.
Jako aperitiv dávám tradiční Negroni — jedno z měřítek, jak podnik přistupuje ke klasice. Tady je odpověď jednoduchá: poctivě. Negroni i espresso martini, které si dávám k dezertu, stojí shodně 195 korun, jsou dobře vyvážené, správně namíchané a příjemně odstartují celý večer. FUZE je sice hlavně o jídle a pivu, ale bar rozhodně není jen doplněk.
FOTOGALERIE: Podívejte se do podniku FUZE
Předkrmy
Hovězí tatarák je přesně takový, jaký má být: čistá chuť masa, bez zbytečných efektů, doplněná výbornou topinkou opečenou na hovězím loji. Je to jídlo, které se nevnucuje, ale uspokojí na první dobrou.
Paštika z kachních foie gras patří mezi ty momenty, kvůli kterým si člověk návštěvu zapamatuje. Ve tvaru stylizované lebky působí efektně, ale hlavně výborně chutná. Jemné foie gras doplňuje želé z piva Kasteel Rouge a višňová omáčka, opečená máslová brioška drží celek pohromadě. Je to přepychový předkrm za velmi férových 315 korun.
Beef Wellington
Beef Wellington v Praze miluju, ale zároveň vím, že je to jeden z nejtěžších pokrmů, na kterém většina restaurací ztroskotá. Buď je maso suché, těsto se rozpadá, nebo se ztrácí chuť. Zkrátka něco je vždy špatně.
FUZE mě překvapilo už vizuálně — porce působila krásně kompaktně — ale skutečný moment přišel až po rozkrojení. Maso bylo dokonale růžové a šťavnaté, duxelles hutná a výrazná, ale nevlhká, takže těsto zůstalo křupavé a drželo tvar. Lanýžové tóny dodávaly pokrmu noblesu bez toho, aby přebíjely chuť masa. Koňaková omáčka vše spojila do luxusního, přesto neokázalého celku.
A teď pointa: Beef Wellington ze svíčkové stojí 659 korun. Při téhle kvalitě je to cena, kterou by leckde nastavili o třetinu až polovinu vyšší. V poměru výkon–cena jeden z nejlepších steakových zážitků v centru Prahy.
Další chody drží solidní úroveň
Shrimp roll je sám o sobě malá show — velká porce argentinských krevet v máslové briošce, doplněná hranolkami a koktejlovou omáčkou s koňakem. „Ďábelská“ cena 666 korun tomu dodává trochu humoru, ale kvalita ji obhajuje.
Kuře z hliněné pece je šťavnaté, rovnoměrně propečené a aromatické, i když přílohy působí spíše klasicky. Dezerty neurazí, spíš potěší; karamelový trhanec se švestkami je z těch, které vás zahřejí nejen díky chuti, ale i vzpomínkou na domácí kuchyni.
Verdikt
FUZE není fine dining, ale ani se na něj nehraje. Je to moderní pražský podnik, který nabízí poctivé jídlo, vlastní pivo, příjemně udělané koktejly a několik pokrmů, kvůli kterým má smysl se vracet. A především: kdo v Praze hledá opravdu dobrý Beef Wellington, bude tady plesat štěstím.
