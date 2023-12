Vědecké události očekávané v roce 2024: rozvoj umělé inteligence i ochrany proti pandemiím

Nemůžeme vědět, jestli přicházející rok přinese úplně nový průlom do některé vědní oblasti. Můžeme však odhadnout, ve kterých už známých oborech dojde k posunům, jež budou mít přímý nebo nepřímý dopad na náš budoucí život.

Britský vědecký týdeník Nature se od svého založení v roce 1869 stal jedním ze dvou nejšpičkovějších odborných časopisů na světě (tím, druhým je americký týdeník Science). Ke konci roku přinesl redakční článek o tom, co můžeme reálně očekávat v roce novém.

Další rozmach umělé inteligence

Že do svého seznamu zařadila redakce Nature vývoj umělé inteligence nepřekvapí. Systém ChatGPT od kalifornské společnost OpenAI v roce 2023 změnil řadu oborů lidské činnosti. Systém plní (někdy bohužel dost nepřesně) úkoly zadané do počítače, vyhledá informace, zpracuje je do požadované podoby. Je založen na jazykovém modelu tvořeném obrovským množstvím internetových dat, z nichž se samostatně učí. Koncem roku 2024 se očekává uvedení na trh páté generace (GPT-5), která možnosti dále zvýší.

V roce 2024 má být také vydána nová verze nástroje umělé inteligence AlphaFold společnosti Google DeepMind, který vědci používají k předpovídání trojrozměrných tvarů proteinů s vysokou přesností. Umělá inteligence bude schopna modelovat interakce mezi bílkovinami, nukleovými kyselinami a dalšími molekulami, což by mohlo otevřít nové možnosti při navrhování léčiv.

Jak regulovat počítače?

Rok 2024 by rovněž měl rozhodnout o regulaci umělé inteligence. Poradní orgán OSN pro umělou inteligenci zveřejní v polovině roku zprávu, v níž navrhne mezinárodní pravidla. Stejně tak chce svou regulaci umělé inteligence dokončit Evropská unie.

Planetky skryté na jižním nebi

V Chile mají být příští rok spuštěny do provozu pozorovací přístroje ve dvou observatořích. Tento jihoamerický stát je pro astronomy zemí zaslíbenou, protože se z něj dá pozorovat jižní oblohu, která je méně prozkoumána než vesmírné útvary pozorovatelné ze zemské severní polokoule. Nové přístroje budou mimo jiné hledat stopy prvotních gravitačních vln, což jsou pozůstatky vzniku vesmíru. A budou také pátrat po blízkozemních planetkách (asteroidech), tedy útvarech, které by se někdy mohly srazit se Zemí. Pokud o nich bude lidstvo vědět dostatečně včas, může srážku odvrátit.

Komáři proti komárům

V roce 2024 začne v Brazílii „tovární velkovýroba“ komárů nakažených speciálními bakteriemi a jejich vypouštění do přírody. Takto infikovaní komáři neškodí lidem, avšak z vajíček, která oplodní, se nevyvine žádné potomstvo, takže celkový počet komárů klesá. Snižuje se tak riziko, že budou na lidi přenášet nebezpečné nemoci, jako jsou horečka dengue nebo virus zika.

Postup proti pandemiím

Americká vláda financuje testy tří vakcín nové generace. Dvě se stříkají do nosu a měly by bránit vstupu viru způsobujícího onemocnění covid-19. Třetí by měla umožnit dlouhodobou imunitu proti covidu.

V květnu by pak měla Světová zdravotnická organizace představit návrh pandemické smlouvy – světových pravidel pro prevenci pandemií a pro zajištění spravedlivého přístupu k vakcínám.

Lidé obletí Měsíc

Poprvé od 70. let minulého století, tedy od mise Apollo, která dopravila lidi na lunární povrch, vyšle americká kosmická agentura NASA čtyři astronauty na desetidenní průlet kolem Měsíce (bez přistání na jeho povrchu). Čína zase chce pomocí automatické mise přivézt na Zemi vzorky z odvrácené strany Měsíce. Robotické mise po naší Sluneční soustavě chystají i další státy.

Klima před soudem

V druhé polovině roku 2024 by se Mezinárodní soudní dvůr v Haagu mohl vyjádřit k právním povinnostem států v boji proti změně klimatu a rozhodnout o právních důsledcích pro ty, kdo klima poškozují. Ačkoli rozhodnutí nebude právně závazné, vliv soudu může přimět země, aby posílily své klimatické cíle, což povzbudí vývoj nových technologií.

V OSN by se také měla přijmout smlouva o rozumném zacházení s plasty a snížení jejich dopadu na životní prostředí.

Superpočítač pro digitální dvojčata

Začátkem roku zapnou vědci evropský superpočítač nazvaný Jupiter. Budou jej používat k vytváření „digitálních dvojčat“, tedy přesných počítačových simulací lidského srdce a mozku pro lékařské účely a také k simulacím zemského klimatu. Obdobné superpočítače by měly začít pracovat i v USA.

Trocha světla do temné hmoty

Rok 2024 by měl vědcům přinést výsledky experimentů hledajících axiony, což jsou hypotetické částice temné hmoty. Ta sice tvoří velkou část vesmíru, ale věda ji zná pouze z výpočtů jejího gravitačního působení, nedokáže ji pozorovat a nezná její složení.

Vědci by v novém roce mohli také určit hmotnost neutrina, což je sice už známá, ale stále docela tajemná částice, jejíž existence pomáhá vysvětlit existenci vesmíru.

Co to je vědomí?

Jako lidé máme vědomí, které nám umožňuje chápat sebe i okolní svět. Jenže jaká je nervová podstata vědomí, díky čemu a kde se v mozku vytváří? To by měly prozradit nové výzkumy, které o nás prozradí více. Snad je nikdo nedokáže zneužít k tomu, aby se lidmi dalo ještě lépe manipulovat...