Třetí Avatar přepisuje české historické tabulky. Přesto jeho tržby zklamaly
Napjatě očekávaná premiéra třetího Avatara vynesla celosvětově 345 milionů dolarů hrubých tržeb. Ačkoli jde o velmi solidní výsledek, na řadě trhů Avatar nedosáhl očekávání. A platí to pro severoamerický trh, tak i pro český.
Napsat, že první místo na většině světových trhů, severoamerické tržby ve výši 88 milionů dolarů a české tržby kolem 40 milionů korun představuje zklamání, by pro většinu filmů byl nesmysl. Ale v případě třetího Avatara to přesto platí.
Snímek Avatar: Oheň a popel totiž měl (a i nadále má) mnohem vyšší ambice a také potřebuje dosáhnout mimořádných hrubých tržeb, aby se přehoupl do černých čísel. Jeho rozpočet totiž dosahuje podle odhadů 400 milionů dolarů. Globální premiérové tržby za první víkend 345 milionů dolarů zatím naznačují, že zájem o sérii Avatar mírně upadá.
Třetí film ze série Avatar opět cílí na tržby ve výši dvou miliard dolarů. Pokud se to povede, bude to první filmová série v historii, jejíž tři pokračování pokořila tuto hranici.
Amerika zatím pokulhává
Klíčové jsou severoamerické tržby. Podle serveru Boxofficemojo třetí Avatar utržil za premiérový víkend 88 milionů dolarů. Tím sice porazil veškerou konkurenci (která je tradičně nízká, protože proti Avataru nikdo nenasazuje žádný silný snímek), nicméně koncová částka Jamesi Cameronovi a jeho týmu i studiu nejspíš radost nečiní.
Třetí Avatar totiž pokulhává jednak ve srovnání s premiérou předchozího pokračování, které během prvních dní v kinech utržilo přes 134 milionů dolarů. Co je podstatnější, snímku se nepodařilo přiblížit odhadům, které počítaly s tržbami okolo 110 milionů. To je přitom pro studia důležitý ukazatel, významnější než srovnání se tři roky starým snímkem (protože se za tu dobu výrazně proměnil trh).
Avatar nikdy nepatřil k šampionům premiérového víkendu, na rozdíl od konkurence v podobě snímků Hvězdných válek nebo Avengers. Druhý snímek například z premiérových 134 milionů dokázal následně jen v USA a Kanadě utržit celkových 688 milionů, což jej řadí k nejúspěšnějším filmům severoamerického trhu, navíc další 1,7 miliardy utržil na ostatních trzích (odtud ale již studio neinkasuje tak vysoký podíl z tržeb jako z kin v USA).
Únava materiálu
Podobnou únavu materiálu pak Avatar vykazuje také v českých kinech. Zde sice podle dat Unie filmových distributorů Avatar: Oheň a popel přepsal historické tabulky, protože s téměř 185 tisíci diváky obsah 20. příčku nejúspěšnějších českých premiér (a s tržbami 40,5 milionu korun by byl na příčce čtvrté). Nicméně za předchozím pokračováním také zaostal. V tržbách o osm milionů a v návštěvnosti téměř o 60 tisíc diváků.
V podcastu Hodný, zlý a kritický filmový recenzent Kamil Fila upozornil, že lze pozorovat určitý úpadek zájmu o celou sérii, což může pro případná další pokračování (v plánu jich bylo až pět) představovat značné finanční riziko.
Rekord se vzdaluje
Jak se bude třetímu Avataru dařit, nelze snadno odhadovat. Hodně do toho promluví dlouhé prázdniny a také nabídka kin zejména v lednu. První i druhý Avatar dokázal lákat dlouhodobě diváky, kteří toužili po velkém filmovém zážitku v kinech.
V důsledku toho první Avatar dosáhl v českých kinech tržeb 213 milionů korun a vidělo jej 1,44 milionu diváků. Druhý Avatar tyto statistiky ještě překonal – 1,46 diváků za lístky utratilo 308 milionů, což je historický rekord.
