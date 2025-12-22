Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Walt Disney si mne ruce. Nový Avatar během prvního víkendu vydělal přes sedm miliard

Walt Disney si mne ruce. Nový Avatar během prvního víkendu vydělal přes sedm miliard

Walt Disney si mne ruce. Nový Avatar během prvního víkendu utržil přes sedm miliard
ČTK
ČTK
ČTK

Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na nový díl vědeckofantastické filmové série Avatar během prvního víkendu promítání v kinech dosáhly 345 milionů dolarů, tedy přes sedm miliard korun. To představuje druhý nejlepší vstup do kin v letošním roce. Vyplývá to podle agentur z odhadů amerického filmového studia Walt Disney.

Snímek Avatar: Oheň a popel amerického režiséra Jamese Camerona utržil 88 milionů dolarů v samotné Severní Americe a dalších 257 milionů dolarů v ostatních zemích. Úspěšnější vstup do kin letos zažil pouze animovaný film Zootropolis: Město zvířat 2, který během prvního víkendu po celém světě utržil 556 milionů dolarů, upozornila agentura Reuters.

Tržby snímku Avatar: Oheň a popel byly nicméně výrazně nižší než tržby předchozího dílu Avatar: The Way of Water z roku 2022. Ten za první víkend utržil po celém světě 435 milionů dolarů, z toho 134 milionů v Severní Americe, píše agentura AP.

McDonald's

McDonald's vytvořil vánoční reklamu pomocí AI. A je z toho fiasko

Zprávy z firem

Fastfoodový řetězec McDonald's v Nizozemsku neuspěl se svou vánoční reklamou vytvořenou umělou inteligencí. Necelou minutu dlouhý klip, který společnost umístila na svůj youtubový kanál a později stáhla, je parodií na oblíbenou píseň o tom, že Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce (It's the Most Wonderful Time of the Year). Reklama totiž pojednává o Vánocích jako o nejhorším čase v roce a zobrazuje různé nepříjemné situace, včetně pádu na bruslích, spáleného cukroví či padajícího stromečku. Řada Nizozemců ale reklamu označila za cynickou nebo dala najevo, že je podle nich za hranou. Informuje o tom zpravodajský server NBC News.

ČTK

Přečíst článek

Třetí díl série vrací diváky na měsíc obývaný modrými stvořeními. Hrdina předchozích dílů Jake, kterého ztvárnil Sam Worthington, bojuje po boku Neytiri (Zoe Saldaňaová) a dalších obyvatel Pandory proti invazi lidí vedených plukovníkem Quaritchem (Stephen Lang). Američtí filmoví kritici podle webu Variety snímek oceňují jako spektakulární filmovou podívanou, která posouvá vizuální zpracování a emoce na novou úroveň.

První díl série Avatar z roku 2009 je historicky nejvýdělečnějším filmem všech dob, jeho druhé pokračování se v tomto žebříčku nachází na třetím místě. Filmovou sérii o měsíci Pandoře a jeho domorodých obyvatelích Na'vi chce Cameron dokončit v dalších dvou dílech, jejichž premiéry jsou zatím naplánovány na roky 2029 a 2031.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

video

Stanislav Šulc: Avatar je kolosální pohádka s hrozivým záporákem. Člověkem

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Snímek z filmu Avatar (2009)

Avatar po třinácti letech stále láká, podruhé ovládl tržby tuzemských kin

Enjoy

ČTK, duk

Přečíst článek

Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.

Například za projekt Lysolajský dvůr, což je i podle vidění společnosti spíše komorní projekt se 43 byty, který se nachází nedaleko Šáreckého údolí, byla developerská část Natlandu – společnost Natland Real Estate - nominována na cenu Best of Realty. Mimochodem, projekt má kromě parku s hřištěm i vlastní potok a na něm vodopád.

„Už jenom že jsme byli nominováni pro nás byla příjemná zpětná vazba,“ říká Karel Týc, šéf Natland Real Estate a partner skupiny Natland. Jeho společnost vstoupila na trh výstavby bytů či kanceláří v roce 2011 Věnuje se především rezidencím a bytům, často zároveň v kombinaci s kancelářskými a multifunkčními projekty.

Stromovka Kladno

Stavíme pro střední třídu sedm set bytů v Kladně, říká Karel Týc z Natlandu

Reality

Jestli někde dělat development, tak v současné době jistě v Praze, říká Karel Týc, šéf developerské společnosti Natland Real Estate a partner investiční skupiny Natland pro Real Estata & Development. Na trh výstavby bytů či kanceláří vstoupil v roce 2011. Věnuje se především rezidencím a bytům, často zároveň v kombinaci s kancelářskými a multifunkčními projekty.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nyní je energie firmy napnutá hlavně k velkému bytovému projektu v Kladně. Nedaleko centra, ale zároveň na dosah přírody, tam vzniká 700 nových bytů. Jak říká Týc, 70 procent z první fáze, sta bytů, je již prodáno. V přípravě jsou další fáze výstavby Stromovky Kladno. Další připravované projekty jsou na Veleslavíně a v Uhříněvsi, oba zhruba po sto bytech.

Větší bude výstavba na Praze 11, kde vznikne asi 300 až 400 bytů a jehož součástí bude také obchodní centrum. Natland se tak postupně propracovává do první pražské developerské ligy. Další rozvojové území chystá skupina v Mladé Boleslavi.

Týc vnímá aktuální situaci na trhu tak, že pro pracující střední třídu se byty v Praze začínají stávat nedostupnými. „Projekty na okraji Prahy nebo dál do Středočeského kraje jsou zhruba o třetinu levnější.“ Tím je podle Týce dána i strategie firmy. Kvalitativně stejný byt tam může stát třeba 110 tisíc korun za metr, a ne 160 tisíc. Za vyšší cenou jsou jak vyšší ceny pozemků blíž centru, tak také dlouhá pražská povolovací řízení.

Hotel Hořec po rekonstrukci

Místo demolice rekonstrukce. Kulík s architekty z ADR zachránil hotel v Malé Úpě

Reality

Rekonstrukce centra Hořec v Horní Malé Úpě navazuje na dlouhodobou spolupráci ateliéru ADR s místním lyžařským areálem SKIMU.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pro to, aby mohl své množící se projekty rychleji rozvíjet a zajistil průběžný tok peněz, založil Natland před několika lety také fond pro kvalifikované investory s minimálním vkladem milion korun. „Jsme jedním z nejstarších fondů na trhu, kotovaný na pražské burze. Ukazuje to stabilitu a dlouhodobost našich záměrů,“ říká Týc.

Aktuální výnos je nyní asi osm procent, perspektivně to má být až 15 procent. „Fond je nastavený tak, aby naši spoluinvestoři vydělávali stejné peníze, jaké vyděláváme my,“ říká Týc.

Karel Týc ze skupiny Natland byl hostem podcastové série Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

Dům z D tisku

Bydlení z tiskárny. Lucembursko-český experiment ukazuje, jak využít pozemky, které města odepsala

Reality

Úzké parcely, které města považují za nezastavitelné, se mohou stát odpovědí na bytovou krizi. V Lucembursku vznikl první 3D tištěný dům široký pouhé tři metry

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Bytová výstavba

Dalibor Martínek: Stavební úřady konečně přejdou pod stát. Výstavba však zrychlí až za roky

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Umělá inteligence rychle mění obchodování s realitami, říká Jelínek z Century 21

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nápad zakázat dětem sociální sítě se šíří dál. Teď o něm uvažují Švýcaři

Nápad zakázat dětem sociální sítě se šíří dál. Teď o něm uvažují Švýcaři
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Švýcarsko musí zvýšit úsilí o ochranu děti před riziky spojenými s internetovými sociálními sítěmi. V rozhovoru s listem SonntagsBlick to uvedla švýcarská ministryně vnitra Elisabeth Baumová-Schneiderová. Signalizovala, že je otevřená zákazu přístupu dětí na sociální sítě.

V Austrálii tento měsíc vstoupil v platnost zákon zakazující přístup na sociální sítě dětem mladším 16 let. Podle ministryně by mělo Švýcarsko zvážit podobná opatření. „Debata v Austrálii a v Evropské unii je důležitá, musí se vést i ve Švýcarsku. Já jsem otevřená zákazu sociálních médií,“ uvedla Baumová-Schneiderová.

Co přesně zakázat?

Úřady by nyní podle ministryně měly posoudit, jaké aktivity by měly být omezeny. „Otázka je jednoduchá: Co zakážeme? Používání (sociálních sítí) dětmi? Šíření nebezpečného obsahu? Algoritmy, které cílí na zranitelná místa mladistvých?“ uvedla Baumová-Schneiderová.

Nejen v Austrálii: sociální sítě mladým lidem zakazují i v Evropě. Jenom se to tady nedodržuje

Názory

Zákon, který naštvává americké technologické mediální platformy, od této středy platí v Austrálii. Jde o přísný zákaz používání sociálních sítí lidmi mladšími než 16 let. Podobné zákazy sice ve světě také existují, ale v menší míře a mírnější podobě. O jejich rozšíření se dále diskutuje – a to i v Evropě. Odborníci se neshodnou na tom, jestli to opravdu má smysl, píše v analýze pro Newstream novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Podle ministryně se bude v příštím roce na toto téma konat podrobná diskuse. „Nesmíme zapomínat na samotné platformy sociálních médií. Musejí převzít zodpovědnost za obsah, který děti a mladí lidé konzumují,“ uvedla Baumová-Schneiderová.

Australský zákaz přístupu dětí na sociální sítě sklidil chválu ze strany řady rodičů a organizací usilujících o ochranu dětí. Vyvolal ale i kritiku ze strany zastánců svobody projevu a velkých technologických firem, píše agentura Reuters.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Aktualizováno

Španělsko udeřilo na Metu. Zuckerbergova firma musí zaplatit 479 milionů eur za zneužívání dat

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme