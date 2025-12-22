Walt Disney si mne ruce. Nový Avatar během prvního víkendu vydělal přes sedm miliard
Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na nový díl vědeckofantastické filmové série Avatar během prvního víkendu promítání v kinech dosáhly 345 milionů dolarů, tedy přes sedm miliard korun. To představuje druhý nejlepší vstup do kin v letošním roce. Vyplývá to podle agentur z odhadů amerického filmového studia Walt Disney.
Snímek Avatar: Oheň a popel amerického režiséra Jamese Camerona utržil 88 milionů dolarů v samotné Severní Americe a dalších 257 milionů dolarů v ostatních zemích. Úspěšnější vstup do kin letos zažil pouze animovaný film Zootropolis: Město zvířat 2, který během prvního víkendu po celém světě utržil 556 milionů dolarů, upozornila agentura Reuters.
Tržby snímku Avatar: Oheň a popel byly nicméně výrazně nižší než tržby předchozího dílu Avatar: The Way of Water z roku 2022. Ten za první víkend utržil po celém světě 435 milionů dolarů, z toho 134 milionů v Severní Americe, píše agentura AP.
Fastfoodový řetězec McDonald's v Nizozemsku neuspěl se svou vánoční reklamou vytvořenou umělou inteligencí. Necelou minutu dlouhý klip, který společnost umístila na svůj youtubový kanál a později stáhla, je parodií na oblíbenou píseň o tom, že Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce (It's the Most Wonderful Time of the Year). Reklama totiž pojednává o Vánocích jako o nejhorším čase v roce a zobrazuje různé nepříjemné situace, včetně pádu na bruslích, spáleného cukroví či padajícího stromečku. Řada Nizozemců ale reklamu označila za cynickou nebo dala najevo, že je podle nich za hranou. Informuje o tom zpravodajský server NBC News.
McDonald's vytvořil vánoční reklamu pomocí AI. A je z toho fiasko
Zprávy z firem
Třetí díl série vrací diváky na měsíc obývaný modrými stvořeními. Hrdina předchozích dílů Jake, kterého ztvárnil Sam Worthington, bojuje po boku Neytiri (Zoe Saldaňaová) a dalších obyvatel Pandory proti invazi lidí vedených plukovníkem Quaritchem (Stephen Lang). Američtí filmoví kritici podle webu Variety snímek oceňují jako spektakulární filmovou podívanou, která posouvá vizuální zpracování a emoce na novou úroveň.
První díl série Avatar z roku 2009 je historicky nejvýdělečnějším filmem všech dob, jeho druhé pokračování se v tomto žebříčku nachází na třetím místě. Filmovou sérii o měsíci Pandoře a jeho domorodých obyvatelích Na'vi chce Cameron dokončit v dalších dvou dílech, jejichž premiéry jsou zatím naplánovány na roky 2029 a 2031.
