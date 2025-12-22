Koalice zalepila Zůnovi ústa. K Ukrajině a zahraničním věcem už se má vyjadřovat jen Babiš
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničních otázkám včetně k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dohodla se na tom dnes koaliční rada ANO, SPD a Motoristů, řekl místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Zůnovy výroky na páteční tiskové konferenci, které se týkaly podpory Ukrajiny či pokračování české muniční iniciativy, kritizovali na sociálních sítích příznivci SPD.
Už před začátkem koaliční rady Fiala i předseda hnutí Tomio Okamura zdůraznili, že SPD neuvažuje o výměně Zůny, kterého do Babišovy vlády navrhlo jako nestranického odborníka. „Pan ministr Zůna bude komunikovat věci, které se týkají armády, které se týkají zabezpečení. A zahraniční věci, že prostě v principu náleží premiérovi, to znamená Ukrajina, to patří do gesce premiéra, to bude komunikovat premiér,“ uvedl Fiala. Odpoledne má situaci probrat také poslanecký klub SPD.
Zůna v pátek řekl, že Česko je na straně Ukrajiny a podpora země bude pokračovat. Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. Rusko označil za agresora. SPD přitom prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu či české muniční iniciativy. Ministr také uvedl, že jeho úřad bude pokračovat ve strategických modernizačních projektech včetně nákupu amerických letounů F-35, který nynější vládní strany ještě v opozici kritizovaly.
Okamura uvedl, že ministr podle něj neměl možnost svá vyjádření v pátek dovysvětlit a také nemá politické zkušenosti. Platí podle něj, že Zůna postupuje v souladu s programovým prohlášením vlády. „Tam není jmenována ani Ukrajina, ani Rusko,“ řekl Okamura po koaliční radě. Co se týče muniční iniciativy, platí podle něj, že český stát už nebude podporovat nákup munice pro ukrajinskou armádu z peněz daňových poplatníků. „My zastáváme názor, že by ČR do toho už neměla zasahovat,“ prohlásil. Očekává, že koaliční rada se k této věci vyjádří v lednu.
