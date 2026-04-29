newstream.cz Zprávy z firem Meta dle Bruselu selhává v ochraně dětí. Instagramu a Facebooku hrozí miliardová pokuta

Meta dle Bruselu selhává v ochraně dětí. Instagramu a Facebooku hrozí miliardová pokuta

Mark Zuckerberg, majitel Mety
Profimedia
nst
nst

Evropská komise předběžně dospěla k závěru, že společnost Meta Platforms porušuje unijní pravidla podle European Commission a nařízení Digital Services Act. Podle Bruselu sítě Instagram a Facebook nedostatečně brání dětem mladším 13 let v přístupu na své platformy. Firmě nyní hrozí sankce až do výše šesti procent globálního ročního obratu.

Evropská komise vytýká Metě, že její dosavadní opatření na ověřování věku jsou neúčinná. Přestože podmínky Instagramu a Facebooku stanovují minimální věk uživatelů na 13 let, v praxi je podle Bruselu příliš snadné omezení obejít.  Například zadáním falešného data narození při registraci.

Podle komise chybějí účinné mechanismy, které by mladší děti dokázaly včas odhalit a zabránit jim ve využívání služeb.

Brusel žádá změnu přístupu k rizikům

Komise zároveň tvrdí, že Meta podceňuje samotná rizika, která přístup dětí k platformám představuje. Podle předběžných zjištění musí firma upravit metodiku hodnocení rizik v Evropské unii a posílit prevenci, detekci i odstraňování účtů uživatelů mladších 13 let.

„Obchodní podmínky nemohou být jen písemným prohlášením, musí být základem konkrétních kroků na ochranu uživatelů, včetně dětí,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunen.

Podle ní předběžné závěry ukazují, že Instagram a Facebook dělají jen minimum pro to, aby dětem pod věkovou hranicí zabránily v přístupu.

Meta se může bránit, hrozí ale vysoká pokuta

Předběžné stanovisko ještě není konečné. Meta nyní může nahlédnout do spisu, písemně reagovat a přijmout nápravná opatření v souladu s pravidly DSA.

Pokud se ale závěry komise potvrdí, může následovat formální rozhodnutí o porušení povinností a pokuta až do šesti procent celosvětového ročního obratu společnosti. V případě Mety by mohlo jít o miliardové částky.

Další tlak na velké platformy

Případ zapadá do širšího tlaku Bruselu na velké digitální platformy, které jsou podle DSA povinny aktivně chránit nezletilé uživatele a předcházet systémovým rizikům. Ochrana dětí online se přitom v posledních měsících stává jedním z hlavních témat evropské digitální regulace.

Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a francouzská TotalEnergies založily společný podnik TTEP zaměřený na flexibilní výrobu elektřiny. Nová firma s portfoliem 14 GW chce posílit stabilitu evropské energetiky v době rychlé transformace.

Energetický a průmyslový holding (EPH) a francouzská společnost TotalEnergies dokončily vznik společného podniku TTEP, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v pěti evropských zemích — Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a Francii. Podle firem jde o druhého největšího hráče v tomto segmentu v Evropě.

Oba partneři drží v nové společnosti padesátiprocentní podíl. EPH do TTEP vložila vybraná plynová a biomasová aktiva i bateriová úložiště na klíčových trzích. Na oplátku získala přibližně 95,4 milionu akcií společnosti TotalEnergies, což představuje zhruba 4,2 procenta jejího kapitálu. EPH se tak zařadila mezi hlavní akcionáře francouzské energetické skupiny.

Společný podnik sází na plyn, baterie i růst v Evropě

TTEP se sídlem v Amsterdamu spravuje prostřednictvím dceřiných společností portfolio flexibilních elektráren a bateriových systémů s instalovaným nebo rozestavěným výkonem 14 gigawattů. Jen v roce 2025 výroba dosáhla téměř 30 terawatthodin elektřiny. Další projekty o výkonu pěti gigawattů má firma ve vývoji.

Důležitou součástí spolupráce jsou takzvané tollingové kontrakty, které umožňují EPH a TotalEnergies samostatně obchodovat jejich podíly na výrobě elektřiny.

Podle majoritního vlastníka EPH Daniel Křetínský má partnerství posílit stabilitu evropských energetických systémů v období transformace a vytvořit platformu schopnou reagovat na výkyvy trhu i rostoucí potřebu flexibilních zdrojů.

Flexibilita jako klíč pro energetickou transformaci

Společný podnik zapadá do širší strategie obou firem posilovat zdroje, které mohou vyrovnávat výrobu z obnovitelných zdrojů a pomáhat stabilizovat sítě. Právě flexibilní plynové elektrárny a bateriová úložiště mají v evropské energetice hrát stále větší roli.

TotalEnergies, tradičně silná v ropném a plynárenském byznysu, v posledních letech výrazně rozšiřuje aktivity v obnovitelných zdrojích. Působí zhruba ve 120 zemích a zaměstnává více než 100 tisíc lidí.

EPH, která sdružuje kolem 70 společností napříč Evropou, loni zvýšila provozní zisk EBITDA na 3,7 miliardy eur z předloňských 2,6 miliardy eur. Energetická skupina je součástí holdingu EP Group, do něhož vedle energetiky patří také mediální skupina Czech Media Invest či EC Investments.

Když dvanáctileté dítě obejde věkovou kontrolu rychleji než dospělý dvoufaktor, není to technologické selhání. To je digitální folklór. A možná i obchodní logika.

Evropská komise zjistila, že děti pod 13 let se dostanou na Facebook a Instagram zadáním falešného data narození. Což je asi stejně šokující jako zpráva, že voda je mokrá a internet občas diskutuje agresivně.

„Je ti 12?“ „Ne, dneska jsem se narodil v roce 1998.“ „Vítej na Instagramu. Tady máš reelska o plastických operacích, kryptu a tři konspirační videa zdarma.“ Tomu se neříká ochrana dětí. Tomu se říká formulář.

Věkový limit jako dekorace

Meta roky vytváří dojem, že má pravidla. Ve skutečnosti má hlavně kolonky a podmínky, které nečtou ani dospělí, natož děti, které je rychle a snadno obcházejí.

Evropská unie teď žádá „posílit ochranu nezletilých“. To je skoro dojemné. Jako kdyby hasiči po požáru doporučili opatrnější zacházení se sirkami.

Problém není, že děti umějí lhát o věku. To uměly dřív i u videopůjčovny. Problém je, když technologický gigant předstírá, že kolonka s datem narození je bezpečnostní nástroj.

Když je dítě příliš malé na občanku, ale ne na reklamu

Až šest procent globálního obratu v pokutách zní vážně. Ale v Silicon Valley tradičně víc bolí, když někdo sáhne na lajky, sdílení, komentáře a kliknutí. Protože staré pravidlo platformového kapitalismu zní: pokud je uživatel moc malý na občanku, pořád je dost velký na reklamu. To není jen cynická hláška. To je nepříjemně blízko obchodní realitě.

Slabá věková kontrola nebyla roky technický problém, který nešel vyřešit. Spíš problém, který neměl dost silnou motivaci být vyřešen. Mezi bezpečností dětí a růstem platformy totiž příliš často vyhrával růst. A to není selhání algoritmu. To je algoritmus, který funguje přesně podle zadání.

