Meta dle Bruselu selhává v ochraně dětí. Instagramu a Facebooku hrozí miliardová pokuta
Evropská komise předběžně dospěla k závěru, že společnost Meta Platforms porušuje unijní pravidla podle European Commission a nařízení Digital Services Act. Podle Bruselu sítě Instagram a Facebook nedostatečně brání dětem mladším 13 let v přístupu na své platformy. Firmě nyní hrozí sankce až do výše šesti procent globálního ročního obratu.
Evropská komise vytýká Metě, že její dosavadní opatření na ověřování věku jsou neúčinná. Přestože podmínky Instagramu a Facebooku stanovují minimální věk uživatelů na 13 let, v praxi je podle Bruselu příliš snadné omezení obejít. Například zadáním falešného data narození při registraci.
Podle komise chybějí účinné mechanismy, které by mladší děti dokázaly včas odhalit a zabránit jim ve využívání služeb.
Brusel žádá změnu přístupu k rizikům
Komise zároveň tvrdí, že Meta podceňuje samotná rizika, která přístup dětí k platformám představuje. Podle předběžných zjištění musí firma upravit metodiku hodnocení rizik v Evropské unii a posílit prevenci, detekci i odstraňování účtů uživatelů mladších 13 let.
„Obchodní podmínky nemohou být jen písemným prohlášením, musí být základem konkrétních kroků na ochranu uživatelů, včetně dětí,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunen.
Podle ní předběžné závěry ukazují, že Instagram a Facebook dělají jen minimum pro to, aby dětem pod věkovou hranicí zabránily v přístupu.
Meta se může bránit, hrozí ale vysoká pokuta
Předběžné stanovisko ještě není konečné. Meta nyní může nahlédnout do spisu, písemně reagovat a přijmout nápravná opatření v souladu s pravidly DSA.
Pokud se ale závěry komise potvrdí, může následovat formální rozhodnutí o porušení povinností a pokuta až do šesti procent celosvětového ročního obratu společnosti. V případě Mety by mohlo jít o miliardové částky.
Další tlak na velké platformy
Případ zapadá do širšího tlaku Bruselu na velké digitální platformy, které jsou podle DSA povinny aktivně chránit nezletilé uživatele a předcházet systémovým rizikům. Ochrana dětí online se přitom v posledních měsících stává jedním z hlavních témat evropské digitální regulace.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.