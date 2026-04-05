RECENZE: Řízek jako investiční strategie. Šnycl na Andělu sází na jistotu. A vyhrává

Zapomeňte na degustační pěny, mikrolístky nebo tekutý dusík. Na pražském Andělu se přímo u metra hraje jiná gastronomická liga. Ta tradiční s trojobalem, přepuštěným máslem a precizně řízenou nostalgií. Stále to funguje.

Když šéfkuchař Jan Punčochář loni oznámil, že otevře podnik postavený na řízku, mohlo to v gastronomii působit jako krok zpět. Šnycl ale ukazuje pravý opak. Návrat k základům může být v gastronomii nejen racionální, ale i velmi výnosnou strategií.

Řízek podle Jana Punčocháře

Anděl: lokalita, která prodává

Pražský Anděl není romantickou destinací. Je to dopravní uzel, kancelářská zóna a rychle rostoucí rezidenční čtvrť. Denně tudy projdou tisíce lidí, a velká část z nich řeší jednoduchou otázku. Kde se rychle a dobře najíst? A právě tady Jan Punčochář otevřel svůj „řízkový koncept“. Původně přitom uvažoval o španělském podniku. Dispozice prostoru ale rozhodla jinak. Výsledkem je nápad, který působí naprosto přirozeně a hlavní roli v něm hraje řízek.

Interiér bez folklóru

Šnycl se vyhýbá prvoplánové stylizaci. Interiér kombinuje sklo, beton a světlé dřevo, doplněné výraznou zelenou podlahou. Výsledkem je prostředí, které obstojí jak při obchodní schůzce, tak při neformálním setkání. Bez krojů, bez paroží, bez laciného kýče. Základní princip je jednoduchý. Silný, srozumitelný produkt doplněný variacemi.

Menu stojí na řízku, ale rozhodně ne na jednom typu. Rotují zde varianty jako telecí pavouček, Holstein s vejcem, kapary a ančovičkami, Kyjevský řízek plněný máslem či smažený hovězí jazyk. Nechybí ale ani vegetariánské alternativy, které dostávají stejnou péči jako maso. Stálicí je však řízek s kostí přelitý přepuštěným máslem s česnekem, citronem a pažitkou.

Chytré rozšíření nabídky

Vedle řízků funguje i širší menu. V něm se skví zajímavosti, jako je třeba tlačenka s lanýži, marinovaná vejce v černém vinném octu, fazolová polévka z uzeného žebra nebo sýrové špecle. Nejde přitom o nahodilý doplněk, ale o vědomou diverzifikaci. Šnycl tak nepůsobí jako jednostranný koncept, ale jako dobře strukturované portfolio.

Servis bez laciných efektů

Obsluha ve Šnyclu je profesionální, informovaná a nepřehrává. V kontextu pražské gastronomie jde o standard, který stále nelze považovat za samozřejmost.

Verdikt

Šnycl potvrzuje, že úspěšný gastronomický koncept nemusí stát na složitosti. Klíčem je dobře čitelný produkt, správná lokalita a konzistentní provedení. Na Andělu tak vznikl podnik s potenciálem dlouhodobé stability. Něco mezi tradiční pražskou hospodou a vídeňskou klasikou.

Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Potvrdil tím svůj předchozí odhad zveřejněný na začátku března. Úřad nyní mírně zlepšil odhad vývoje za samotné čtvrté čtvrtletí loňského roku, kdy hrubý domácí produkt stoupl meziročně o 2,7 procenta. Předchozí odhad uváděl růst o 2,6 procenta.

Růst české ekonomiky byl loni nejvyšší od roku 2022. Oproti roku 2024 tempo růstu HDP loni zrychlilo na více než dvojnásobek. Předloni totiž ekonomika posílila o 1,1 procenta. HDP roste pět let v řadě, klesl naposledy v roce 2020.

Letos podle aktuálního odhadu rostla ekonomika v každém čtvrtletí meziročně o více než dvě procenta. Nejmenší růst byl v prvním čtvrtletí s 2,4 procenta a nejvyšší ve třetím kvartále, a to 2,8 procenta.

Mezičtvrtletní nárůst HDP činil v posledním kvartále loňského roku 0,7 procenta. Jedná se také o zlepšení oproti předchozímu odhadu, který uváděl růst o 0,6 procenta.

„Vývoj v posledním čtvrtletí loňského roku potvrdil dobrá čísla za celý rok 2025, tempo růstu české ekonomiky tak lze hodnotit velmi pozitivně,“ řekl Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis. Zejména to podle něj platí v kontextu vývoje silných evropských ekonomik v čele s německou.

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2025 stoupl o 1,1 procenta a reálná spotřeba na obyvatele se meziročně zvýšila o tři procenta. Míra úspor naopak klesla proti roku 2024 o 1,2 procentního bodu na 19,1 procenta.

Nadprůměrná míra úspor

„Domácnosti si už od dob covidu zachovávají výrazně nadprůměrnou míru úspor. Znamená to, že ta část obyvatel, která má finanční možnosti, si do rezerv odkládá stále větší část příjmů, než bylo obvyklé před covidem,“ uvedl analytik Banky Creditas Petr Dufek.

Míra zisku nefinančních podniků v roce 2025 dosáhla 43 procent, což bylo o 1,3 procentního bodu méně než před rokem. Míra zisku v Česku však zůstala nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 procent. Míra investic firem se proti roku 2024 snížila o jeden procentní bod na 26,6 procenta.

„Zisky zahraničních vlastníků korporací vloni dosáhly sedm procent HDP. Ve formě dividend si rozdělili téměř 340 miliard korun a reinvestováno bylo více než 262 miliard,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Analytička Komerční banky Jana Steckerová pro letošní i příští rok odhaduje růst ekonomiky na 2,7 procenta. Výhled ekonomiky nyní podle ní ovlivní délka trvání konfliktu na Blízkém východě. Jeho dopad do HDP je však výrazně nižší než dopad do inflace. Permanentní zdražení ropy o deset procent má za následek snížení celoroční dynamiky HDP o 0,1 až 0,2 procentního bodu v následujících letech s kumulativní ztrátou v rozsahu asi 0,6 bodu, dodala.

Andrej Babiš má punc člověka, který rozumí ekonomice. Na svět nahlíží přes peníze, vidí do všech zákoutí byznysu. O to méně pochopitelné je, že v době íránské krize, kdy ceny ropy letí nahoru a logicky zdražují paliva, našel jako hlavního viníka vysokých cen pumpaře. A po nich se teď vozí.

Babiš si pozval na kobereček zástupce pěti největších distributorů paliv v Česku. Dal jim úkoly, aby snížily ceny. Pumpaři na to musejí koukat dost zděšeně. Kapitalistické Česko chce regulovat marže soukromých subjektů?

Čirý Babišův populismus

Je to čirý Babišův populismus, další silná parketa premiéra. Celý svět se musí vypořádávat s dopady Trumpova voluntarismu v Íránu. Bohužel, i čeští občané, ekonomika. Je to výkyv, který musíme všichni vstřebat. Scénář je standardní. Dopravci, zemědělci, obchodníci, ti všichni zdražení paliv promítnou do cen koncových produktů. Zdraží potraviny, zboží, služby. Vše zaplatí spotřebitel.

Babiš chce svými ad hoc zásahy sbírat body u voličů. S instinkty šelmy vycítil, že by mohl na geopolitické situaci vytřískat pár hlasů. Ukáže na viníka, pumpaře, a přijde s razantním řešením, oseká jejich marže.

Má to několik zásadních ale. Za prvé, proč se stát motá do vztahů mezi zákazníkem a klientem. Co je mu do toho! Už nemáme kapitalismus, kdy si ceny řeší mezi sebou prodávající a kupující? Trh. Už máme zase socialismus? Kdy vláda řídí cenotvorbu. Plánované hospodářství jsme tady měli naposledy za vlády komunistické strany, a jak to dopadlo. Nefungovalo to, museli jsme plnit náměstí.

Argument, že paliva jsou strategickou komoditou pro ekonomiku země a že stát musí hrát významnou roli, neobstojí. Marže u oblečení nebo služeb telefonních operátorů jdou do stovek procent. Oblékání není klíčové? Budeme chodit nazí? Babiš se motá někam, kam by vůbec neměl zasahovat.

Babiš mluví o marži pumpařů ve výši deseti procent. Kdyby to byla pravda, a to není jisté, nebyla by to moc vysoká marže. Realita je však možná úplně jiná. Marže prodejců pohonných hmot se obvykle pohybují kolem dvou procent. Sama ministryně financí po zahájení války vůči Íránu uvedla, že marže pumpařů podle zjištění jejího ministerstva spíše klesají.

Bitevní pole mimo realitu

Babiš se záměrně soustředí na méně podstatnou část problému kolem paliv. Marže pumpařů. Mnohem významnější vliv na cenu paliv má stát. Stanovil spotřební daně, na naftu fixních 12,84 koruny za litr, na benzín téměř deset korun. A také 21 procent DPH. A pozor, DPH se platí nejen ze základní ceny paliva, tedy ceny, za které vzniká v rafineriích nebo se distribuuje, ale také ze spotřební daně. Takže daň z daně.

Tento fakt Babiš ve svém tažení za levnější naftu ani jednou nezmínil. Stát tyje z drahých pohonných hmot, nikoliv pumpaři. Babiš vystavěl bitevní pole mimo realitu, další jeho typická metoda, manipulace, a na něm teď chce zvítězit.

Jen pro porovnání. Podle posledních dat eurostatu je průměrná cena nafty v Česku 1,93 eura. V Německu 2,30, v Rakousku 2,11 a v Polsku, které snížilo DPH z paliv z 23 na osm procent 1,99 eura. Ceny rychle dál rostou. Do války se nyní zapojili Husíové a v ohrožení je doprava přes Rudé moře, ceny opět vyskočí. Babiš zcela iracionálně řeší marže pumpařů. Daně nesníží, na to je jeho rozpočet příliš děravý.

