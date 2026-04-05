RECENZE: Řízek jako investiční strategie. Šnycl na Andělu sází na jistotu. A vyhrává
Zapomeňte na degustační pěny, mikrolístky nebo tekutý dusík. Na pražském Andělu se přímo u metra hraje jiná gastronomická liga. Ta tradiční s trojobalem, přepuštěným máslem a precizně řízenou nostalgií. Stále to funguje.
Když šéfkuchař Jan Punčochář loni oznámil, že otevře podnik postavený na řízku, mohlo to v gastronomii působit jako krok zpět. Šnycl ale ukazuje pravý opak. Návrat k základům může být v gastronomii nejen racionální, ale i velmi výnosnou strategií.
Fronty od otevření, plné rezervace a tisíce porcí legendárního trojobalu. Šnycl Jana Punčocháře zažil křest ohněm ve velkém stylu a Praha mu podle prvních čísel doslova propadla.
Anděl: lokalita, která prodává
Pražský Anděl není romantickou destinací. Je to dopravní uzel, kancelářská zóna a rychle rostoucí rezidenční čtvrť. Denně tudy projdou tisíce lidí, a velká část z nich řeší jednoduchou otázku. Kde se rychle a dobře najíst? A právě tady Jan Punčochář otevřel svůj „řízkový koncept“. Původně přitom uvažoval o španělském podniku. Dispozice prostoru ale rozhodla jinak. Výsledkem je nápad, který působí naprosto přirozeně a hlavní roli v něm hraje řízek.
Interiér bez folklóru
Šnycl se vyhýbá prvoplánové stylizaci. Interiér kombinuje sklo, beton a světlé dřevo, doplněné výraznou zelenou podlahou. Výsledkem je prostředí, které obstojí jak při obchodní schůzce, tak při neformálním setkání. Bez krojů, bez paroží, bez laciného kýče. Základní princip je jednoduchý. Silný, srozumitelný produkt doplněný variacemi.
Menu stojí na řízku, ale rozhodně ne na jednom typu. Rotují zde varianty jako telecí pavouček, Holstein s vejcem, kapary a ančovičkami, Kyjevský řízek plněný máslem či smažený hovězí jazyk. Nechybí ale ani vegetariánské alternativy, které dostávají stejnou péči jako maso. Stálicí je však řízek s kostí přelitý přepuštěným máslem s česnekem, citronem a pažitkou.
Chytré rozšíření nabídky
Vedle řízků funguje i širší menu. V něm se skví zajímavosti, jako je třeba tlačenka s lanýži, marinovaná vejce v černém vinném octu, fazolová polévka z uzeného žebra nebo sýrové špecle. Nejde přitom o nahodilý doplněk, ale o vědomou diverzifikaci. Šnycl tak nepůsobí jako jednostranný koncept, ale jako dobře strukturované portfolio.
Servis bez laciných efektů
Obsluha ve Šnyclu je profesionální, informovaná a nepřehrává. V kontextu pražské gastronomie jde o standard, který stále nelze považovat za samozřejmost.
Verdikt
Šnycl potvrzuje, že úspěšný gastronomický koncept nemusí stát na složitosti. Klíčem je dobře čitelný produkt, správná lokalita a konzistentní provedení. Na Andělu tak vznikl podnik s potenciálem dlouhodobé stability. Něco mezi tradiční pražskou hospodou a vídeňskou klasikou.
