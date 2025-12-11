Nový magazín právě vychází!

Zámek, o který nikdo nestojí. Štiřín nového majitele opět nenašel

Zámek, o který nikdo nestojí. Štiřín nového majitele opět nenašel

Středočeský zámek Štiřín
Středočeský zámek Štiřín se nepodařilo prodat ani na devátý pokus. Do aukce vyhlášené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se sice přihlásil nejméně jeden zájemce, nenabídl ale ani vyvolávací cenu 720 milionů korun. Vyplývá to z aukčního webu. Majetkový úřad uvedl, že vypíše nové kolo dražby.

„Cílem ÚZSVM je pro tento unikátní a pro stát nepotřebný areál s hotelem, restaurací, wellness a rozlehlým parkem najít definitivního vlastníka, který by pro něj nalezl smysluplné využití,“ uvedla mluvčí majetkového úřadu Michaela Tesařová. „Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM v případě zámku Štiřín zatím neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto postupu, a to i kvůli vysokým nákladům daňových poplatníků na správu prázdného a pro stát nepotřebného majetku,“ doplnila.

Jednopatrový trojkřídlý zámek půdorysu písmene U s mansardovou střechou je kulturní památkou. Pod památkovou ochranou je i barokní zámecká kaple. Na barokní minulost, zámek byl vystaven na místě bývalé tvrze na konci 18. století, odkazují tato kachlová kamna v prvním patře zámku. I ta jsou na seznamu kulturních památek. 25 fotografií v galerii

Majetkový úřad převzal štiřínský zámek v červnu 2023 od ministerstva zahraničí a následně ho nabídl jiným státním institucím. Vzhledem k tomu, že o něj žádná neprojevila zájem, převedl majetkový úřad Národnímu památkovému ústavu zámecký mobiliář a následně nabídl areál zámku v aukci. První kolo se uskutečnilo loni v listopadu a vyvolávací cena tehdy byla 3,3 miliardy korun.

V dalších kolech aukce cenu úřad postupně snižoval, z nabídky prodeje také vyjmul část pozemků v areálu zámeckého parku, které převzaly Lesy ČR, a pozemky, na nichž obec Kamenice plánuje výstavbu chodníků. I přes snížení ceny se ale do prvních sedmi kol dražby nikdo nepřihlásil. Při osmém pokusu na konci října sice nejméně jeden zájemce složil požadovanou dražební kauci, stejně jako při dnešní aukci ale neučinil žádný příhoz.

Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně jej spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje, a následně ho převedlo na majetkový úřad. V době převodu byl areál uzavřen. Současnou podobu zámku ovlivnily úpravy z období kolem roku 1900 podle projektu architekta Jiřího Stibrala a také úpravy z let 1985 až 1993. Desítky let jej vlastnila rodina Ringhofferova, v majetku státu se štiřínský zámek ocitl po druhé světové válce jako konfiskát.

