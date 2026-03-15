newstream.cz Enjoy RECENZE: Večeře za 17 tisíc. Stojí degustační menu ve Fieldu za to?

Restaurace Field
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Restaurace Field šéfkuchaře Radka Kašpárka patří už několik let mezi nejvýraznější podniky českého fine diningu. Od mé poslední návštěvy se toho ale změnilo poměrně hodně. Podnik znovu obhájil michelinskou hvězdu a nově získal také tři čepice v gastronomickém průvodci Gault&Millau. Zároveň představil nové degustační menu. Ideální důvod se do Fieldu vrátit a zjistit, kam se jedna z nejambicióznějších kuchyní v Česku posunula.

Restaurace na pražském Starém Městě si během let vybudovala pevnou pozici na domácí gastronomické scéně. Field je dnes pro mnoho hostů jedním z referenčních bodů českého fine diningu a podnik Radka Kašpárka si michelinskou hvězdu drží už několik let.

Tentokrát jsme zvolili desetichodové degustační menu doplněné o vinné párování B. Večer jsme zahájili skleničkou šampaňského Delamotte Brut, která nastavila tón celé večeře – elegantní, precizní a bez zbytečné okázalosti.

Amuse bouche a chléb

Večeře začíná sérií amuse bouche, které hosty uvedou do stylu kuchyně. Nechybí například moderní interpretace mrkve nebo telecí tatarák servírovaný ve tvaru doutníku. Už tyto drobné chody naznačují hravost prezentace i důraz na vyváženou chuť.

Na stůl poté přichází domácí chléb doplněný dvěma pomazánkami. První z nich je máslo z pečeného droždí s výraznou, lehce umami chutí. Druhá, jemná pomazánka z cottage sýru, naopak působí svěže a lehce.

Zajímavým momentem večera je také prezentace surovin. Obsluha přinese dřevěnou bedýnku plnou bylin, zeleniny a dalších ingrediencí, které se během večera objeví na talíři. Host tak vidí nejen výsledný pokrm, ale i suroviny, z nichž vznikl.

Rak, ryba i zvěřina

Jedním z prvních výrazných chodů je kombinace raka, kaviáru, smetany a hnědého másla. Minimalistická kompozice skrývá překvapivě komplexní chuť a dobře vystihuje styl Kašpárkovy kuchyně – méně prvků, ale maximální důraz na rovnováhu.

Následuje například siven s guanciale, mangoldem a okurkou, kde se potkává perfektně připravená ryba s jemnou kyselostí a tukem z guanciale.

Menu postupně přechází do výraznějších chutí. Zaujme například kachna se švestkou, černým česnekem a verbenou nebo zvěřinový chod s daňkem, houbami a arónií, který je efektně flambován přímo u stolu.

Dezertní finále

Závěr večera patří dezertům. Nejprve přichází chod postavený na kombinaci dýně, lískových ořechů, kořeněného chleba a štramberského ucha, který pracuje se sladkostí i jemně kořeněnými tóny.

Následuje lehčí dezert s podmáslím, sapou, krupami a toffee, který staví na kontrastu sladkosti a jemné kyselosti. Tečkou za celým menu jsou petit four – malé sladké drobnosti na závěr.

Vinné párování

K menu jsme zvolili vinné párování B za 2 500 korun. Výběr vín je postavený na elegantních lahvích, které jídlo nepřebíjejí, ale přirozeně ho doplňují. Jedním z nich byl například Grüner Veltliner ze Schloss Gobelsburg v Kamptalu, který se velmi dobře hodil k úvodním chodům.

Verdikt

Desetichodové degustační menu stojí 5 400 korun na osobu, vinné párování vyjde na 2 500 korun. Večeře pro dva s menu, párováním a skleničkou šampaňského na úvod tak vyjde přibližně na necelých 17 tisíc korun.

Field si za poslední roky vybudoval velmi silnou pozici mezi českými restauracemi a aktuální menu ukazuje, že ji dokáže bez problémů udržet. Kuchyně Radka Kašpárka působí vyzrále, technicky přesně a chuťově jistě. Během celého večera byla jídla perfektně dochucená, vyvážená a promyšlená.

Biohacking: Nová éra péče o pleť. Kosmetika se zaměřuje na regeneraci buněk

Péče o pleť
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Kosmetický průmysl prošel v posledních desetiletích výraznou transformací v přístupu k péči o pleť. Zatímco dříve dominovaly ingredience zaměřené na agresivní exfoliaci a povrchovou obnovu kůže, současný trend směřuje k podpoře buněčného zdraví a zachování integrity kožní bariéry. Moderní kosmetika se tedy zaměřuje na podporu přirozených regeneračních mechanismů, posílení mikrobiomové rovnováhy a optimalizaci buněčné funkce. Zásadní je také pochopení, že péče o pleť nestojí na jednotlivých produktech, ale na celkovém konzistentním přístupu, který respektuje fyziologické potřeby kůže a minimalizuje nadbytečnou zátěž.

Kyseliny jako AHA a BHA fungují na principu chemické exfoliace, retinol stimuluje produkci kolagenu a vitamin C působí jako antioxidant a inhibitor tvorby melaninu. Tyto ingredience byly po desetiletí základem anti-aging péče, protože přinášejí viditelné výsledky. Avšak jejich dlouhodobé používání často narušuje lipidovou bariéru kůže, zvyšuje ztrátu vody a způsobuje iritaci. Agresivní přístup vytváří cyklus poškození a opravy, který může paradoxně urychlit viditelné stárnutí.

Kůže je aktivní orgán s vlastním imunitním systémem, mikrobiomem a schopností regenerace. Narušení této rovnováhy chronickou exfoliací nebo iritujícími ingrediencemi vede k zánětu, který je primárním spouštěčem stárnutí. Základním cílem ale má být zachování buněčného zdraví, tedy schopnosti buněk efektivně produkovat energii, opravovat poškození DNA a udržovat funkční proteiny. Stárnutí kůže totiž není pouze o důsledcích vnějších faktorů jako UV záření či znečištění, ale také o poklesu mitochondriální funkce, akumulaci oxidačního stresu a snížení schopnosti buněk regenerovat. Moderní péče tak klade důraz na vrstvení produktů s aktivními látkami v pořadí od nejlehčích po nejhutnější, s respektem ke schopnosti penetrace kožních vrstev a vzájemné kompatibilitě ingrediencí. Zásadní je také trpělivost a konzistence, protože buněčné zdraví se nebuduje přes noc, ale vyžaduje měsíce systematické péče, které potom kumulativně vytváří finální výsledek.

Inovativní ingredience

Nové inovativní kosmetické ingredience vycházejí z tohoto přístupu ke kůži a jejímu buněčnému zdraví. NAD+, neboli nikotinamid adenin dinukleotid, je koenzym klíčový pro mitochondriální produkci energie a spojený s dlouhověkostí a opravou DNA a jeho hladina v buňkách s věkem klesá. Aplikace prekurzorů NAD+ přímo na kůži podle expertů může podporovat mitochondriální funkci kožních buněk.

PDRN, polydeoxyribonukleotid, je další inovativní ingredience získávaná z lososí DNA a nejnověji i z rostlinných zdrojů jako růže, ženšenu či mořských řas. Funguje jako signální molekula stimulující fibroblasty k produkci kolagenu a podporující angiogenezi, tedy tvorbu nových cév. PDRN má také protizánětlivý efekt a podporuje hojení tkáně. Jeho mechanismus spočívá v aktivaci adenosinových receptorů, které hrají roli v buněčné komunikaci a tkáňové regeneraci.

Trendy anti-aging látky peptidy jsou krátké řetězce aminokyselin, které fungují jako signální molekuly. Některé peptidy, jako matrixyl nebo argireline, signalizují fibroblastům, aby produkovaly více kolagenu a elastinu. Jiné, jako peptidy mědi, podporují hojení a mají antioxidační vlastnosti. Jejich efekt je kumulativní a velkou výhodou je kompatibilita s jinými ingrediencemi a schopnost fungovat bez narušení kožní bariéry.

Exozomy jsou drobné struktury, které buňky používají ke komunikaci, k čemuž používají obsažené lipidy, proteiny a nukleové kyseliny. V kosmetice se exozomy získávají z kmenových buněk a jejich aplikace na kůži může stimulovat snižovat zánět a podporovat buněčnou obnovu. Exozomy doručují bioaktivní látky přímo do buněk, kde ovlivňují genovou expresi a metabolické procesy. Tento přístup představuje budoucnost kosmetiky, kde produkty nejen dodávají aktivní ingredience, ale poskytují buňkám komplexní signály podporující jejich zdraví. Všechny analyzované látky jsou k dostání v kosmetických produktech v řadě formulací a cenových relací.

Zpřísnění investičních hypoték může vrátit mladým šanci na bydlení, tvrdí poradce Rusňák

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Od prvního dubna začne platit doporučení České národní banky na zpřísnění takzvaných investičních hypoték. Zájemce bude muset mít víc vlastních zdrojů, aspoň na třicet procent hodnoty nemovitosti, a také větší roční příjmy, než banky dosud žádaly. „Jsem rád, že toto zpřísnění přišlo,“ říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték.

Mladé lidi, kteří těžko dosahují na vlastní bydlení, by toto doporučení ČNB podle Rusňáka mohlo trochu vrátit do hry. Z celkového objemu hypoték tvoří ty investiční asi deset procent. Jde o půjčky na třetí a další nemovitost. Této oblasti se věnují profesionální investoři do nemovitostí, kteří mají klidně desítky bytů.

„Spoustu z těch bytů mají zapákovaných na hypotékách. Je to skulina v zákonu o spotřebitelské půjčce, kdy by hypotéka měla primárně fungovat pro zajištění vlastnického bydlení,“ říká Rusňák. Investiční hypotéky jsou v podstatě podnikání se spotřebitelským úvěrem.

Investoři do bydlení, kteří dosud využívali investiční hypotéky, podle Rusňáka najdou jiné způsoby financování nákupu bytů, například podnikatelské půjčky. To je podle Rusňáka v pořádku, protože tam mají horší úrokovou sazbu, kratší splatnost. Není to tak výhodné jako klasická hypotéka, investorům nemusí vycházet finanční analýza. Může to některé investory odradit.

Zpřísnění pro investiční hypotéky se podle Rusňáka nijak zásadně nedotkne hypotečního trhu, zájem je rekordní a v nejbližší době patrně dál bude. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem.

Celý rozhovor s Tomášem Rusňákem vychází ve formě podcastu již zítra

