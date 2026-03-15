RECENZE: Večeře za 17 tisíc. Stojí degustační menu ve Fieldu za to?
Restaurace Field šéfkuchaře Radka Kašpárka patří už několik let mezi nejvýraznější podniky českého fine diningu. Od mé poslední návštěvy se toho ale změnilo poměrně hodně. Podnik znovu obhájil michelinskou hvězdu a nově získal také tři čepice v gastronomickém průvodci Gault&Millau. Zároveň představil nové degustační menu. Ideální důvod se do Fieldu vrátit a zjistit, kam se jedna z nejambicióznějších kuchyní v Česku posunula.
Restaurace na pražském Starém Městě si během let vybudovala pevnou pozici na domácí gastronomické scéně. Field je dnes pro mnoho hostů jedním z referenčních bodů českého fine diningu a podnik Radka Kašpárka si michelinskou hvězdu drží už několik let.
Tentokrát jsme zvolili desetichodové degustační menu doplněné o vinné párování B. Večer jsme zahájili skleničkou šampaňského Delamotte Brut, která nastavila tón celé večeře – elegantní, precizní a bez zbytečné okázalosti.
Amuse bouche a chléb
Večeře začíná sérií amuse bouche, které hosty uvedou do stylu kuchyně. Nechybí například moderní interpretace mrkve nebo telecí tatarák servírovaný ve tvaru doutníku. Už tyto drobné chody naznačují hravost prezentace i důraz na vyváženou chuť.
Na stůl poté přichází domácí chléb doplněný dvěma pomazánkami. První z nich je máslo z pečeného droždí s výraznou, lehce umami chutí. Druhá, jemná pomazánka z cottage sýru, naopak působí svěže a lehce.
Zajímavým momentem večera je také prezentace surovin. Obsluha přinese dřevěnou bedýnku plnou bylin, zeleniny a dalších ingrediencí, které se během večera objeví na talíři. Host tak vidí nejen výsledný pokrm, ale i suroviny, z nichž vznikl.
Rak, ryba i zvěřina
Jedním z prvních výrazných chodů je kombinace raka, kaviáru, smetany a hnědého másla. Minimalistická kompozice skrývá překvapivě komplexní chuť a dobře vystihuje styl Kašpárkovy kuchyně – méně prvků, ale maximální důraz na rovnováhu.
Následuje například siven s guanciale, mangoldem a okurkou, kde se potkává perfektně připravená ryba s jemnou kyselostí a tukem z guanciale.
Menu postupně přechází do výraznějších chutí. Zaujme například kachna se švestkou, černým česnekem a verbenou nebo zvěřinový chod s daňkem, houbami a arónií, který je efektně flambován přímo u stolu.
Dezertní finále
Závěr večera patří dezertům. Nejprve přichází chod postavený na kombinaci dýně, lískových ořechů, kořeněného chleba a štramberského ucha, který pracuje se sladkostí i jemně kořeněnými tóny.
Následuje lehčí dezert s podmáslím, sapou, krupami a toffee, který staví na kontrastu sladkosti a jemné kyselosti. Tečkou za celým menu jsou petit four – malé sladké drobnosti na závěr.
Vinné párování
K menu jsme zvolili vinné párování B za 2 500 korun. Výběr vín je postavený na elegantních lahvích, které jídlo nepřebíjejí, ale přirozeně ho doplňují. Jedním z nich byl například Grüner Veltliner ze Schloss Gobelsburg v Kamptalu, který se velmi dobře hodil k úvodním chodům.
Verdikt
Desetichodové degustační menu stojí 5 400 korun na osobu, vinné párování vyjde na 2 500 korun. Večeře pro dva s menu, párováním a skleničkou šampaňského na úvod tak vyjde přibližně na necelých 17 tisíc korun.
Field si za poslední roky vybudoval velmi silnou pozici mezi českými restauracemi a aktuální menu ukazuje, že ji dokáže bez problémů udržet. Kuchyně Radka Kašpárka působí vyzrále, technicky přesně a chuťově jistě. Během celého večera byla jídla perfektně dochucená, vyvážená a promyšlená.
