RECENZE: Ústřice, kaviár a belgické pivo. Les Moules dál hraje svou vlastní ligu
Pražská Pařížská ulice se proměňuje rychleji než kdy dřív. Luxusní butiky střídají nové koncepty, restaurace ale z její hlavní třídy zmizely už před lety. Kdo dostane při nákupech hlad, musí popojít o pár kroků dál. Právě tam sídlí Les Moules.
Interiér Les Moules nepodléhá trendům. Tmavé dřevo, mosazné detaily, malé stolky natěsnané blízko sebe a lehce hlučná energie plné restaurace evokují spíš Brusel než současnou Prahu. Minimalismus ani instagramová estetika tu nikdy nehrály hlavní roli – a je to vlastně dobře.
Obsluha zpočátku působí podobně jako interiér – lehce zaseklá v čase. Po krátkém oťukávání se ale ukáže jako profesionální, rychlá a ochotná poradit s výběrem jídel i z téměř stovky belgických piv.
Ústřice a kaviár na úvod
Večer začíná ústřicemi Tsarskaya, které patří k nejvyváženějším francouzským druhům. Jemně slané, minerální, s lehce máslovým dozvukem – ideální start. Cena 199 korun za kus odpovídá kvalitě, deset gramů kaviáru ze sibiřského jesetera vyjde na 666 korun.
Právě kombinace ústřic a kaviáru nastavuje tón celé večeře: klasická evropská gastronomie bez okázalosti. Sklenka Crémantu d’Alsace k tomu sedí přirozeně.
Předkrmy: klasika, která funguje
Silnou stránkou podniku jsou předkrmy. Mušle svatého Jakuba s francouzským jelítkem boudin noir propojují jemnost moře s výraznější masovou chutí a patří k nejzajímavějším položkám menu.
Ještě jistější volbou je hovězí tatarák se smaženým bramborem za 365 korun. Výrazně ochucený, lehce rustikální a přesně takový, jaký člověk od tradiční evropské restaurace čeká.
Degustační trio tataráků z darů moře – losos, krevety a pražma – působí svěže, chuťově však zůstává spíš decentní a vedle hovězí varianty lehce ztrácí.
Skrei jako vrchol
Z hlavních chodů nejvíc zaujme treska skrei z denní nabídky s beluga čočkou a mušlemi za 849 korun. Pevná struktura ryby a intenzivní mušlové ragú potvrzují, že kuchyně Les Moules vyniká ve chvíli, kdy nechá promluvit samotnou surovinu. Tresku doprovází sklenka Chablis.
Na stole se objevuje také steak ze svíčkové za 650 korun, grilovaná chobotnice na česneku a bylinkovém másle za 695 korun nebo tygří krevety na másle s chilli a zázvorem. Styl zůstává neměnný: velké porce, výrazné chutě a minimum moderních kudrlinek.
Dezerty bez experimentů
Závěr večera patří osvědčené klasice. Čokoládový fondant za 249 korun má perfektně tekutý střed a patří k nejsilnějším momentům finále. Crème brûlée s jahodami za 198 korun přichází s menší porcí ovoce, samotný krém i správně křupající karamelová krusta však reputaci dezertu bez potíží zachraňují.
Verdikt
Na pražské gastronomické scéně zůstalo jen několik podniků, které přežily všechny trendy posledních dvou dekád – od fine diningové horečky přes bistro boom až po posedlost sdílenými talíři. Les Moules mezi ně patří.
Belgická restaurace funguje od roku 2002 a drží si jasnou identitu: poctivé mořské plody, velkorysé porce a jednu z nejlepších pivních nabídek ve městě. V době podniků navržených primárně pro fotografie působí téměř starosvětsky. A právě v tom spočívá její síla.
