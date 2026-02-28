Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy RECENZE: Ústřice, kaviár a belgické pivo. Les Moules dál hraje svou vlastní ligu

RECENZE: Ústřice, kaviár a belgické pivo. Les Moules dál hraje svou vlastní ligu

Les Moules
Zdeněk Pečený / Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Pražská Pařížská ulice se proměňuje rychleji než kdy dřív. Luxusní butiky střídají nové koncepty, restaurace ale z její hlavní třídy zmizely už před lety. Kdo dostane při nákupech hlad, musí popojít o pár kroků dál. Právě tam sídlí Les Moules.

Interiér Les Moules nepodléhá trendům. Tmavé dřevo, mosazné detaily, malé stolky natěsnané blízko sebe a lehce hlučná energie plné restaurace evokují spíš Brusel než současnou Prahu. Minimalismus ani instagramová estetika tu nikdy nehrály hlavní roli – a je to vlastně dobře.

Obsluha zpočátku působí podobně jako interiér – lehce zaseklá v čase. Po krátkém oťukávání se ale ukáže jako profesionální, rychlá a ochotná poradit s výběrem jídel i z téměř stovky belgických piv.

Mušle svatého Jakuba servírované s francouzským jelítkem boudin noir propojují jemnost mořského plodu s výraznější masovou chutí Interiér restaurace Les Moules připomíná tradiční bruselskou brasserii, kde se atmosféra za více než dvacet let prakticky nezměnila Hovězí tatarák podávaný se smaženým bramborem patřil k nejvýraznějším předkrmům večera 15 fotografií v galerii

Ústřice a kaviár na úvod

Večer začíná ústřicemi Tsarskaya, které patří k nejvyváženějším francouzským druhům. Jemně slané, minerální, s lehce máslovým dozvukem – ideální start. Cena 199 korun za kus odpovídá kvalitě, deset gramů kaviáru ze sibiřského jesetera vyjde na 666 korun.

Právě kombinace ústřic a kaviáru nastavuje tón celé večeře: klasická evropská gastronomie bez okázalosti. Sklenka Crémantu d’Alsace k tomu sedí přirozeně.

Kampa Park

RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu

Enjoy

Je krátce po setmění. Vltava pod Kampou je klidná, světla se lámou o hladinu a z terasy je vidět nasvícený Karlův most. Uvnitř bílé ubrusy, tlumené světlo a ten specifický pocit, že jste na místě, které má historii. Restaurace Kampa Park, která byla nedávno oceněná průvodcem Gault & Millau, si drží reputaci jednoho z nejikoničtějších podniků v Praze.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Předkrmy: klasika, která funguje

Silnou stránkou podniku jsou předkrmy. Mušle svatého Jakuba s francouzským jelítkem boudin noir propojují jemnost moře s výraznější masovou chutí a patří k nejzajímavějším položkám menu.

Ještě jistější volbou je hovězí tatarák se smaženým bramborem za 365 korun. Výrazně ochucený, lehce rustikální a přesně takový, jaký člověk od tradiční evropské restaurace čeká.

Degustační trio tataráků z darů moře – losos, krevety a pražma – působí svěže, chuťově však zůstává spíš decentní a vedle hovězí varianty lehce ztrácí.

Skrei jako vrchol

Z hlavních chodů nejvíc zaujme treska skrei z denní nabídky s beluga čočkou a mušlemi za 849 korun. Pevná struktura ryby a intenzivní mušlové ragú potvrzují, že kuchyně Les Moules vyniká ve chvíli, kdy nechá promluvit samotnou surovinu. Tresku doprovází sklenka Chablis.

Na stole se objevuje také steak ze svíčkové za 650 korun, grilovaná chobotnice na česneku a bylinkovém másle za 695 korun nebo tygří krevety na másle s chilli a zázvorem. Styl zůstává neměnný: velké porce, výrazné chutě a minimum moderních kudrlinek.

Knedlíkárna ve Vinohradském parlamentu

RECENZE: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky

Enjoy

Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Dezerty bez experimentů

Závěr večera patří osvědčené klasice. Čokoládový fondant za 249 korun má perfektně tekutý střed a patří k nejsilnějším momentům finále. Crème brûlée s jahodami za 198 korun přichází s menší porcí ovoce, samotný krém i správně křupající karamelová krusta však reputaci dezertu bez potíží zachraňují.

Verdikt

Na pražské gastronomické scéně zůstalo jen několik podniků, které přežily všechny trendy posledních dvou dekád – od fine diningové horečky přes bistro boom až po posedlost sdílenými talíři. Les Moules mezi ně patří.

Belgická restaurace funguje od roku 2002 a drží si jasnou identitu: poctivé mořské plody, velkorysé porce a jednu z nejlepších pivních nabídek ve městě. V době podniků navržených primárně pro fotografie působí téměř starosvětsky. A právě v tom spočívá její síla.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Kampa Park

RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Gal Ben Moshe

Michelinský šéfkuchař mění Prahu. Restaurace Parzival je moje DNA, říká Gal Ben Moshe

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Wagyu striploin steak

REPORTÁŽ: Nejlepší Wagyu steak v Dubaji nabízí restaurant Attiko. A za lidovku

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Rána pro Greenpeace: Za protesty proti ropovodu zaplatí miliardy

Greenpeace má platit 345 milionů dolarů za blokování ropovodu, potvrdil soudce
ČTK
ČTK
ČTK

Soud v americkém státě Severní Dakota vynesl konečný rozsudek v případu žaloby na ekologickou organizaci Greenpeace, která musí za blokování stavby ropovodu zaplatit odškodné ve výši 345 milionů dolarů (7,2 miliardy korun). Zatímco firma Energy Transfer verdikt přivítala, Greenpeace se proti němu hodlají odvolat, píší světové tiskové agentury.

Rozsudek se týká stavby ropovodu Dakota Access Pipeline z let 2016 a 2017. Aktivisté blokovali budování potrubí vedoucího poblíž siouxské rezervace Standing Rock, za což je provozovatel zažaloval. Soudní porota nejprve loni souhlasila s výší odškodného 667 milionů dolarů, soudce James Gion jej poté snížil na 345 milionů, neboť podle něho některé náhrady byly duplicitní nebo nepřiměřené. Nyní odškodné definitivně potvrdil.

„Vystupovat proti korporacím, které poškozují životní prostředí, by nemělo být nezákonné,“ komentoval rozsudek Marco Simons z americké odbočky Greenpeace. Organizace podle něho požádá o nový proces, je připravena se i odvolat k nejvyššímu soudu Severní Dakoty.

COP30

Proč mají fosilní firmy tak silný vliv na COP30? Aktivisté zveřejnili kompletní data

Politika

Na 1600 účastníků klimatické konference COP30 v brazilském městě Belém má vazby na fosilní průmysl, tvrdí aktivisté z koalice Kick Big Polluters Out (Vyhoďte velké znečišťovatele). Podle nich firmy a organizace spojené s těžbou ropy, plynu či jiných fosilních paliv, mají na konferenci početnější zastoupení než jakákoliv jiná země vyjma hostitelské Brazílie.

ČTK

Přečíst článek

„Nezákonné a poškozující činy“

Společnost Energy Transfer označila rozsudek za důležitý krok ve snaze dosáhnout odškodnění za „nezákonné a poškozující činy“ Greenpeace. V prohlášení dále uvedla, že zvažuje i další právní kroky.

Ekologická organizace podle poroty poškodila dobré jméno firmy a dopustila se spiknutí a neoprávněného vniknutí.

Projekt v době výstavby vyvolal bouřlivé protesty tisíců lidí, do kterých byly zapojeny environmentální organizace a skupiny na ochranu práv domorodých obyvatel. Odpůrci tvrdili, že ropovod otráví místní vodní zdroje a umocní změnu klimatu.

Hannah Spencerová

Karel Pučelík: Historický triumf britských Zelených ukazuje, že časy se mění

Názory

Britská politika má za sebou další zlom, poprvé v doplňovacích volbách vyhráli dříve marginální Zelení, kteří se stávají stranou stranou celostátního významu. Ve výsledku klání se zrcadlí problém, který řeší takřka všechny tradiční strany v Evropě. Proč centristická politika najednou nefunguje?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Texaská společnost Energy Transfer podala žalobu na Greenpeace v roce 2017. Podle firmy organizace financovala lidi snažící se blokovat výstavbu ropovodu, opatřovala jim vybavení a šířila o stavbě nepravdivé informace. Protestní taktika stoupenců Greenpeace zdržela výstavbu potrubí Dakota Access Pipeline, kterým se začala přepravovat ropa v roce 2017, tvrdila firma.

Greenpeace před rokem podala protižalobu na Energy Transfer v Nizozemsku na základě evropského zákona, jehož cílem je omezit žaloby podávané za účelem obtěžování nebo umlčování aktivistů.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Skupina Greenpeace

Lidé z Greenpeace bránili stavbě ropovodu. Organizace musí zaplatit odškodné 15 miliard

Money

ČTK

Přečíst článek

Alarmující predikce: Do roku 2035 může být 100 tisíc lidí plně odkázaných na péči

Alarmující predikce: Do roku 2035 může být 100 tisíc lidí plně odkázaných na péči
iStock
nst
nst

V Česku bude v příštích letech výrazně přibývat lidí, kteří jsou plně odkázáni na pomoc druhých a pobírají nejvyšší příspěvek na péči. Podle predikce sociálních služeb zveřejněné Národním zdravotnickým informačním portálem by se jejich počet mohl do deseti let zvýšit o více než třetinu.

Zatímco v roce 2024 pobíralo nejvyšší, čtvrtý stupeň dávky zhruba 73 800 handicapovaných a seniorů, v roce 2035 by jich mohlo být už 100 300. A růst má pokračovat i dál. V polovině století by mohlo mít nejvyšší příspěvek na péči až 123 300 lidí.

Miliony navíc, miliardy navrch

Příspěvek na péči se vyplácí ve čtyřech stupních podle míry závislosti. Lidé, kteří jsou na pomoc zcela odkázáni, dostávají měsíčně 23 tisíc korun v zařízení nebo 27 tisíc korun v domácím prostředí. Třetí stupeň činí 16 100 korun pro děti a 14 800 korun pro dospělé.

Růst se však netýká jen nejvyššího stupně. Lidí s druhým nejvyšším příspěvkem bylo předloni 116 300. Do roku 2030 by jich mohlo přibýt o 20 tisíc a do roku 2035 o dalších téměř 20 tisíc. Do poloviny století by jejich počet mohl dosáhnout 190 800.

Předloni tvořili příjemci nejvyššího stupně 17 procent všech pobíratelů příspěvku, druhý nejvyšší stupeň pak 27 procent. Průměrný věk lidí s úplnou či těžkou závislostí byl 70 let, polovina z nich měla více než 79 let.

Dalibor Martínek: Kdy už dají důchodci nadechnout mladé generaci? Babiš živí jejich hořkost

Názory

Pětatřicet let po pádu režimu se bývalý komunistický funkcionář domáhal vyšší penze. Kvůli šesti stovkám korun zaměstnal soudy na roky. Ústavní soud jeho stížnost odmítl. Spor ale otevřel otázku odpovědnosti za minulost.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Náklady se už zdvojnásobily

Výdaje na příspěvky na péči za posledních deset let dramaticky vzrostly. V roce 2015 činily 21,2 miliardy korun. Předloni už 41,3 miliardy a loni přes 46,4 miliardy korun. Letos rozpočet počítá s částkou 47,5 miliardy korun a očekávají se návrhy na další navýšení.

Ministr práce Aleš Juchelka už dříve uvedl, že zajištění péče kvůli stárnutí populace bude znamenat ještě větší finanční zátěž než důchodový systém. „Budou to vysoké desítky miliard korun ročně,“ řekl nedávno novinářům. Zdroje financování zatím nepředstavil.

Změny až za další vlády

Vládní program ANO, SPD a Motoristů slibuje posílení dostupnosti péče, rozšíření zařízení, zapojení soukromých peněz i valorizaci příspěvku. Připravit se má nový model financování, který zohlední počet klientů a jejich nároky, a zavést se má i „hmotné zabezpečení“ pro pečující o blízké.

Nový zákon o sociálních službách má ministr Juchelka předložit do podzimu 2028. Samotný systém by měl začít fungovat od roku 2031 – tedy až za další vlády.

Související

Aleš Juchelka

Důchod v 65 a vyšší valorizace. Juchelka chystá změny, které zruší část penzijní reformy

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme