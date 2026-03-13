Vyberte si z našich newsletterů

Hypoteční trh ožil. Banky v únoru poskytly úvěry za 40,5 miliardy korun

Objem hypoték výrazně vzrostl
Objem nových hypoték v Česku v únoru výrazně vzrostl. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 40,5 miliardy korun, což je téměř o 15 procent více než v lednu a o 59 procent více než před rokem. Zájem o hypotéky podporuje i blížící se zpřísnění pravidel pro investiční úvěry.

Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly letos v únoru hypoteční úvěry v celkovém objemu 40,5 miliardy korun. Oproti lednu jde o nárůst o 14,5 procenta, meziročně je objem poskytnutých hypoték vyšší o 59 procent. Vyplývá to ze statistik Hypomonitoru České bankovní asociace, do kterého přispívají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Samotné nové úvěry bez započtení refinancování meziměsíčně vzrostly o desetinu na 29,7 miliardy korun. Průměrná úroková sazba zároveň mírně klesla na 4,46 procenta z lednových 4,48 procenta.

Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa

Money

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta. Jde o drobný sezónní pokles typický pro začátek jara. Další vývoj však bude záviset na inflaci a vývoji cen energií, které mohou sazby hypoték znovu ovlivnit směrem nahoru.

nst

Přečíst článek

Podle bankéřů je poptávka po hypotékách velmi silná. „Měsíční objem přes 40 miliard korun jsme naposledy zaznamenali na konci roku 2021. Není to překvapením, protože od 1. dubna začne platit nová regulace investičních hypoték. Chystané zpřísnění podmínek vždy vyvolá vlnu předzásobení,“ uvedl produktový manažer půjček na bydlení Raiffeisenbank Milan Voldřich.

Zájem podle něj zvyšuje také refinancování starších úvěrů, které už tvoří více než čtvrtinu celkového objemu hypoték. Tak vysoký podíl podle bank dlouhodobě nebývá obvyklý.

Křetínský získal od developera Karlín Group podíl v projektu Nové Holešovice

Daniel Křetínský
ČTK
ČTK
ČTK

Společnost EP Real Estate miliardáře Daniela Křetínského získala od developera Karlín Group podíl v projektu Nové Holešovice. Informovaly o tom Seznam Zprávy. Podle serveru E15 již podepsaly obě strany smlouvu na prodej lukrativních pozemků u metra Holešovice. Cenu neuvedly. EP Real Estate již ve stejné lokalitě několik pozemků vlastní.

„Potvrzujeme, že se Karlín Group rozhodl prodat svůj podíl na společném podniku s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a EP Real Estate využilo předkupní právo k tomuto podílu, což nám dává smysl vzhledem k našemu developmentu brownfieldu v Holešovicích,“ sdělil Seznam Zprávám Daniel Častvaj, mluvčí EP Equity Investment, jejíž součástí je EP Real Estate.

Podle společníka Karlín Group Jana Ludvíka je účast EP Real Estate na společném podniku dalším scelením vlastnických práv k pozemkům v dané oblasti, což považuje za klíčové. „Cílem je, aby výsledná podoba projektu skutečně naplnila potenciál společného podniku, jehož vznik Karlín Group před osmi lety iniciovala,“ uvedl.

Projekt Nové Holešovice se týká okolí stanice metra a vlakového nádraží Holešovice. Vzniknou tam administrativní budovy a bytové domy s obchody a službami. Nezaměřuje se tak na celou oblast Bubny-Zátory, kde má v budoucnu vyrůst 11 tisíc bytů pro 25 tisíc lidí.

Nové Holešovice založil v roce 2021 pražský dopravní podnik (DPP) spolu s firmou Karlín Group, následně se zapojila i CPI Property Group, která v okolí také vlastní pozemky. Město, respektive DPP měl společnému podniku prodat parcely a v budoucnu se podílet na zisku z developmentu. Proces se zastavil v lednu 2024 poté, co náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) nejprve prodej podpořil na dozorčí radě DPP, ale následně na radě města změnil názor s tím, že má o společném podniku pochybnosti.

Poté situace zamrzla na mrtvém bodě a koaliční strany se nebyly schopny se shodnout na dalším postupu. Po více než roce diskusí loni v květnu radní schválili, že DPP v okolí metra společnosti Nové Holešovice prodat.

„Rétorika strašení válkou“

Kupka se zajímal o to, co bude Babiš dělat, aby Česko dostálo svým závazkům vůči Severoatlantické alianci i vzhledem pokračující ruské vojenské agresi vůči Ukrajině a konfliktu na Blízkém východě. Předseda ODS připomněl dohodu států NATO o zvyšování obranných a souvisejících výdajů na celkově pět procent HDP do roku 2035 a vyčítal kabinetu, že snížila obranný rozpočet o 21 miliard korun a vzala stamiliony bezpečnostním službám. „Proč hazarduje s bezpečností Česka?,“ tázal se Kupka.

Babiš vinil Kupku z toho, že pokračuje v rétorice strašení válkou. České obranné výdaje jsou podle premiéra na úrovni jiných členských států, kolem dvou procent HDP. „Je navýšení výdajů na obranu meziročně o 14 miliard. A tím že stoupá HDP, stoupají i ty výdaje,“ řekl. Vlády s účastí ODS v minulosti podle premiéra vždy braly obraně peníze a v minulém období se plnil závazek vydávání dvou procent HDP jen tím, že se podle Babiše manipulovaly zálohové platby.

Hormuzský průliv

Trump: Na drahé ropě USA vydělají, ale důležitější je zastavit Írán

Politika

Pokud ceny ropy stoupají, Spojené státy na tom jako největší světový producent vydělají. V reakci na růst cen suroviny vyvolaný íránskými odvetami za americko-izraelské údery to uvedl americký prezident Donald Trump. Daleko důležitější je však zabránit Íránu v získání jaderné zbraně a zničení Blízkého východu, dodal Trump.

ČTK

Přečíst článek

„Vy jste se na obraně chovali stejně jako v minulosti. Je tam strašně moc podezřelých zakázek. Historicky na obraně se vždycky kradlo,“ tvrdil Babiš. Vláda se bude podle něho závazky v obraně zabývat, situaci podle premiéra spojencům i americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi vysvětlí a není třeba mít žádné starosti.

„Jak se pozná slabý premiér? Že neodpovídá na otázky, ale jenom útočí a dívá se do minulosti. Zase jenom snůška nesmyslných lží a útoků,“ komentoval Babišovo vystoupení Kupka. Otázku na plnění spojeneckých závazků zopakoval. „Nedostali jsme na ni ani trochu odpověď,“ podotkl předseda ODS. „Už si vyměňte tu komunikační kartu, už to je trapné,“ reagoval Babiš. ODS měla podle něho premiéra, který vybíral jídelníček, když měla dorazit zahraniční návštěva. „To je všechno, co jsme identifikovali na úřadu vlády, co tam dělal za ty čtyři roky,“ řekl Babiš, jehož vyjádření zjevně mířilo na předchůdce ve funkci Petra Fialu (ODS). „Lžete stejně jako Fiala, to je váš problém,“ vzkázal Kupkovi.

