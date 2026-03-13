Hypoteční trh ožil. Banky v únoru poskytly úvěry za 40,5 miliardy korun
Objem nových hypoték v Česku v únoru výrazně vzrostl. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 40,5 miliardy korun, což je téměř o 15 procent více než v lednu a o 59 procent více než před rokem. Zájem o hypotéky podporuje i blížící se zpřísnění pravidel pro investiční úvěry.
Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly letos v únoru hypoteční úvěry v celkovém objemu 40,5 miliardy korun. Oproti lednu jde o nárůst o 14,5 procenta, meziročně je objem poskytnutých hypoték vyšší o 59 procent. Vyplývá to ze statistik Hypomonitoru České bankovní asociace, do kterého přispívají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
Samotné nové úvěry bez započtení refinancování meziměsíčně vzrostly o desetinu na 29,7 miliardy korun. Průměrná úroková sazba zároveň mírně klesla na 4,46 procenta z lednových 4,48 procenta.
Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta. Jde o drobný sezónní pokles typický pro začátek jara. Další vývoj však bude záviset na inflaci a vývoji cen energií, které mohou sazby hypoték znovu ovlivnit směrem nahoru.
Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa
Podle bankéřů je poptávka po hypotékách velmi silná. „Měsíční objem přes 40 miliard korun jsme naposledy zaznamenali na konci roku 2021. Není to překvapením, protože od 1. dubna začne platit nová regulace investičních hypoték. Chystané zpřísnění podmínek vždy vyvolá vlnu předzásobení,“ uvedl produktový manažer půjček na bydlení Raiffeisenbank Milan Voldřich.
Zájem podle něj zvyšuje také refinancování starších úvěrů, které už tvoří více než čtvrtinu celkového objemu hypoték. Tak vysoký podíl podle bank dlouhodobě nebývá obvyklý.
