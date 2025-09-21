Recenze: Bílkova 21. Adresa, kde se do jedné sklenky vejde celé Česko
V centru Prahy najdete bar, který má jen šestnáct míst, ale nabídne vám cestu napříč všemi čtrnácti kraji České republiky – ve sklence. B21 Cocktail Bar sází na minimalismus, lokální ingredience a osobní přístup, který z něj dělá jednu z nejintimnějších zastávek pražské barové scény.
Cesta po Česku ve sklence
Hlavními tvářemi baru jsou barmani Karel Dvořáček a Charlie Lorenzi. Jejich nápad vyprávět příběh Česka prostřednictvím koktejlů je originální i hravý: „Jedna země – 14 krajů“. Každý drink na menu odkazuje k určitému kraji Česka díky jedinečné ingredienci. Praha má svou buržoazní variaci na Espresso Martini, kde se kávová intenzita mísí s lanýžovým tónem, pepřem a medem, Olomouc reprezentuje gin Tosh s rebarborou a vinným cordiálem.
A navíc si zde neodpustí i trochu nadsázky – třeba Jihomoravský kraj tu reprezentuje růžový koktejl postavený na lokálním víně, ozdobený výrazným plameňákem, který okamžitě přitáhne pozornost a vyvolá úsměv. Hosté, často ze zahraničí, tak objevují rozmanitost českých regionů v tekuté podobě. Z celkových čtrnácti signature drinků jsou navíc tři koncipované jako nealko, takže na své si přijdou i ti, kdo alkohol nevyhledávají.
Degustační zážitek na vlastní kůži
Já jsem během návštěvy ochutnal hned několik signature koktejlů. „The Principal“, tedy zmíněné buržoazní Espresso Martini, působí jako aristokrat svého druhu – pražská kávová pálenka Gloria doplněné lanýžem a černým pepřem vytvářejí nečekaně komplexní, noblesní kombinaci. Naopak „Holy Trinity“ z Olomouckého kraje je lehčí a svěží – rebarborové víno, gin Tosh a decentní dotek absintu tvoří osvěžující mix, který voní po bylinkách a lehce štípne na jazyku.
A pak přišel „Apple Park“ z Jihočeského kraje, postavený na Svach’s Old Well whisky z nedalekého Českého Krumlova. V kombinaci s portským vínem, jablkem, čokoládou a vlašskými ořechy vzniká dezertní, robustní koktejl, který chutná jako tekutý podzimní večer – hutný, sladší a ideální k pomalému vychutnávání.
Minimalismus a osobní přístup
Žádná přeplácaná kombinace, jen pár pečlivě vybraných složek, které nechají vyniknout charakter surovin. To je filozofie B21. Intimní prostor s kapacitou šestnácti míst (a malou letní zahrádkou) umožňuje hostům přímý kontakt s barmany – vidí jim doslova pod ruce, mohou se ptát, ochutnávat a nasávat příběhy jednotlivých drinků. Výsledkem je atmosféra, která připomíná spíš domácí posezení než anonymní bar. A název? Jednoduchý – podle adresy, Bílkova 21.
Verdikt
B21 Cocktail Bar dokazuje, že malý prostor může skrývat velké nápady. V kombinaci s lokálními surovinami, osobním přístupem a promyšleným menu jde o místo, které stojí za to zařadit na mapu pražských zastávek. Ať už jste místní, nebo turista hledající autentický zážitek, tady ochutnáte Česko jinak – v jediné sklence. Koktejly se pohybují v rozmezí zhruba 220 až 280 korun, což je na pražskou barovou scénu velmi rozumná cena, zejména s ohledem na kvalitu a originalitu, které B21 nabízí.
