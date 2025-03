CottoCrudo v novém: Italská elegance, originální koktejly a překvapivé ceny

Bar CottoCrudo v pražském Four Seasons prošel výrazným refreshem, včetně luxusního venezuelského kamene na baru. Nabízí italskou eleganci, originální koktejly s lokálními surovinami a překvapivě příznivé ceny. V dubnu přijde letní menu plné ovocných chutí.

Bar CottoCrudo v pražském hotelu Four Seasons se nedávno dočkal refreshe. Kromě nového nábytku je nejvýraznější změnou samotný bar. Nerez nahradil exkluzivní přírodní kámen z Venezuely a baru vizuálně výrazně přidal na vřelosti. Pod názvem CottoCrudo je v hotelu vedle Karlova mostu. To má minimálně tu výhodu, že k drinkům si lze krom z barového menu objednat jídlo také z toho restauračního.

Italská lokálnost

Konceptem baru je italská elegance s využitím lokálních surovin. Díky tomu jen pro CottoCrudo bar vznikl ve spolupráci s palírnou Landcraft vermut, který se používá do oblíbených koktejlů negroni. Na poličkách nechybí ani pražský gin. Ten habanero z holešovické palírny Garage22 je základem koktejlů Oh Mygharita!, což je variace na margaritu s ginem namísto tequilly.

Překvapivé ceny

V menu se nachází několik signiture drinků. Začínáme s Upside-Down Martini, kterého je velká porce a hosté si mohou postupně dolévat. Pokračujeme Olivonim, což je jedna místních variací na negroni. Jak název napovídá, s olivami.

Mezitím objednáváme něco k jídlu. Na začátek fine de claire ústřice, která je asi nejlepší ústřicí, co jsem jedl za posledních 15 let. Dále linguine s čerstvým lanýžem. Nesmí chybět barové klasiky – Club Sandwich a malé burgery. Obojí v cenách 550 až 600 korun. To už ale zkouším Early Express, místní hru na whisky sour s earl grey ginem. Na závěr si k tiramisu objednávám klasické espresso martini. Koktejly tu stojí mezi 290 a 350 korunami, což na hotel kalibru Four Seasons není vůbec špatné. Některé pražské bary se už nebojí říci si za koktel více než 500 korun.

Pro ochutnání koktejlů ze současného menu již zbývá jen pár týdnů. V dubnu bar chystá spuštění letního menu. „To bude celé o ovoci a přinese kombinace jako bazalka a broskev, levandule a malina či mezcal a kokos,“ říká mi Helmut Roessler, místní director of food and beverage.

Exkluzivní pití

V místním baru se rozlévají i jedny z nejdražších destilátů. Například populární tequilla Clase Azul v ikonických lahvích ze zvonečkem. Ve verzích reposado a gold vyjde 40 mililitrů na 1390, respektive 2190 korun. Ještě vyšší cenovku má jeden z nejprestižnějších koňaků Louis XIII. Velký panák přijde na 9800 korun. CottoCrudo bar se jako první český podnik čerstvě stal členem prestižního klubu Louis XIII Fortress, který sdružuje vybraná místa servírující stejnojmenný koňak.

Verdikt

Nápadité koktejly v příjemném prostředí a překvapivě sympatické ceny.