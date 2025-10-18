OBRAZEM: Kalifornie se zvedá po ničivých požárech, pojišťovny nechávají některé obyvatele na holičkách
Devět měsíců po ničivém požáru, který pohltil část Pacific Palisades a Malibu, se zdá, že se Kalifornie zotavila. Silnice jsou opět průjezdné, kavárny plné. Ale při jízdě po Sunsetu z Beverly Hills k oceánu jsou následky ničivé katastrofy stále vidět – v ohořelých stromech, prázdných parcelách i v hlavách místních.
Vyjíždím z Beverly Hills po Sunset Boulevardu, klikaté silnici mezi lesklými vilami, golfovými trávníky a palmami. Tady vypadá všechno stejně jako dřív – město, které se vždycky tváří, že se ho katastrofy netýkají. Ale čím víc se blížím k oceánu, tím víc se mění atmosféra.
Za Brentwoodem se silnice zařezává do kopců Santa Monica Mountains. Právě tady se před devíti měsíci rozšířil takzvaný Palisades Fire, který během několika dní pohltil většinu čtvrti. Dnes jsou svahy znovu zelené. Při bližším pohledu je tu vidět nový život vyrůstající ze spálené půdy.
FOTOGALERIE: Podívejte se jak se zotavuje Malibu po požárech
Palisades, město na hraně
V samotných Pacific Palisades působí všechno idylicky. Kavárny ve Village jsou opět plné, děti běhají po parku, surfy míří k oceánu. Ale jen o pár ulic dál se krajina mění – nedotčené spáleniště střídá dřevěný rám nového domu, který ční do nebe jako symbol návratu i zapomnění.
„Devět měsíců a pořád čekáme,“ říká muž, který sedí na skládací židli před svým pozemkem. „Pojišťovna to pořád přehazuje mezi odděleními. Nejhorší není oheň. Nejhorší je byrokracie.“ Jeho slova potvrzují i statistiky: z více než 6 800 zničených staveb se rekonstrukce podařilo zahájit jen u části. Požár vznikl z neuhašeného ohniska menšího Lachman Fire a silný vítr známý jako Santa Ana winds ho rozdmýchal do smrtící bouře.
Mezi ruinami a rezignací
Na Pacific Coast Highway střídají ploty s cedulemi permit pending hromady suti. Tam, kde bývaly domy s výhledem na oceán, zůstaly jen betonové základy, případně vchodová branka a betonový plot. A o pár metrů dál už rachotí bagry. Silnice je místy stále omezená. V Malibu Canyon visí plakáty komunit s nápisy „Rebuild, but smarter“. Jenže stavět „chytřeji“ znamená i dráž – nové protipožární materiály a větší odstupy prodražují výstavbu o desítky procent.
„Můj dům by dnes stál o půl milionu víc,“ říká mladá žena u kávovaru před Malibu Country Mart. „Takže zatím žiju v pronájmu. Měla jsem štěstí – přišla jsem jen o dům. Jiní přišli o všechno.“
Pojištění nemovitosti, majetku nebo vlastního života je stále běžnější, na své podnikání ovšem Češi často zapomínají. Kamil Šolc z České podnikatelské pojišťovny (ČPP) upozorňuje, že propojištěnost mezi podnikateli je u nás dlouhodobě nízká. Přitom právě pojištění podle něj často rozhoduje o tom, jestli firma přežije nečekanou krizi.
Od prasklého potrubí až po špatně navržený kruháč. Čeští podnikatelé na pojištění zapomínají, škody pak platí ze svého
Money
Pojištění nemovitosti, majetku nebo vlastního života je stále běžnější, na své podnikání ovšem Češi často zapomínají. Kamil Šolc z České podnikatelské pojišťovny (ČPP) upozorňuje, že propojištěnost mezi podnikateli je u nás dlouhodobě nízká. Přitom právě pojištění podle něj často rozhoduje o tom, jestli firma přežije nečekanou krizi.
Oheň, který nezmizel
V Malibu i Palisades se mezitím mění i složení obyvatel. Ti, kteří tu žili celé dekády, odcházejí – unavení a zadlužení. Jejich pozemky kupují investoři, kteří staví nové „požáruvzdorné“ vily pro movité klienty z New Yorku či ze zahraničí.
Devět měsíců po katastrofě se Kalifornie zvenčí tváří, že se nic nestalo. Slunce svítí, oceán šumí, turisté fotí západ slunce u Point Dume. Ale oheň tu pořád je – v očích lidí, ve spálené zemi, v kouři, který se vrací s každým teplejším větrem.
Když projíždím posledními zatáčkami před Malibu Pier, cítím směs vůně moře a dřeva. Kalifornie znovu dýchá, ale s novými jizvami. A i když Sunset Boulevard září jako filmová kulisa, za ním leží svět, kde se sen o oceánu může během jediné noci proměnit v popel.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.