OBRAZEM: Kalifornie se zvedá po ničivých požárech, pojišťovny nechávají některé obyvatele na holičkách

Následky po požárech v Malibu
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Devět měsíců po ničivém požáru, který pohltil část Pacific Palisades a Malibu, se zdá, že se Kalifornie zotavila. Silnice jsou opět průjezdné, kavárny plné. Ale při jízdě po Sunsetu z Beverly Hills k oceánu jsou následky ničivé katastrofy stále vidět – v ohořelých stromech, prázdných parcelách i v hlavách místních.

Vyjíždím z Beverly Hills po Sunset Boulevardu, klikaté silnici mezi lesklými vilami, golfovými trávníky a palmami. Tady vypadá všechno stejně jako dřív – město, které se vždycky tváří, že se ho katastrofy netýkají. Ale čím víc se blížím k oceánu, tím víc se mění atmosféra.

Za Brentwoodem se silnice zařezává do kopců Santa Monica Mountains. Právě tady se před devíti měsíci rozšířil takzvaný Palisades Fire, který během několika dní pohltil většinu čtvrti. Dnes jsou svahy znovu zelené. Při bližším pohledu je tu vidět nový život vyrůstající ze spálené půdy.

Fiske Street, Pacific Palisades - Opuštěné parcely a nové dřevěné rámy domů. Devět měsíců po požáru se město zvedá z popela krok po kroku. Zástavba u Sunset Boulevardu - Za bílými plachtami stavebních plotů začínají vyrůstat nové domy. Obnova má i symbolickou rovinu – na plotě visí americká vlajka. Roh Sunset Boulevardu - Zbytky historické budovy stojí jako memento ohně, který během několika hodin proměnil část města v ruiny.

Palisades, město na hraně

V samotných Pacific Palisades působí všechno idylicky. Kavárny ve Village jsou opět plné, děti běhají po parku, surfy míří k oceánu. Ale jen o pár ulic dál se krajina mění – nedotčené spáleniště střídá dřevěný rám nového domu, který ční do nebe jako symbol návratu i zapomnění.

„Devět měsíců a pořád čekáme,“ říká muž, který sedí na skládací židli před svým pozemkem. „Pojišťovna to pořád přehazuje mezi odděleními. Nejhorší není oheň. Nejhorší je byrokracie.“ Jeho slova potvrzují i statistiky: z více než 6 800 zničených staveb se rekonstrukce podařilo zahájit jen u části. Požár vznikl z neuhašeného ohniska menšího Lachman Fire a silný vítr známý jako Santa Ana winds ho rozdmýchal do smrtící bouře.

Mezi ruinami a rezignací

Na Pacific Coast Highway střídají ploty s cedulemi permit pending hromady suti. Tam, kde bývaly domy s výhledem na oceán, zůstaly jen betonové základy, případně vchodová branka a betonový plot. A o pár metrů dál už rachotí bagry. Silnice je místy stále omezená. V Malibu Canyon visí plakáty komunit s nápisy „Rebuild, but smarter“. Jenže stavět „chytřeji“ znamená i dráž – nové protipožární materiály a větší odstupy prodražují výstavbu o desítky procent.

„Můj dům by dnes stál o půl milionu víc,“ říká mladá žena u kávovaru před Malibu Country Mart. „Takže zatím žiju v pronájmu. Měla jsem štěstí – přišla jsem jen o dům. Jiní přišli o všechno.“

Čeští podnikatelé na pojištění zapomínají, škody pak platí ze svého

Od prasklého potrubí až po špatně navržený kruháč. Čeští podnikatelé na pojištění zapomínají, škody pak platí ze svého

Money

Pojištění nemovitosti, majetku nebo vlastního života je stále běžnější, na své podnikání ovšem Češi často zapomínají. Kamil Šolc z České podnikatelské pojišťovny (ČPP) upozorňuje, že propojištěnost mezi podnikateli je u nás dlouhodobě nízká. Přitom právě pojištění podle něj často rozhoduje o tom, jestli firma přežije nečekanou krizi.

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Advertorial

Přečíst článek

Oheň, který nezmizel

V Malibu i Palisades se mezitím mění i složení obyvatel. Ti, kteří tu žili celé dekády, odcházejí – unavení a zadlužení. Jejich pozemky kupují investoři, kteří staví nové „požáruvzdorné“ vily pro movité klienty z New Yorku či ze zahraničí.

Devět měsíců po katastrofě se Kalifornie zvenčí tváří, že se nic nestalo. Slunce svítí, oceán šumí, turisté fotí západ slunce u Point Dume. Ale oheň tu pořád je – v očích lidí, ve spálené zemi, v kouři, který se vrací s každým teplejším větrem.

Když projíždím posledními zatáčkami před Malibu Pier, cítím směs vůně moře a dřeva. Kalifornie znovu dýchá, ale s novými jizvami. A i když Sunset Boulevard září jako filmová kulisa, za ním leží svět, kde se sen o oceánu může během jediné noci proměnit v popel.

