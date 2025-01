Obyčejná práce: Pilot dronu musí být tak trochu technik, umělec, manažer a právník v jednom

Trh s profesionálními drony stabilně roste. A s tím se zvětšuje poptávka i po jejich operátorech.

Létat si s hobby dronem a pro zábavu natáčet a fotit je oblíbená kratochvíle mnoha lidí, ale profesionální pilot operátor toho musí zvládnout mnohem více. Jde o schopnost pilotovat výškové mise a inspekce, například vedení vysokého napětí, s technikou za miliony, která využívá řadu senzorů, jako jsou termokamery, laserové skenery nebo multispektrální kamery.

Kombinace dovedností

„Pilot dronu musí umět mnohem víc než jen mačkat tlačítka na joysticku a sledovat, jak dron létá. Je to kombinace technických, právních, a praktických dovedností,“ říká Jakub Machač, který se pilotováním dronu živí. Najímají si jej filmaři, ale služby poskytuje i stavařům, architektům, či energetikům.

Na první místo ve své práci řadí technické dovednosti, musí naprosto přesně manévrovat dle pokynů v náročných podmínkách a plánovat trasu tak, aby byla bezpečná. Dalším stěžejním momentem je práce s kamerou umístěnou na dronu. Neobejde se však ani bez znalostí teorie a právních předpisů.

„Požadavky filmařů jsou mnohdy až na hranicích možností, ale technika se výrazně zlepšuje, a tak se otevírají nové možnosti,“ říká s tím, že pilot dronu musí být tak trochu technik, umělec, manažer a právník v jednom. A k tomu mít pevné nervy, protože jeden nešikovný pohyb může znamenat katastrofu, nebo drahý servis.

Nadšeným dronařem je Jakub již přes deset let, ale býval to jen koníček. „Před pár lety zkrachovala firma, kde jsem pracoval. Tak jsem přemýšlel co dál a napadlo mě se dronům věnovat profesionálně. V tom mi pomohl i úřad práce, který mi financoval rekvalifikační kurz Pilot dronu,“ popisuje svůj pracovní restart. Získal tak licenci pro provoz dronu v profesionální kategorii a dle vlastních slov se i zorientoval v možnostech oboru.

