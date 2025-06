Zahrada v srdci automobilky Škoda Auto. Jana Nohýnková zná v areálu každý keř

Když vcházíme do areálu mladoboleslavské automobilky Škoda Auto, neslyšíme rachot strojů. Místo toho nás vítají záhony s rozkvetlými letničkami, upravené keře a stromy, které dodávají průmyslovému prostředí překvapivě klidnou atmosféru. Za tímto dojmem nestojí náhoda, ale aktivita lidí, kteří se starají o to, aby prostředí automobilky působilo kultivovaně, přívětivě a přírodně. Právě s nimi vás na newstream.cz seznamujeme v seriálu Obyčejná práce.

Vedoucí těch, kteří mají přírodní prvky areálu Škoda Auto na starosti, je Jana Nohýnková , zahradnice s letitou praxí, která zná každý kout firemního parku v Mladé Boleslavi. „Všechno má svůj čas. Jaro je období výsadby, v létě zaléváme, plejeme, stříháme keře a ploty a bojujeme se suchem a na podzim zase připravujeme záhony na zimu, a v zimě se odklízí sníh. Každý den je jiný. Některé věci se dělají pravidelně, jiné na konkrétní objednávku,” popisuje zahradníkův rok s tím, že o zeleň s v automobilce stará čtvrt století. „Kolegové si mě dělají legraci, když říkají, že pamatuji dobu, kdy Laurin a Klement začali vyrábět motokola,” usmívá se s nadsázkou.

Její tým stabilně tvoří šest až sedm zahradnic, které mají na starost 356 tisíc metrů čtverečních zeleně v areálech automobilky a k tomu pečují i o květinovou výzdobu uvnitř administrativních budov. V této oblasti bylo největší výzvou nedávné otevření moderního kampusu, který automobilce nově vévodí, a zde kromě květin v kancelářích, halách a recepcích, které jsou zhruba v sedmi stech velkých květináčích, osázely i přilehlé venkovní prostory. „Trendy se příliš neřídíme, je to specifické, co si automobilka přeje. Do nedávna to byly trvalky a kvetoucí traviny. Aktuálně se více půjde cestou biodiverzity, tedy planější rostliny a keře s jedlými plody. To se bude nyní rozvíjet,” popisuje s tím, že Mladá Boleslav má specifické podloží a mikroklima, tak se musí rostliny pečlivě vybírat, aby se jim v průmyslovém areálu dařilo. „Jsme pyšné na to, že se nám rostliny daří držet úspěšně při životě i přes nepříznivé klimatické podmínky. Stromy neschnou a co zasadíme, to roste,” říká.

Obyčejná práce: Práce u koní je výjimečná, ale stále dražší, říká farmářka Enjoy S příchodem jara se život na koňských farmách opět naplno rozbíhá. Po zimní pauze přichází čas intenzivní práce. „Teplé dny přinášejí nejen radost, ale i zodpovědnost. Připravit koně na novou sezónu a zároveň se vyrovnat s výzvami, které dnešní farmaření přináší,“ říká Bára Kottová u ohrady své farmy ve středních Čechách. Michal Nosek Přečíst článek

Náplň její práce zahrnuje i realizaci projektů revitalizací. „Zasním se, zamyslím a pak vznikne zelený projekt, kterému následně dáme život, je to krásná práce,” dodává. Vztah k rostlinám se promítá i do jejího volného času. „Musím mít svou zahrádku, pěstuji všechno,” usmívá se a dodává: „Zeleninu pěstuji, aby bylo pro rodinu, mám i několik ovocných stromů, ale hlavně se věnuji okrasným rostlinám.”

Proto se přestěhovala z Mladá Boleslavi na venkov, kde má na zahradničení 900 metrů čtverečních, ale dle vlastních slov by potřebovala dvojnásobek. Kdyby se to podařilo, tak by vysázela další ovocné stromy a několik okrasných. Například Paulovnii plstnatou. „To je úžasný strom, který fialově kvete dřív, než vyraší listy a je nádherný. Teď bych ji neměla kam dát,” říká a přidává radu pro začínající zahrádkáře: Nespěchat a s rozmyslem.

„Nejlepší je si parcelu u novostavby nakoukat, nachodit. Chvíli tam bydlet. Je lepší začít jen trávníkem a postupně doplňovat rostliny, a záhonky než bez rozmyslu zaplnit okamžitě volnou plochu. Někdo si nechá udělat projekt a jede podle něj. Kdo projekt nechce, tak může mít tendenci vysázet vše co se mu líbí. Namrská to na zahrádku a výsledek je nedobrý. Takové páté přes deváté a pak se to předělává. Stejně jako přemýšlíte o stavbě domu, tak musíte přemýšlet i tvorbě zahrady. Kde bude užitková část, kde relaxační, kam si dáte sezení, aby vám tam bylo příjemně. Je důležité vyvarovat se elementárrních chyb,” popisuje s tím, že nějraději má modré, růžové, bílé či fialové květy a vyhýbá se žlutým.

Obyčejná práce: Jarnímu pálení trávy a listí odzvonilo, musí se kompostovat, říká zahradník Zprávy z firem Jaro se blíží a s ním i čas, kdy se zahrady probouzejí k životu. Proto je třeba zahradě věnovat péči a připravit ji na nadcházející sezónu. V březnu vše začíná úklidem a přípravou půdy. Michal Nosek Přečíst článek

Na ideální zahrádce by dle zahradnice měl pěstitel mít co se mu líbí a má rád, aby se zahrada měnila v průběhu ročních období. Jak barvami, tak vůněmi. Jana Nohýnková za svou práci loni získala ocenění zaměstnanec měsíce. Šlo o ocenění šestadvaceti let práce pro společnost Atalian, která má péči o zeleň ve Škodě Auto na starost.

Atalian je jedním z obrovských světových poskytovatelů facility managementu. který v Česku působí více než dvě desítky let a zajišťuje komplexní služby správy nemovitostí. Od technické správy, úklidu, údržby zeleně až po energetický management.

Obyčejná práce: Za odtah auta při blokovém čištění si hříšníci letos připlatí, říká silničář Zprávy z firem V dubnu odstartovalo v Praze jarní blokové čištění komunikací, které má v režii Technická správa komunikací (TSK) ve spolupráci s dalšími městskými organizacemi. V Praze 3 již čištění proběhlo, ale například Prahu 7 a další ještě čeká v květnu a červnu. Michal Nosek Přečíst článek