Někdy mě volají k úplným hloupostem, říká mobilní údržbář

V centru Prahy je mnohdy rychlejší hodit batoh s nářadím na záda a vyrazit za prací na kole než jet autem. Mobilní údržbář Jaroslav Slabý tak zvládne opravit kapající kohoutek, vyměnit žárovku či vodovodní baterii dřív, než by stihl najít místo k zaparkování.

„To, že mi firma zajistila elektrokolo pro mě bylo další motivací, abych v práci vydržel,” říká Jaroslav Slabý, který je zaměstnaný ve firmě ATALIAN CZ právě jako údržbář pro velké korporátní klienty a své působiště má v centru hlavního města.

Práci údržbáře dělá tři roky a věnuje se jak pravidelné údržbě svěřených objektů, tak řešení mimořádných závad a havárií, které je nutné řešit okamžitě. V Praze je techniků pět a stává se, že mají zásahy i v noci, nebo o víkendech. „V takových případech vyrážíme na pokyn dispečinku a musíme posoudit o jakou závadu se jedná. Hlavním smyslem takového výjezdu je zabránění dalším škodám. I třeba jen zavřít vodu a vyhodnotit rozsah poškození,” popisuje akční okamžiky služby. Ovšem stávají se i bizarní situace, že volají z provozovny, že nesvítí světla, ale přitom si zapomněli zapnout vypínač.

Sezóna samosběru je v plném proudu. Česnek z Číny je koncentrovaný jed, říká farmář Zprávy z firem Samosběr jahody, hrášku a česneku. To je předprázdninová zábava pro ty, kteří chtějí čerstvé suroviny za příznivé ceny. V seriálu Obyčejná práce na webu newstream.cz přinášíme přehled aktuální situace. Michal Nosek Přečíst článek

To jsou kuriozity pro zasmání, ale údržbář opravuje a čistí například i malé přečerpávací stanice kanalizace. Jaroslav má vzdělání v oboru slaboproudé elektroniky, ale při práci musí zvládnout i jiná řemesla. „Baví mě, že každý den dělám něco jiného a mám u toho i pohyb,” říká.

Před nástupem do Atalianu Jaroslav patnáct let podnikal, vedl vlastní velkou diskotéku Santa Maria v Odolené Vodě a zaměstnával deset lidí. „Postupem času se tržby ale snižovaly, tak jsem podnikání opustil, ale díky této zkušenosti jsem získal další dovednosti, protože jsem si všechno opravoval sám,” vzpomíná s tím, že když s diskotékou skončil, tak pět let pracoval jako technik měření ovzduší. „Práce to byla zajímavá, rozmanitá, ale ne příliš dobře placená. Proto jsem se rozhodl pro změnu a volba padla na Atalian,” dodává.

Zde se věnuje servisu pro Českou spořitelnu, lékárny Dr.Max či obchody Žabka. „K dispozici je osobní automobil. Jenže mám na starost Václavské náměstí, Vodičkovu ulici, Senovážné náměstí, Dlouhou třídu a ulici Na Perštýně, takže opravdu to nejužší historické centrum. Když jsem dostal služební vůz, tak jsem byl rád, ale po centru se autem prakticky jezdit nedá, natož někde zaparkovat. Z Rytířské jsem na Václaváku pěšky za deset minut a autem za čtyřicet,” popisuje Jaroslav zrádnost provozu.

Okurková sezona v plném proudu. Nakládačky v samosběru vyjdou na 35 korun Enjoy V letních měsících se ve Středočeském kraji, nedaleko od Prahy, rozbíhají populární samosběry zeleniny. Mezi nejoblíbenější místa patří rodinná farma Dryák v Osluchově u Slaného a farma Vraňany nedaleko Mělníka. Obě místa nyní nabízejí sběr okurek, ale i dalších plodin. A také květin. Michal Nosek Přečíst článek

Po čase motoristického trápení pochopil, že tudy cesta nevede a začal za opravami chodit pěšky. Za den tak nachodil i deset kilometrů a ozvaly se bolavé nohy. „Doktor mi řekl, že je to v mém věku normální a lepší to nebude, proto jsem si pořídil kolo a začal za prací jezdit. Po roce mě Atalian podpořil a koupil mi elektrokolo. Momentálně jsem tak jediný údržbář, který jezdí po centru města na elektrokole,” usmívá se.

V desetikilovém batohu vozí kupu dokladů a základní nářadí. Další má ještě v postranních brašnách a v komplikovanějších případech kolo vymění za služební vůz. Na starost má i velkou historickou budovu České spořitelny v Rytířské ulici, kam jezdí každý den a tráví tam několik hodin času. V některý den tak krom toho zvládne dvě, tři další zakázky jiný šest. Záleží na náročnosti.

Jaroslav nelení ani ve volném čase. „Mým hobby jsou zabezpečovací systémy,“ vysvětluje a dodává, že pracuje s Jablotronem a svůj nový dům si tak zabezpečil sám.

Když se nevěnuje svým nemovitostem, tak cestuje po světě. „Můj největší relax je práce na zahradě a cestování,“ říká s tím, že v červnu se vrátil z USA. Loni navštívil Mexiko a Keňu a příští rok se chystá odpočívat na Maledivy.

Obyčejná práce: Kontrolovat cestující je deprimující, říká revizor Zprávy z firem Revizor – slovo, které v mnoha lidech vyvolává nepříjemné pocity. Tito pracovníci veřejné dopravy jsou často vnímáni jako nepřátelé cestujících, přestože jejich úkol je jednoduchý: kontrolovat jízdní doklady a zajišťovat, aby systém MHD fungoval spravedlivě. Michal Nosek Přečíst článek