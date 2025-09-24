Od prasklého potrubí až po špatně navržený kruháč. Čeští podnikatelé na pojištění zapomínají, škody pak platí ze svého
Pojištění nemovitosti, majetku nebo vlastního života je stále běžnější, na své podnikání ovšem Češi často zapomínají. Kamil Šolc z České podnikatelské pojišťovny (ČPP) upozorňuje, že propojištěnost mezi podnikateli je u nás dlouhodobě nízká. Přitom právě pojištění podle něj často rozhoduje o tom, jestli firma přežije nečekanou krizi.
V tuzemsku podniká značné množství lidí, podle dat Asociace malých a středních podniků a živnostníků je tady zhruba milion živnostníků a dalších víc než čtyři sta tisíc malých a středních podnikatelů. Ti podnikají v různých oblastech. Jen ČPP má mezi svými klienty kromě tradičních podniků, jako jsou hotely, restaurace nebo řemeslnické dílny, také netradiční odvětví jako lunaparky, muzea a galerie, filmové štáby, letní dětské tábory, dětské skupinky nebo třeba kostely. „Poměr mezi podnikateli a podnikatelkami je na trhu přibližně tři ku jedné. Muži podnikatelé převažují v oblastech, jako jsou servisy motorových vozidel, stavební práce a řemeslnictví, ženy pak častěji podnikají v ubytovacích nebo kadeřnických službách a v účetnictví,“ jmenuje Kamil Šolc, odborník na pojištění podnikatelů z ČPP. Dodává, že mnoho českých podnikatelů si stále nepřipouští žádné hrozby, které by jejich podnikání ohrozily.
Rozbitá fritéza, prasklé sklo nebo zlomená ruka
Nehody se přesto stávají snad ve všech odvětvích – a někdy i poněkud bizarní. „Řešili jsme například pojistnou událost, kdy bylo odlétající struskou poškozeno sto skel,“ říká Šolc. „Další zajímavý případ byl z restaurace, kde došlo k požáru fritézy. Požár byl naštěstí rychle uhašen a nikomu se nic nestalo. Následně se však ukázalo, že kuchyně bude potřebovat rozsáhlé opravy. Riziko poškození vybavení i ztráty tržeb po dobu oprav, které trvaly víc než dva měsíce, měl však naštěstí majitel restaurace zahrnuty ve smlouvě. Celková škoda přesáhla čtyři sta tisíc korun,“ dodává.
Právě poškození majetku způsobené obsluhou nebo manipulací je podle statistik pojišťovny nejčastěji nahlašovanou škodou. Následují živelní události, škody způsobené jiné osobě, krádeže nebo vandalismus. „Zajímavostí je, že nejčastěji nám naši klienti hlásí pojistné události v letních měsících, tedy zhruba od června do září,“ dodává Šolc.
Ještě o něco přehlíženější než pojištění majetku je pojištění odpovědnosti. Přitom je podle Šolce neméně důležité. „Řešili jsme případy, kdy takové pojištění pokrylo statisícové škody. Třeba když projektant kvůli chybám v projektové dokumentaci a špatným technologickým postupům špatně navrhl kruhový objezd. Město pak muselo dílo předělat a naše pojišťovna vyplatila téměř půl milionu korun,“ zmiňuje a pokračuje: „Nebo když společnost zapomněla podat žádost o odklad daňového přiznání a finanční úřad vyměřil penále. Plnění tehdy přesáhlo částku sto tisíc korun.“ Příkladů má ČPP v zásobě ještě mnohem víc. Řešila už situaci, kdy se klientovi v domově seniorů ztratily cennosti a poskytovatel služby musel škodu uhradit, nebo když si dítě při hře v dětské skupině zlomilo ruku a rodiče pak kvůli nedostatečnému dozoru požadovali náhradu nákladů na léčbu a bolestné.
V každé fázi podnikání
Na otázku, kdy si pojištění sjednat, má Kamil Šolc poměrně jasnou odpověď. Hned. „Začínající podnikatelé často investují veškeré své prostředky do rozjezdu firmy. V této fázi je firma obzvlášť zranitelná – nemá ještě vytvořené finanční rezervy ani stabilní cash flow,“ vysvětluje. Pojištění tak může pomoci překlenout období, kdy by jinak i menší škoda znamenala konec podnikání.
„Naopak pro zavedené firmy je pojištění nejen ochranou před finančními ztrátami, ale také nástrojem budování důvěry. Z našich dat vyplývá, že zaměstnanci, klienti, obchodní partneři i investoři vnímají pojištěnou firmu jako zodpovědnou a připravenou na krizové situace,“ dodává Šolc s tím, že třeba pojištění přerušení provozu pomůže firmě udržet výplaty zaměstnancům a splácet závazky i v době, kdy nemůže vyrábět nebo poskytovat služby.
Dalším častým problémem je ovšem podpojištění. Když už podnikatel pojištění přece jen uzavře, obvykle smlouvu nechá dlouhá léta beze změny. Jenže firma i situace na trhu se každým rokem mění. Propisuje se tam řada faktorů včetně inflace nebo průběžného zhodnocování firmy. S každou výraznější změnou je tak třeba smlouvu aktualizovat, aby firma v případě jakýchkoli problémů a pojistných událostí zůstala plně chráněná.
