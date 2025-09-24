Od prasklého potrubí až po špatně navržený kruháč. Čeští podnikatelé na pojištění zapomínají, škody pak platí ze svého

Nový magazín právě vychází!

ČTK
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Pojištění nemovitosti, majetku nebo vlastního života je stále běžnější, na své podnikání ovšem Češi často zapomínají. Kamil Šolc z České podnikatelské pojišťovny (ČPP) upozorňuje, že propojištěnost mezi podnikateli je u nás dlouhodobě nízká. Přitom právě pojištění podle něj často rozhoduje o tom, jestli firma přežije nečekanou krizi.

V tuzemsku podniká značné množství lidí, podle dat Asociace malých a středních podniků a živnostníků je tady zhruba milion živnostníků a dalších víc než čtyři sta tisíc malých a středních podnikatelů. Ti podnikají v různých oblastech. Jen ČPP má mezi svými klienty kromě tradičních podniků, jako jsou hotely, restaurace nebo řemeslnické dílny, také netradiční odvětví jako lunaparky, muzea a galerie, filmové štáby, letní dětské tábory, dětské skupinky nebo třeba kostely. „Poměr mezi podnikateli a podnikatelkami je na trhu přibližně tři ku jedné. Muži podnikatelé převažují v oblastech, jako jsou servisy motorových vozidel, stavební práce a řemeslnictví, ženy pak častěji podnikají v ubytovacích nebo kadeřnických službách a v účetnictví,“ jmenuje Kamil Šolc, odborník na pojištění podnikatelů z ČPP. Dodává, že mnoho českých podnikatelů si stále nepřipouští žádné hrozby, které by jejich podnikání ohrozily. 

Rozbitá fritéza, prasklé sklo nebo zlomená ruka

Nehody se přesto stávají snad ve všech odvětvích – a někdy i poněkud bizarní. „Řešili jsme například pojistnou událost, kdy bylo odlétající struskou poškozeno sto skel,“ říká Šolc. „Další zajímavý případ byl z restaurace, kde došlo k požáru fritézy. Požár byl naštěstí rychle uhašen a nikomu se nic nestalo. Následně se však ukázalo, že kuchyně bude potřebovat rozsáhlé opravy. Riziko poškození vybavení i ztráty tržeb po dobu oprav, které trvaly víc než dva měsíce, měl však naštěstí majitel restaurace zahrnuty ve smlouvě. Celková škoda přesáhla čtyři sta tisíc korun,“ dodává. 

Právě poškození majetku způsobené obsluhou nebo manipulací je podle statistik pojišťovny nejčastěji nahlašovanou škodou. Následují živelní události, škody způsobené jiné osobě, krádeže nebo vandalismus. „Zajímavostí je, že nejčastěji nám naši klienti hlásí pojistné události v letních měsících, tedy zhruba od června do září,“ dodává Šolc. 

Ještě o něco přehlíženější než pojištění majetku je pojištění odpovědnosti. Přitom je podle Šolce neméně důležité. „Řešili jsme případy, kdy takové pojištění pokrylo statisícové škody. Třeba když projektant kvůli chybám v projektové dokumentaci a špatným technologickým postupům špatně navrhl kruhový objezd. Město pak muselo dílo předělat a naše pojišťovna vyplatila téměř půl milionu korun,“ zmiňuje a pokračuje: „Nebo když společnost zapomněla podat žádost o odklad daňového přiznání a finanční úřad vyměřil penále. Plnění tehdy přesáhlo částku sto tisíc korun.“ Příkladů má ČPP v zásobě ještě mnohem víc. Řešila už situaci, kdy se klientovi v domově seniorů ztratily cennosti a poskytovatel služby musel škodu uhradit, nebo když si dítě při hře v dětské skupině zlomilo ruku a rodiče pak kvůli nedostatečnému dozoru požadovali náhradu nákladů na léčbu a bolestné. 

V každé fázi podnikání

Na otázku, kdy si pojištění sjednat, má Kamil Šolc poměrně jasnou odpověď. Hned. „Začínající podnikatelé často investují veškeré své prostředky do rozjezdu firmy. V této fázi je firma obzvlášť zranitelná – nemá ještě vytvořené finanční rezervy ani stabilní cash flow,“ vysvětluje. Pojištění tak může pomoci překlenout období, kdy by jinak i menší škoda znamenala konec podnikání

„Naopak pro zavedené firmy je pojištění nejen ochranou před finančními ztrátami, ale také nástrojem budování důvěry. Z našich dat vyplývá, že zaměstnanci, klienti, obchodní partneři i investoři vnímají pojištěnou firmu jako zodpovědnou a připravenou na krizové situace,“ dodává Šolc s tím, že třeba pojištění přerušení provozu pomůže firmě udržet výplaty zaměstnancům a splácet závazky i v době, kdy nemůže vyrábět nebo poskytovat služby. 

Dalším častým problémem je ovšem podpojištění. Když už podnikatel pojištění přece jen uzavře, obvykle smlouvu nechá dlouhá léta beze změny. Jenže firma i situace na trhu se každým rokem mění. Propisuje se tam řada faktorů včetně inflace nebo průběžného zhodnocování firmy. S každou výraznější změnou je tak třeba smlouvu aktualizovat, aby firma v případě jakýchkoli problémů a pojistných událostí zůstala plně chráněná.

Dalibor Martínek: Letošní volby budou rozhodovat soudci

Letošní volby budou rozhodovat soudci
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

SPD prý podá podnět na zrušení hnutí STAN a TOP 09 kvůli kauze Dozimetr. Jestli takový podnět padne či nepadne není jisté, hnutí Tomia Okamury je známé tím, že víc mluví, než koná. Zároveň tady ovšem máme podnět strany Volt na vyřazení kandidátek SPD a Stačilo! z voleb. Ústavní soud se podnětem bude zabývat.

Není jasné, jestli před volbami, to by při rychlosti české justice bylo překvapení, nebo po volbách. Což už ovšem bude passé, soud nemůže zvoleným poslancům odebrat mandát.

SPD vychází z faktu, že podnikatel Pavel Kos obžalovaný v kauze Dozimetr u hlavního líčení uvedl, že finančně podporoval hnutí STAN před volbami v roce 2022. Obviněn v kauze je i Jiří Fremr, bývalý asistent náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09).

Plácnutí do vody

V každém případě, máme tady takovou netradiční situaci. Hned nad čtyřmi volebně relevantními stranami visí hrozba soudního zákazu. Jelikož je TOP 09 členem koalice Spolu, padlo by celé Spolu.

To se s téměř stoprocentní jistotou nestane. U podnětu SPD jde samozřejmě o plácnutí do vody. Kvůli jakési korupční kauze nikdo nebude zakazovat politickou stranu. To už bychom v Česku žádnou neměli.

Nicméně tu máme před volbami, v kterých jde jako vždy „o všechno“ nový fenomén. Snahu o soudní zakazování politických stran.

Ať už budou soudy rychlé jako vždy, čili se do voleb nic nestane, nebo budou dokonce rozumné, a všechny tyto návrhy nakonec zamítnou, je to neblahý výkyv mladé demokracie. Politické strany by se měly utkávat o voliče na názorovém kolbišti, ne prostřednictvím justice.

Věřme, že jde jen o jakousi novou formu předvolební kampaně, vyhrožování soudem. Která se po prvních neúspěších vytratí v čase a za pár let si na takové způsoby nikdo nevzpomene. Politický boj se bude opět vést jen pomocí programů a osobnostní silou lídrů stran.

„Chápeme, že SPD si už brousí zuby na dobu, kdy budou společně s komunisty chtít zakazovat politické strany. Ale ta doba ještě nenastala," uvedl šéf Starostů Vít Rakušan. „Ústavní soud je samozřejmě suverén, což uznávám, ale zároveň si nemyslím, že by Ústavní soud měl rozhodovat volby,“ uvedla v rozhovoru pro MF Dnes Kateřina Konečná.

Máme tady nevídanou shodu mezi komunisty a Starosty. Vstup justice do politického soupeření nechceme. Na tom se patrně shodnou i ostatní politické strany. Jen pro ilustraci, jak absurdní situace by nastala, kdyby všechny výše uvedené podněty justici dopadly vyloučením zmíněných subjektů. Měli bychom volby mezi Babišem, Piráty a Motoristy. Možná i Robert Šlachta by se dostal k lizu.

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek

Dostupnost bydlení pro mladé v Česku se dramaticky zhoršila. Spolu s tím klesá i porodnost

Dostupnost bydlení pro mladé v Česku se dramaticky zhoršila. Spolu s tím klesá i porodnost
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Po roce 2022 se v Česku historicky mimořádně zhoršila dostupnost bydlení pro mladé lidi. Přitom mezi lety 2013 až 2022 se převážně zlepšovala. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu. 

Loni v Česku žilo hned 11,3 procenta mladých lidí ve věku od 15 do 29 v domácnostech, pro něž výdaje spjaté s bydlením představují nadměrný náklad. To znamená v domácnostech, které za bydlení dají 40 procent a více ze svého disponibilního příjmu (čili z peněz, které mají skutečně k dispozici, po uhrazení daní či odvodů).

Daný údaj 11,3 procenta patří k nejvyšším v EU a zároveň představuje nejvyšší takový údaj v ČR za posledních více než deset let. Mezi lety 2013 až 2022 se totiž dostupnost bydlení pro mladé v Česku převážně zlepšovala, případně zůstávala poměrně příznivá. Procento mladých, kteří bydlí v domácnostech s nadměrnými náklady na bydlení, kleslo mezi lety 2013 z 11,2 na 6,3 procenta roku 2019. V době covidové pandemie se dostupnost bydlení následně mírně zhoršila zejména kvůli souvisejícím restrikcím, zhoršení situace na trhu práce a snížení disponibilních příjmů mladých lidí.

Poté, zejména po roce 2022, však došlo ke zlomu, takže loni už byla dostupnost bydlení pro mladé takřka nejhorší v celé sledované historii. Hůře v posledních dvaceti letech bylo pouze v krizovém roce 2013, kdy se Česko potýkalo s recesí, a také roku 2008, kdy zase kulminoval růst cen nemovitostí v horečce předcházející světové finanční krizi a souvisejícímu splasknutí cen realit v ČR.

Foto ilustrační. Bytové domy projektu Unicity Living v Plzni. Byty, které postavila česká realitní a investiční společnost Daramis, koupila švédská společnost Heimstaden, třetí největší poskytovatel nájemního bydlení v Evropě.

Česko má jedny z nejhorších podmínek pro bydlení v EU. A bude hůř

Money

Kombinace nedostupnosti bytů a vysoké náklady domácností na bydlení. Jedny z hlavních důvodů, proč má Česko podle analýzy Indexu prosperity a finančního zdraví páté nejhorší podmínky pro bydlení v rámci EU. Podle finanční dostupnosti bydlení dokonce třetí nejhorší. Zvláště mladí tuto bytovou krizi vnímají jako jeden z největších problémů současnosti.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Roku 2019 bylo bydlení pro mladé v ČR vůbec nejdostupnější v celé historii sledování v podání Eurostatu od roku 2005. Až do roku 2022 zůstala dostupnost bydlení pro mladé relativně příznivá, dlouhodobě nadprůměrná, aby se ovšem poté poměrně dramaticky zhoršila. Tempo zhoršování dostupnosti bydlení v letech 2023 a 2024 je nejvýraznější minimálně za posledních dvacet let, tedy od zmíněného roku 2005.

Dramatické zhoršování dostupností bydlení po roce 2022 odráží obnovení výrazného růstu cen nemovitostí, a to přes poměrně neutěšený vývoj reálných hrubých mezd, které stále ani dnes nedosáhly dvé úrovně roku 2019.

Výrazné zhoršení dostupnosti bydlení pro mladé může být jedním z klíčových důvodů nebývale výrazně klesající porodnosti, kterou tuzemští statistici pozorují zejména právě po pandemii covidu.  

