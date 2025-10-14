Ticho za dveřmi, ruch na linkách call centra. Každý hovor rozhoduje

Nový magazín právě vychází!

Monika Kubová, operátorka společnosti ATALIAN
Atalian, užito se svolením
Michal Nosek
Michal Nosek

Když se porouchá fritéza v restauraci, nebo přestane fungovat chlazení v obchodě, na druhém konci linky už zvoní telefon. Tam, kde klienti potřebují jistotu a rychlé řešení, sedí operátorky a operátoři se svou supervizorkou v call centru specializovaném na zabezpečení firemních provozů. Jejich práce je sice neviditelná, ale pro majitele podniků naprosto klíčová.

Za dveřmi call centra to působí nenápadně. Kancelářské stoly s monitory, sluchátka a zvonící telefony. Koordinátorkou jednohu z týmů je Monika Kubová, která má místní provoz na starost už rok a půl. V hlavě nosí přehled o probíhajících případech. Kontroluje, zda se každá závada zaznamenala, jestli klient dostal jasnou odpověď a zda se podařilo přivolat technika na místo včas. Její práce je kombinací vedení lidí, organizace a strategického plánování. Dobře ví, že ve světě facility managementu, zabývajícím se od gastronomie až po maloobchodní sítě, si nikdo nemůže dovolit delší výpadek provozu. V teplickém call centru společnosti ATALIAN odbaví operátorky a operátoři tisíce telefonátů měsíčně.

„Jsme call centrum nejen pro klienty a zaměstnance společnosti ATALIAN, služby využívají i externí společnosti. Máme tu revizní oddělení, kde se kolegyně starají o kontrolu klimatizací a jiných zařízení pro klienty. Funguje tu i oddělení zaměstnanecké podpory, které řeší telefony, automobily, platební karty na firemní výdaje našich kolegů. A nejen to, také vymáháme pohledávky pro český i slovenský ATALIAN

Já osobně pracuji na call centru, což je non-stop linka, kam mohou volat jak kolegové, tak naši klienti,“ popisuje Monika strukturu provozu. Dodává, že kromě služeb pro kolegy napříč Českem mají i různé havarijní linky pro klienty, kde se drží nepřetržitý provoz a řeší se technické potíže či žádosti o servis. Operátorky a operátoři jsou na telefonu k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V call centru pracuje devatenáct lidí včetně vedení.

Mobilní údržbář na elektrokole

Místo kolon volím kolo, říká mobilní údržbář

Zprávy z firem

V centru Prahy je mnohdy rychlejší hodit batoh s nářadím na záda a vyrazit za prací na kole než jet autem. Mobilní údržbář Jaroslav Slabý tak zvládne opravit kapající kohoutek, vyměnit žárovku či vodovodní baterii dřív, než by stihl najít místo k zaparkování.  

Michal Nosek

Přečíst článek

Na práci má vliv i počasí. V horkých letních dnech se například častěji řeší servis chlazení. „Záleží na tom, jaký je měsíc. V létě máme více práce kvůli vysokým teplotám. Teď, s příchodem podzimu, je to klidnější. Za poslední měsíc jsme měli asi 5 000 hovorů, ale komunikace neprobíhá jen po telefonu – požadavky chodí také elektronicky přes portály nebo e-mailem,“ vysvětluje supervizorka.

V současnosti se často hovoří o profesích, které může v budoucnu nahradit umělá inteligence. Telefonní operátorky se mezi ně řadí. Monika z toho ale obavy nemá. „Nebojím se, že bych přišla o práci. To je záležitost spíše vzdálené budoucnosti. Snažíme se sice dělat maximum elektronicky, aby systém fungoval a práce byla jednodušší, ale velmi důležitý je stále právě lidský faktor. Když se zeptáte na konkrétní věci, AI zatím nezvládne vhodně reagovat,“ dodává k práci, která ji baví a naplňuje. Největší radost má, když zavolá paní z prodejny nebo jiný klient s problémem, který dokáže během jediného hovoru vyhodnotit, uklidnit a rychle vyřešit. Občas přijde i pozitivní zpětná vazba, kdy klient po vyřešení situace zavolá znovu a poděkuje. „Nestává se to tak často, ale vždy nás to velmi potěší,“ usmívá se Monika, která s komunikací hýřící vtipem nemá problém.

Jana Nohýnková, hlavní zahradnice ve Škoda Auto

Zahrada v srdci automobilky Škoda Auto. Jana Nohýnková zná v areálu každý keř

Zprávy z firem

Když vcházíme do areálu mladoboleslavské automobilky Škoda Auto, neslyšíme rachot strojů. Místo toho nás vítají záhony s rozkvetlými letničkami, upravené keře a stromy, které dodávají průmyslovému prostředí překvapivě klidnou atmosféru. Za tímto dojmem nestojí náhoda, ale aktivita lidí, kteří se starají o to, aby prostředí automobilky působilo kultivovaně, přívětivě a přírodně. Právě s nimi vás na newstream.cz seznamujeme v seriálu Obyčejná práce. 

Michal Nosek

Přečíst článek

„Věřím, že vždycky je možné se s každým domluvit. Záleží jen na tom, jak se ptáte a jak se v konkrétní situaci zachováte,“ shrnuje své zkušenosti. Výhodu své práce vidí i v tom, že jejich call centrum nic aktivně nenabízí. „Ještě se mi nestalo, že bych se s někým musela dohadovat, nebo že by na mě byl někdo sprostý,“ dodává. Občas, hlavně na nočních směnách, se dokonce stává, že klienti zavolají jen proto, aby si popovídali – což je vlastně děsně milé, ale je to současně problém, protože nemohou blokovat linky ostatním, kteří potřebují naši pomoc - přestože během nočních směr vtipem nepohrdnu,“ dodává úsměvem.

Monika Kubová fandí litvínovským hokejistům

I při třísměnném provozu si Monika najde volný čas. Jako hokejová fanynka navštěvuje zápasy Vervy ve svém rodném Litvínově. Doma se stará o tři kočky, které si postupně adoptovala z ulice. Ráda čte knihy, chodí do divadla, na koncerty a cestuje za dobrým jídlem. „S přítelem se věnujeme gastroturistice. Jezdíme rádi do Prahy a Brna a i v Litvínově máme svůj oblíbený podnik. Jsme vegetariáni, takže to je s gastro scénou někdy složitější,“ uzavírá své vyprávění.

Daňové přiznání

Obyčejná práce: Daňovému poplatníkovi se žije krušně, říká poradkyně

Zprávy z firem

Vlády se mění a každý ministr, či ministryně financí slibuje zjednodušení daňového přiznání. To však zůstává v nedohlednu. Živnostníci a podnikatelé se tak stále musí obracet na experty. V Komoře daňových poradců bylo ke konci loňského roku zapsáno 4703 jednotlivců a 960 společností.

Michal Nosek

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Setkání Realitního Clubu

Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon

Reality

Tereza Zavadilová, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kijonková podpořila americký startup, který se zaměřuje na prevenci rakoviny prsu

Investorka Simona Kijonková a investiční manažerka JSK Investments Petra Cihlářová (vlevo)
JSK Investments, užito se svolením
nst
nst

Simona Kijonková rozšiřuje své investiční aktivity za oceán. Skupina JSK Investments manželů Kijonkových nově podpořila americký startup iSono Health, který vyvíjí první nositelný 3D ultrazvuk prsu. Projekt usiluje o to, aby ženy po celém světě měly snadný přístup k preventivnímu vyšetření – bez bolesti, dlouhého čekání a i tam, kde chybí moderní nemocnice. Za inovativní technologií stojí dvě ženy, které se rozhodly změnit přístup k diagnostice po osobní zkušenosti s rakovinou v rodině. Spolupráce mezi českou a americkou firmou tak spojuje byznys, inovace i lidskost. Kijonková za blíže neupřesněný podíl ve startupu iSono zaplatila desítky milionů korun, uvedly to Seznam Zprávy.

Skupina JSK Investments vedená Simonou Kijonkovou investovala do amerického startupu iSono Health, který stojí za průlomovou technologií ATUSA™ – prvním plně automatizovaným, přenosným a nositelným 3D ultrazvukem prsu. Inovativní systém má zpřístupnit preventivní vyšetření prsou i ženám v regionech s omezenou zdravotnickou infrastrukturou, stojí v tiskové zprávě investičky. 

Každoročně je na světě diagnostikováno přes dva miliony nových případů rakoviny prsu a včasná diagnostika přitom zásadně zvyšuje šanci na přežití. ATUSA™, schválená americkým úřadem FDA, umožňuje lékařům prohlížet 3D snímky tkáně na libovolném zařízení s internetem. Díky automatickému snímání a analýze zkracuje vyšetření na pouhé dvě minuty a je vhodná pro nemocnice, kliniky i domácí použití.

Kijonková oznámila vstup do amerického startupu v podcastu Ve vatě. Prozradila, že za blíže neupřesněný podíl zaplatila desítky milionů korun a počítá s investičním horizontem deset a více let. „Ten příběh mě hodně oslovil, protože obě zakladatelky jsou vědkyně a obě ztratily blízké kvůli rakovině prsu,“ řekla investorka serveru Seznam Zprávy.

Kijonková spouští vlastní fond pro kvalifikované investory

Money

Český investiční trh má nový fond kvalifikovaných investorů. JSK Investments manželů Kijonkových spouští SICAV s počátečním kapitálem dvě miliardy korun a ambicí růst na násobky této částky. Startupy, středně velké firmy i rodinné podniky – to jsou cíle nového fondu. A podnikatelka Simona Kijonková slibuje investorům výnos až 15 procent ročně.

nst

Přečíst článek

Spojení žen, které mění preventivní péči 

„Jsem přesvědčena, že bychom si měli vážit kvalitního zdravotního systému, který v Česku máme – není to samozřejmost ani ve vyspělých zemích. U nás je ročně diagnostikováno přibližně sedm tisíc žen s rakovinou prsu a včasná diagnostika zvyšuje šanci na vyléčení na více než 90 procent. Apeluji na všechny ženy: po 45. roce máte nárok jednou za dva roky na preventivní mamografické vyšetření. Využijte toho,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka a managing partner JSK Investments.

Startup iSono Health získal ocenění Frost & Sullivan 2023 United States New Product Innovation Award a v první polovině roku 2025 uzavřel financování ve výši pěti milionů dolarů. Společnost zároveň spustila klinickou studii financovanou americkým NIH (Národním ústavem zdraví) pro validaci AI technologie. Do investorského konsorcia vedeného fondy Draper Associates a Transform VC se nyní připojila i JSK Investments.

Kijonková vidí novou byznys příležitost. Ve zdraví

Zprávy z firem

Po loňském prodeji logistické skupiny Packeta, jejíž součástí je i oblíbená Zásilkovna, vstupuje Simona Kijonková do nového byznysu. Z prodeje Packety získala s manželem zhruba 4,5 miliardy a jejich fond JSK Investments nyní nalézá nový investiční směr. Aktuálně do svého portfolia získal majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a prodává speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem.

nos

Přečíst článek

„Jsme nadšeni, že JSK Investments je naším silným evropským partnerem. Sdílíme společnou misi – zpřístupnit ženám po celém světě vyšetření prsou jednoduše, rychle a s využitím špičkových technologií. Jde o osobní i společenské téma a krásný symbol spolupráce dvou firem vedených ženami,“ dodává Neda Razavi, CEO iSono Health.

Investici vede v JSK investiční manažerka Petra Cihlářová (na úvodním snímku vlevo), odpovědná za oblast Venture Capital. „Zdravotnictví je obor s obrovským potenciálem a iSono Health je pro nás prvním americkým vstupem. Důležitý je pro nás vždy i příběh zakladatelů – v tomto případě dvou žen, které přišly o blízkého člena rodiny kvůli pozdě detekované rakovině prsu,“ uvádí Cihlářová.

 

Dalibor Martínek: Jeden hezký příběh končí. Kijonková odešla ze Zásilkovny, bude si užívat peníze

Názory

Dalibor Martínek

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Vítězové letošního ročníku soutěže SME EnterPRIZE

Soutěž pro udržitelné podnikatele zná letošního vítěze, je jím firma vyrábějící ekodrogerii

Zprávy z firem

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Advertorial

Přečíst článek

Lidé užívají AI jako kamaráda a rádce. K práci moc ne, ukazují data

AI dotazy osobní
iStock
Tereza Zavadilová
tzv

Že se velká očekávání o tom, jak umělá inteligence zásadně zvýší produktivitu práce a tedy příjmy firem, zatím nenaplnila, má logiku. Lidé se totiž s AI chatboty, jako je ChatGPT, skamarádili a využívají je více pro osobní účely než k práci. 

Z dat lídra AI, společnosti Open AI, které analyzoval Financial Times, vyplývá, že lidé integrovali inteligentního asistenta do svých životů. Týdně přijde chatu 18 miliard dotazů. A které jsou ty nejčastější? 

Největší podíl tvoří dotazy na pomoc s osobními a praktickými věcmi, například „jak na to“, nebo žádosti o názory na vzhled a péči o tělo, případně o pomoc s nápady. Deset procent tvoří ušlechtilejší dotazy, jako je tutoring a výuka nových znalostí a dovedností.

Napiš mi dopis

Další skupinou jsou konzultace nad písemným projevem. Lidé si dávají kontrolovat a editovat texty, AI pomáhá se psaním osobních zpráv a s překlady, jen malou část tvoří literární fikce. 

Až třetí, ale nejrychleji rostoucí kategorií, je vyhledávání informací. Lidé se postupně začínají obracet na své chaty namísto tradičních internetových vyhledavačů jako Google či Seznam. A zatím nejmenší skupinou dotazů, ovšem také rychle rostoucí, jsou multimédia. Pomoc s generováním obrázků, videí či hudby roste od letošního jara, kdy se vylepšily aplikace a rozšířila se například Sora. 

Naopak klesá počet dotazů na technickou pomoc a programování. Analytici si to vysvětlují tím, že AI podpora se nyní instaluje přímo do programovacích platforem, takže to lidé už tolik nehledají individuálně. 

Dotazy ohledně vztahů pak tvoří nejmenší podíl - překvapivě pouhá dvě procenta. Ronnie Chatterji, hlavní ekonom společnosti OpenAI, uvedl, že ChatGPT se evidentně využívá především jako podpora při rozhodování. Firma zjistila, že počet zpráv nesouvisejících s pracovní agendou vzrostl na více než 73 procent veškerého používání. Zajímavé je, že v loni v červnu bylo pracovní a nepracovní užití chatbotu zhruba napůl - lidé si tedy během uplynulého roku pustili AI takřkajíc více „k tělu“

„Hodně se mluví o tom, jak může být AI využívána v zaměstnání, což mi jako ekonomovi připadá důležité, ale ukazuje se, že lidé dnes používají AI hlavně pro podporu rozhodování a k lepší informovanosti při tom, co dělají,“ řekl Chatterji. V budoucnu se dle něj bude AI používat k řadě dalších věcí, které ani v tuto chvíli nevíme. 

Počet uživatelů AI platforem roste. OpenAI hlásí 700 milionů aktivních uživatelů, Meta AI miliardu a Google dokonce dvě miliardy. Anthropic obsluhuje kolem 300 milionů převážně firemních zákazníků. Není divu, že se nyní běží závod o AI, do kterého největší firmy jen letos investují 300 miliard dolarů. Trh se rozděluje možná na dlouho dopředu. FT uvádí, že investice firem do AI už nyní tvoří 40 procent HDP ve Spojených státech

To, jak lidé AI využívají, tvoří zvláštní obrázek. Nejvíce, skoro 60 procent lidí, využívá platformy AI ve Spojených arabských emirátech, těsně následuje Singapur a Norsko. Češi patří mezi méně aktivní uživatele pomocníků umělé inteligence, aktivně ji využívá zhruba čtvrtina lidí, podobně jako v Itálii a Spojených státech. 

Bryan Johnson

Recenze: Miliardář Johnson prodává své biohackerské balíčky. Stojí to za to?

Enjoy

V dalším díle pravidelného seriálu Biohacking se podíváme na balíčky potravinových a zdravotních doplňků, takzvané stacky, které prodává výstřední miliardář Bryan Johnson na svém e-shopu. Mají cenu inzerovaných stovek dolarů? Pomohou skutečně k trvalému zdraví?

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Stát by měl být k čínským e-shopům důslednější a přísnější. Obcházejí pravidla, říká Tomáš Prouza

Zprávy z firem

Umělá inteligence mění svět e-commerce od základů. Přináší revoluci do personalizace nákupního zážitku, zefektivňuje logistiku a otevírá cestu k novým obchodním modelům.

nos

Přečíst článek

