Princ Andrew se vzdal titulu vévody z Yorku. Kvůli kauze Epstein

Princ Andrew se vzdal titulu vévody z Yorku. Kvůli kauze Epstein
Profimedia
ČTK
ČTK

Britský princ Andrew se po letech kritiky za blízký vztah s americkým sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem v pátek vzdal královského titulu vévody z Yorku a s ním spojených poct. Mladší bratr krále Karla III. v prohlášení přitom znovu popřel všechna obvinění, která proti němu kvůli jeho spojení s Epsteinem padla.

„Po rozmluvách s králem a svou rodinou jsme dospěli k závěru, že neustálá obvinění proti mně poškozují práci Jeho Veličenstva a britské královské rodiny. Rozhodl jsem se, jako vždy, dát přednost povinnosti vůči své rodině a své zemi,“ uvedl Andrew. Druhý syn královny Alžběty II. bude ale nadále používat titulu princ, na který má právo od narození.

Pětašedesátiletý muž upadl v nemilost kvůli vazbám na amerického finančníka a sexuálního delikventa Epsteina, který byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězení, kde čekal na soud v souvislosti s obviněními ze sexuálních zločinů. Reuters píše také o skandálu spojeném s tím, že jednoho z Andrewových blízkých obchodních partnerů označila britská vláda za čínského špióna.

Odhalení o Andrewových vztazích s Epsteinem pokračují zejména s blížícím se vydáním posmrtných pamětí Virginie Giuffreové, z nichž tisk v posledních dnech zveřejnil ukázky. Žena popsala, že s princem i s Epsteinem měla ve svých 17 letech vynucený pohlavní styk.

Giuffreová, která v dubnu spáchala sebevraždu, podala v roce 2021 na prince žalobu. Ten se soudu vyhnul tím, že ženě zaplatil odškodné ve výši několik milionů dolarů. V roce 2019 se kvůli svým skandálům princ stáhl z veřejného života a o tři roky později vrátil také všechna jmenování do čestných vojenských a charitativních pozic. Kvůli vazbám na Epsteina odvolalo několik charitativních organizací v minulém měsíci také Andrewovu bývalou manželku Sarah Fergusonovou.

Kritice kvůli vazbám na Epsteina čelí mimo jiné i současný americký prezident Donald Trump, jehož administrativa navzdory slíbené transparentnosti není ochotná zveřejnit další dokumenty z vyšetřování sexuálního delikventa.

Trump: Válku snad půjde ukončit bez Tomahawků

Trump: Válku snad půjde ukončit bez Tomahawků
Profimedia
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v pátek prohlásil, že jak Vladimir Putin, tak i Zelenskyj si přejí konec války. Dodal však, že věří v možnost ukončit konflikt bez nutnosti dodávek amerických střel Tomahawk na Ukrajinu. Zelenskyj ale trvá na tom, že Rusko k ukončení bojů musí být donuceno a že Kyjev potřebuje jasné bezpečnostní záruky.

Trump, který s Putinem mluvil ve čtvrtek více než dvě hodiny po telefonu, uvedl, že do dvou týdnů se s ruským prezidentem setká osobně v Budapešti. Zároveň ale upozornil, že k osobnímu setkání Putina se Zelenským tam zřejmě nedojde. „Myslím, že se to vyvíjí poměrně dobře,“ řekl Trump k jednání s Putinem, ale odmítl naznačit, zda by ukončení války znamenalo územní ústupky ze strany Ukrajiny.

Na pracovním obědě se Zelenským Trump poznamenal, že dodání střel dlouhého doletu Ukrajině by Putin považoval za eskalaci. „Snad půjde válku ukončit bez Tomahawků,“ dodal americký prezident s úsměvem. Zelenskyj reagoval, že Ukrajina má pro USA „velkou nabídku s našimi drony“, což Trump ocenil slovy: „Vyrábějí moc dobré drony.“

Ukrajinský prezident zároveň znovu zdůraznil, že nejdůležitější jsou pro jeho zemi bezpečnostní záruky. „NATO by bylo nejlepší, ale zbraně jsou velmi důležité. Spojenci na naší straně jsou klíčoví,“ řekl Zelenskyj. Dodal, že Putin mír nechce, a proto je nutné na něj vyvinout tlak.

Zelenskyj také uvedl, že jednal se zástupci amerických energetických firem, které chtějí po skončení války na Ukrajině investovat. Ocenil rovněž Trumpovu roli při zprostředkování příměří v Pásmu Gazy, které podle něj může být inspirací i pro ukončení ruské agrese.

Trump kromě plánovaného summitu s Putinem v Budapešti oznámil i nadcházející setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Bílý dům chce podle něj s Čínou jednat nejen o obchodních vztazích, ale také o možnostech, jak přispět k míru na Ukrajině. Trump rovněž zopakoval, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu – podle něj to indický premiér Naréndra Módí přislíbil, aby omezil financování ruské válečné mašinérie.

Čupr má další zářez na pažbě. Prorazil se svým AI systémem na rakouský trh a míří dál

Tomáš Čupr
Hero&Outlaw/užito se svolením
nst
nst

Za půl hodiny odjede z vídeňského automatizovaného skladu zboží k zákazníkovi. Centrum vybudoval Tomáš Čupr s norským gigantem Autostore.

Tomáš Čupr a jeho skupina firem kolem Rohlíku dlouho sní o tom, že chce udělat revoluci v retailu. A je evidetně splnění snu blíž. Společnost Veloq, která se zaměřuje na AI automatizaci z Rohlik Group, se spojila s AutoStore™, světovým lídrem v oblasti chytrého vychystávání objednávek. Koncem týdne ve Vídni představili nejmodernější distribuční centrum pro logistiku potravin na světě. Obě společnosti zároveň vytvořily mezinárodní partnerství, jehož cílem je poskytnout maloobchodníkům nejpokročilejší technologie automatizace, oznámily firmy v tiskovém sdělení. 

Distribuční centrum ve Vídni představuje světově první inovaci: expedici v reálném čase, která automaticky třídí objednávky podle trasy doručení. Systém odstraňuje ruční manipulaci, zvyšuje rychlost a snižuje náklady. Více než 20 tisíc položek, od čerstvých potravin, chlazených a mražených produktů nebo lékárenských výrobků, nyní ve vídeňském centru odchází na rozvoz pouhých 30 minut po dokončení objednávky. 

 

Veloq se stává oficiálním poskytovatelem řešení AutoStore a doplňuje robotickou platformu vlastním AI softwarem. Obě firmy vytvářejí vysoce škálovatelný model, který pomáhá prodejcům potravin všude na světě dodávat rychleji, čerstvěji a udržitelněji - od velkých centrálních center až po kompaktní městské výdejny. 

Zástupci firem si partnerství chválí. „Je to milník nejen pro nás, ale pro celý online svět nakupování potravin. Se společností AutoStore dokazujeme, jak prvotřídní technologie dokáže zpřístupnit skvělé potraviny rychleji a s menším množstvím odpadu. V Rohlíku jsme vždy věřili, že technologie by měla sloužit lidem - pomáhat rodinám jíst lépe, čerstvěji a udržitelněji. Vídeňské distribuční centum ukazuje, co se stane, když se tato vize setká s inovacemi ve velkém měřítku,“ popisuje spuštění centra Tomáš Čupr, zakladatel a šéf Rohlík Group. 

„Odvětví potravinářství se rychle proměňuje. Obchodníci dnes bojují s rostoucími náklady, nedostatkem pracovníků a vyššími očekáváními zákazníků, kteří přesto trvají na čerstvosti a spolehlivém servisu. Společně s Veloq nově definujeme, jak vypadá rychlá a inteligentní distribuce. Vídeňská pobočka je důkazem, že spojení odborných znalostí v oblasti potravinářství s technologií AutoStore nastavuje nový globální standard rychlosti, přesnosti a efektivity,“ doplňuje Mats Hovland Vikse, generální ředitel společnosti AutoStore. 

„Společnost Veloq byla vytvořena pro řešení nejtěžších problémů v oblasti online prodeje potravin - řízení čerstvosti, krátké doby trvanlivosti a komplexnosti celého košíku. Nejenže automatizujeme, ale také orchestrujeme. Spojením naší platformy umělé inteligence s přesným hardwarem AutoStore jsme vytvořili kompletní end-to-end řešení distribuci objednávek. Vídeň je vzorem - a to jsme teprve na začátku. Nyní jsme připraveni nabídnout tento model partnerům v Evropě, Severní Americe i jinde,“ uzavírá Richard McKenzie, generální ředitel společnosti Veloq. 

Veloq a AutoStore nyní přinášejí automatizační systémy vyvinuté speciálně pro potravinový retail na globální trhy. Reagují tak na rostoucí poptávku po vysoce výkonné infrastruktuře pro vychystávání objednávek optimalizované pomocí umělé inteligence. Rozšíření do Severní Ameriky je již v přípravě a oba partneři jsou přesvědčeni, že vídeňský model lze rychle a ziskově replikovat i v dalších regionech. 

Tomáš Čupr

