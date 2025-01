OBRAZEM: Lesní požáry dál pustoší Kalifornii. Řadě herců a celebrit shořel dům

Herci, hudebníci a další celebrity jsou mezi desítkami tisíc lidí, kteří museli ve středu uprchnout před ničivými lesními požáry v Los Angeles. Řada ze slavných osobností uvedla, že jim shořel dům. Hlavní město showbyznysu sužuje několik stále nekontrolovaných požárů, kvůli kterým jsou také rušeny akce v Hollywoodu. Americká Akademie filmového umění a věd odložila oznámení nominací na Oscary a zrušena byla také premiéra filmu The Last Showgirl s Pamelou Andersonovou v hlavní roli, píší agentury a média.

Stovky domů shořely v Pacific Palisades, luxusní čtvrti na východě města oblíbené mezi celebritami. Na svazích kopců tam stály stavby v hodnotě milionů dolarů. V noci na dnešek plameny zachvátily také známé čtvrti Hollywood Hills a Studio City neodmyslitelně spojené s filmovým průmyslem. Oheň pohltil rovněž Altadenu a Sylmar na severním okraji Los Angeles.

Herec Mark Hamill, který ztvárnil roli Lukea Skywalkera ve vesmírné sáze Hvězdné války, oznámil svým odběratelům na instagramu, že se svou ženou Marilou a psem Trixie uprchli z jejich domu v Malibu po silnici lemované aktivními požáry. „Evakuovali jsme se z Malibu na poslední chvíli. Když jsme se blížili k dálnici Pacific Coast, na obou stranách silnice byly malé požáry,“ napsal Hamill. Malibu leží na pobřeží, východně od Pacific Palisades.

Herečka a zpěvačka Many Mooreová svým příznivcům na instagramu sdělila, že před živlem utekla se svými dětmi a domácími mazlíčky. Oheň podle ní Altadenu, kde žije, srovnal se zemí. „Jsem vděčná, že se odtud moje rodina a domácí mazlíčci dostali, než bylo pozdě,“ napsala Mooreová. „Upřímně, jsem v šoku a cítím se otupělá když myslím na to, o co vše tolik lidí přišlo, včetně mé rodiny. Škola mých dětí je pryč. Naše oblíbené restaurace jsou srovnané se zemí,“ dodala herečka pod záběry spoušti.

Mezi dalšími celebritami, které přišly o dům, jsou herci Adam Brody, Billy Crystal nebo Paris Hiltonová, dědička části hotelové říše Hilton. „Zkázu, kterou zažíváme a které jsme svědky, nelze popsat slovy,“ sdělil Crystal časopisu People.

Oscaři se posouvají

Zatímco hasiči bojovali s plameny ve vichru o síle hurikánu, Hollywood rušil plánované události. Vyhlášení nominací na Oscary bylo z příštího týdne posunuto na 19. ledna. Udílení nejvýznamnějších filmových cen vybíraných kritiky Critics' Choice Awards bylo přeloženo z neděle na 26.ledna.

Natáčení pořadů v Los Angeles, jako jsou seriál Chirurgové a zábavná noční show Jimmy Kimmela nyní stojí. Filmové studio Paramount zrušilo slavnostní promítání filmu zpěváka Robbieho Williamse Better Man a společnost Netflix odvolala konferenci k ocenění filmu Emilia Pérez Zlatým glóbem. Kvůli extrémnímu větru a požárům své brány dočasně uzavřel zábavní park Universal Studios.

Lesní požáry v oblasti Los Angeles připravily o život nejméně pět lidí. Plameny ničí nejmalebnější čtvrti druhého nejlidnatějšího města Spojených států. Asi 130 tisíc lidí muselo opustit domov. Kvůli požárům americký prezident Joe Biden zrušil svoji závěrečnou zahraniční cestu, která měla směřovat do Itálie.