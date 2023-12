FOTOGALERIE: Lávové peklo. Sopečná erupce na Islandu by mohla trvat i měsíce

Sopečná erupce, která začala na jihozápadě Islandu v pondělí, by mohla trvat týdny až měsíce, uvedl islandský ministr zahraničí Bjarni Benediktsson. Podle něj ale v současné době nejsou ohroženy lidské životy a mezinárodní letiště nedaleko metropole Reykjavíku zůstává otevřené. České ministerstvo zahraničí doporučuje, aby lidé do oblasti necestovali.

Sopka vybuchla v pondělí pozdě večer. Stalo se tak po týdnech otřesů půdy, které vedly v listopadu k evakuaci více než 3000 obyvatel rybářského města Grindavík. Podle místních úřadů je erupce výrazně větší než minulé případy v této vulkanicky aktivní oblasti.

„Oproti předchozím erupcím v této (sopečné) oblasti, která se probudila v roce 2021 po zhruba 6000 letech, byla rychlost výlevu co do objemu lávy mnohem vyšší,“ uvedla vědkyně Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Při erupci se vytvořila dlouhá puklina, z níž tryskalo 100 až 200 metrů krychlových lávy za sekundu. Například při erupci v roce 2021 tryskalo sedm metrů krychlových lávy za sekundu, v roce 2022 to pak bylo zhruba 30 metrů krychlových a dříve letos to bylo asi 20 metrů krychlových lávy za sekundu. Intenzita nyní zeslábla, podle islandského meteorologického ústavu by se ale mohly v puklině otevřít další magmatické komíny.

Největším nebezpečím výbuchu sopky je podle vědkyně poničení infrastruktury a staveb v Grindavíku nebo geotermální elektrárně Svartsengi či lázní Modrá laguna zalitím lávou. Dalším možným nebezpečím je zamoření ovzduší toxickými plyny, pokud by byl nepříznivý vítr, mohl by být jejich dosah podle vědkyně značný.

