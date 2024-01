Palička z Penty: Postavit byty u Masarykova nádraží? Nereálné a drahé

Staví na brownfieldu v Nuslích i na Waltrovce, nejvýrazněji se však rukopis Penty projeví kolem Florence. Změnu územního plánu bychom mohli mít odsouhlasenou během čtyř měsíců, říká šéf Penta Real Estate Petr Palička v dalším díle podcastu Realitní Club.

Postavit bytové domy u Masarykova nádraží by bylo velmi obtížné, jde totiž o velmi hlučné místo. A vzhledem k lokalitě, jde o velmi lukrativní pozemek, cena za metr čtvereční by tak vyletěla do astronomických výšin. „V Masaryčce máme téměř plno, volných je posledních zhruba 900 metrů čtverečních,“ přibližuje v šéf Penta Real Estate Petr Palička.

O kancelářské prostory v nové budově, kterou navrhlo architektonické studio Zaha Hadid Architects, je podle něj velký zájem. A klienti za ně neváhají zaplatit nájemné, které se řadí mezi ty nejvyšší v Praze. „Myslíme si ale, že výše nájemného, kterého jsme v Masaryččce dosáhli, není novým standardem,“ dodává Palička.

Změna územního plánu na Florenc by mohla příjít do čtyř měsíců

Nyní má skupina na stole kolem 40 projektů v Česku a na Slovensku. Je například součástí konsorcia firem, které plánují dostavět takzvaný Čtvrtý kvadrant na Vítězném náměstí v Dejvicích. Staví také v Nuslích nebo na Waltrovce. Největší plány má ale společnost s rozvojem lokality na rozhraní Nového Města, Karlína a Vinohrad. Jedním z cílů je například propojení Florence s částí Žižkova, podle urbanistického projektu Florenc 21, který vzešel z urbanistické soutěže. Vítězný tým, Unit architekti, v něm přišli s myšlenkou bulváru, který čtvrti propojí.

Součástí plánu je také nákup ČSAD Praha Holding z konce loňského roku.

„Výsledky soutěže Florenc 21 byly vyhlášeny na začátku prosince roku 2021. Podle dohody s Magistrátem hlavního města Praha měla být studie použitá jako podklad pro změnu územního plánu, k ní ale zatím nedošlo,“ popisuje aktuální stav Palička.

Námitky vůči zmiňované změně územního plánu podal Národní památkový ústav na ministerstvo kultury. „To mělo naši změnu pustit dál. Věřím, že během tří až čtyř měsíců mohlo dojít k jejímu odsouhlasení,“ uzavírá šéf Penta Real Estate Palička.

