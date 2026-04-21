Z ruiny k oceňované rekonstrukci: Statek zpěvačky Martiny Pártlové boduje ve světě architektury
Na první pohled nenápadný statek v jihočeském Rancířově patří mezi projekty, kterých si všímá i mezinárodní odborná designová scéna. Ateliér Tempus Design za jeho proměnu získal ocenění BIG SEE Interior Design Awards 2026. Nejde totiž jen o rekonstrukci. Spíš o promyšlený a cílený návrat k hodnotám, které v dnešní architektuře znovu získávají na významu: autenticita, materiál a atmosféra.
Když zpěvačka Martina Pártlová statek před lety objevila, šlo o ruinu. Přesto měl něco, co se nedá navrhnout ani postavit, silného ducha minulosti. Právě ten se stal základem celého projektu. Architekti se nesnažili historii „opravit“, ale pochopit. A pak ji přeložit do současnosti.
Původní klenby, kamenné zdi nebo dispozice statku zůstávají čitelné, jen doplněné o vrstvy, které odpovídají současnému životnímu stylu. Architekti tak museli přivést více světla, otevřenosti i funkčnosti.
Interiér stojí na přírodních materiálech a výrazné, ale vkusné barevnosti. Dřevo, kámen a strukturované povrchy vytvářejí základ, na kterém se odehrává jemná hra barev dle vkusu majitelky.
Otevřený obytný prostor
Klíčovým prvkem domu je otevřený obytný prostor. Kuchyň, jídelna i relaxační zóna tu fungují jako přirozené centrum života. Místo, kde se potkává rodina i přátelé. Právě tady je nejvíc patrné, jak dobře může fungovat spojení starého a nového, pokud se k němu přistupuje s respektem.
Tempus Design dnes realizují projekty nejen v Česku, ale i na trzích jako Dubaj nebo Gruzie.
