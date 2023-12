Pražský trh sdílených kanceláří se konsoliduje. Scott.Weber kupuje od Penty coworking v komplexu Churchill

Společnost Scott.Weber Workspace, provozující flexibilní kanceláře, coworkingové a eventové prostory, kupuje od firmy Penta Real Estate coworkingové centrum BASE, které je součástí kancelářského komplexu Churchill v Praze 2. Konkrétní částku nechtěla ani jedna ze stran obchodu uvést. Podle zdrojů z trhu transakce nepřesahovala stovky milionů korun. Scott.Weber Workspace je lídrem pražského trhu s flexibilními kancelářemi, BASE bude její 13. pražskou pobočkou.

Centrum BASE nedaleko pražského hlavního nádraží má plochu 2200 metrů čtverečních, až osm zasedacích místností různých velikostí, 25 kanceláří, školící místnost a komunitní zónu až pro 100 lidí. Najednou v prostorech může pracovat 300 osob.

„Svou lokalitou, atraktivitou a úrovní služeb BASE do našeho konceptu plně zapadá, a tak pro nás byl logickou volbou. Naše předpověď konsolidace trhu se naplňuje, v současnosti naše centra zaujímají téměř 40 procent trhu," uvedl zakladatel Scott.Weber Workspace Adam Zvada. Doplnil, že firma chce do poloviny příštího roku uzavřít s pronajímateli budov smlouvy na dalších osm center, včetně rozšíření ve stávajících lokalitách.

Společnost by tak podle tiskové zprávy obsadila více než 50 procent trhu se servisovanými kancelářemi a coworkingovými centry a téměř zdvojnásobila současnou pronajímatelnou plochu. V současnosti činí 41 000 metrů čtverečních. „V rámci této expanze také vstoupíme do regionů, postupně otevřeme centra v Brně a Ostravě,” dodal Zvada.

Penta se soustředí na development

Penta k prodeji uvedla, že se bude plně soustředit na nové developerské projekty mimo jiné v oblasti Florence a hlavního nádraží. „Místo dalšího růstu pražského BASE jsme se rozhodli soustředit se na náš klíčový business - rozvoj velkých developerských projektů v širším centru Prahy. Provoz BASE však zachováme v jedinečném prostředí Jurkovičovy teplárny v Bratislavě,” doplnil obchodní ředitel pro komerční výstavbu Penta Real Estate Pavel Streblov.

Penta plánuje pokračovat ve výstavbě nové čtvrti v okolí své nově otevřené kancelářské budovy Masaryčka. Její výstavba trvala přes dva a půl roku a náklady byly 2,5 miliardy korun. Na konci října koupila Penta firmu ČSAD Praha Holding, která vlastní autobusové nádraží Florenc a přilehlé pozemky. V polovině listopadu pak od Českých drah odkoupila dlouhodobě nevyužívané pozemky na Florenci v sousedství pražské magistrály za téměř 244 milionů korun. Částka ale může ještě vzrůst podle výsledku nyní projednávané změny územního plánu.

Penta Real Estate je jedna z platforem středoevropské investiční skupiny Penta, která byla založena v roce 1994. Realitní divize Penty má v současnosti přibližně 20 projektů v České republice a na Slovensku. V roce 2022 přesáhla hodnota aktiv Penta Real Estate jednu miliardu eur, tedy 24,4 miliardy korun.

