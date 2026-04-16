Z ústředny luxusní nájemní dům. Historická budova na Žižkově projde proměnou
Budova, která kdysi propojovala města, bude nově sloužit k bydlení. Historická ústředna na Žižkově projde přestavbou na nájemní dům s prémiovými službami a více než stovkou bytů.
Bývalou telefonní ústřednu na pomezí Žižkova a Vinohrad čeká výrazná proměna. Funkcionalistická budova ve Fibichově ulici, která desítky let sloužila technickému zázemí města, se má během příštích let změnit na nájemní bydlení s vyšším standardem.
Rekonstrukci připravuje developerská společnost PSN, která chce projekt zahájit letos v létě a dokončit na podzim 2028. Dům z roku 1926 podle návrhu architekta Bohumíra Kozáka nabídne po konverzi 116 bytů. Na návrhu spolupracuje studio Jakub Cigler Architekti, které má zachovat klíčové architektonické prvky a zároveň přizpůsobit dispozice současnému bydlení.
Proměna ústředny zapadá do širšího trendu, kdy se v Praze technické a administrativní budovy mění na rezidenční projekty. V případě Fibichovy ulice cílí investor na segment institucionálního nájemního bydlení, tedy projekty s profesionální správou a doprovodnými službami.
Součástí domu má být recepce, wellness a fitness zázemí nebo střešní terasa. Parter budovy doplní komerční jednotky, především pro gastronomii a služby, které mají navázat na okolní městské prostředí. „Oživení bývalé ústředny vnímáme jako příležitost vytvořit silnou městskou adresu s dlouhodobou hodnotou,“ uvedl ředitel developmentu PSN Štěpán Smrčka.
Nájem nad průměrem
Praha 3 patří dlouhodobě ke stabilním lokalitám z hlediska nájemního bydlení, což se odráží i na cenách. U novějších bytů se zde nájemné pohybuje zhruba mezi 470 až 560 korunami za metr čtvereční. U bytu o dispozici 2+kk to znamená měsíční nájem přibližně 25 až 27 tisíc korun.
Celopražský průměr je nižší, zhruba mezi 400 až 460 korunami za metr čtvereční podle velikosti bytu, přičemž menší jednotky se běžně dostávají nad hranici 500 korun.
Projekt ve Fibichově ulici ale míří výš. U nájemního bydlení se službami se v širším centru běžně pohybují ceny mezi 550 až 700 korunami za metr čtvereční. U menších bytů tak může měsíční nájem dosahovat zhruba 20 až 30 tisíc korun, u větších jednotek výrazně více.
Silná poptávka, omezená nabídka
Lokalita na rozhraní Žižkova a Vinohrad patří k širšímu centru města, kde je dlouhodobě omezená nová výstavba. Blízkost náměstí Jiřího z Poděbrad i dobrá dopravní dostupnost drží stabilní poptávku po bydlení. To se promítá i do cen nemovitostí. V Praze 3 se byty prodávají v průměru kolem 130 tisíc korun za metr čtvereční, což spolu s rostoucí poptávkou tlačí vzhůru i nájemné.
Projekt tak zapadá do segmentu nájemního bydlení, který v metropoli postupně posiluje, a to zejména u projektů s profesionální správou, službami a důrazem na dlouhodobý výnos.
