Muzeum Prahy na Florenci znovu otevřelo. Nabízí stálou digitální a interaktivní expozici
Do znovuotevřené hlavní budovy Muzea Prahy na Florenci od rána dorazily stovky návštěvníků. Muzeum po pětileté rekonstrukci zpřístupnilo veřejnosti své prostory i novou digitální a interaktivní expozici věnovanou historii města. Vstup je zdarma. Už před začátkem otvírací doby v 10:00 se před vstupem tvořila fronta. Pro čekající venku jsou k dispozici teplé nápoje. Na doprovodný program přišly hlavně rodiny s dětmi.
Před polednem nové prostory navštívilo podle mluvčí muzea Ester Fleischerové přes 500 lidí. „V tuto chvíli přišlo od rána už 535 návštěvníků,“ řekla před polednem. Většina návštěvníků hodnotí novou expozici kladně a nejvíce je láká Langweilův model Prahy.
„Je to moc pěkné, zvlášť se nám líbil ten Langweilův model, ten je moc krásný,“ popsal jeden z návštěvníků, který kvůli otevření přijel z Moravy. „Vizualizace byly taky moc zajímavé. Zaujalo nás, že můžete sledovat z jednoho bodu obě strany řeky a sledovat jejich historický vývoj,“ dodal.
Nová expozice vychází právě z Langweilova modelu Prahy. Pomocí moderních technologií a interaktivních prvků zavede návštěvníky do první poloviny 19. století, kdy model vznikl. V takzvaném imerzním sále je na ploše zhruba 20 metrů čtverečních v měřítku 1:480 zachyceno více než 2000 budov Starého Města, Malé Strany a Hradčan ještě před přestavbami historického centra.
Nové rozčlenění Langweilova modelu
Některé návštěvníky však překvapilo nové rozčlenění Langweilova modelu na 12 částí, aby si lidé mohli prohlédnout i detaily. „Něco se mi líbilo, ale nic mě neuchvátilo. Zklamal mě ten model Prahy, vadí mi, že je tam tma, osvětlený je jen ten model a je na to špatně vidět. Navíc je rozkouskovaný a člověk se musí chytit známých bodů, nejde se zorientovat,“ řekla jedna z návštěvnic, která muzeum navštívila s manželem. Naopak ji zaujala část expozice s velkoformátovými projekcemi.
Součástí dnešního otevření je doprovodný program zejména pro děti, o který je podle Fleischerové dnes velký zájem. V dílnách si mohou zájemci vyrobit například ptačí krmítka či vánoční ozdoby inspirované 19. stoletím, v prostorách muzea jsou loutková a hudební vystoupení nebo autorská čtení. Především nejmenší návštěvníky láká dle mluvčí také přítomnost Mikuláše. Program bude pokračovat i v neděli.
Oceňovaný snímek Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, zachycující život a tvorbu světoznámé fotografky Libuše Jarcovjákové, si může připsat největší historický úspěch české kinematografie. Americká filmová akademie jej totiž pro nadcházející boj o Oscary zařadila mezi kandidáty na nejlepší zahraniční film i nejlepší dokument.
Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích
Enjoy
Oceňovaný snímek Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, zachycující život a tvorbu světoznámé fotografky Libuše Jarcovjákové, si může připsat největší historický úspěch české kinematografie. Americká filmová akademie jej totiž pro nadcházející boj o Oscary zařadila mezi kandidáty na nejlepší zahraniční film i nejlepší dokument.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.
Zámek Bezdružice jde znovu do aukce. Stát jej opět zlevnil
Reality
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.
Mlýn v Oudoleni na Havlíčkobrodsku byl podle jeho majitelů první, který byl po roce 1989 vrácený původním vlastníkům. Pro mouku z něj jezdí hlavně lidé, kteří pečou sami doma. Výrobky z žita, pšenice a špaldy ale odebírají i některé bezobalové obchody v okolí a restaurace v Praze. Mlynář Jiří Kryštofek představuje pátou generaci tamního mlynářského rodu. Uvedl, že nadcházející předvánoční čas představuje pro mlýn jednu ze dvou velkých sezon v roce, ta druhá je před Velikonocemi.
OBRAZEM: Poctivost a tradice. Produkty z mlýna v Oudoleni berou i pražské restaurace
Enjoy
Mlýn v Oudoleni na Havlíčkobrodsku byl podle jeho majitelů první, který byl po roce 1989 vrácený původním vlastníkům. Pro mouku z něj jezdí hlavně lidé, kteří pečou sami doma. Výrobky z žita, pšenice a špaldy ale odebírají i některé bezobalové obchody v okolí a restaurace v Praze. Mlynář Jiří Kryštofek představuje pátou generaci tamního mlynářského rodu. Uvedl, že nadcházející předvánoční čas představuje pro mlýn jednu ze dvou velkých sezon v roce, ta druhá je před Velikonocemi.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.