Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Muzeum Prahy na Florenci znovu otevřelo. Nabízí stálou digitální a interaktivní expozici

Muzeum Prahy na Florenci znovu otevřelo. Nabízí stálou digitální a interaktivní expozici

Návštěvníkům se po pětileté rekonstrukci znovu otevřela hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Nabídne novou stálou digitální a interaktivní expozici o historii Prahy i modernizované návštěvnické zázemí
ČTK
ČTK
ČTK

Do znovuotevřené hlavní budovy Muzea Prahy na Florenci od rána dorazily stovky návštěvníků. Muzeum po pětileté rekonstrukci zpřístupnilo veřejnosti své prostory i novou digitální a interaktivní expozici věnovanou historii města. Vstup je zdarma. Už před začátkem otvírací doby v 10:00 se před vstupem tvořila fronta. Pro čekající venku jsou k dispozici teplé nápoje. Na doprovodný program přišly hlavně rodiny s dětmi.

Před polednem nové prostory navštívilo podle mluvčí muzea Ester Fleischerové přes 500 lidí. „V tuto chvíli přišlo od rána už 535 návštěvníků,“ řekla před polednem. Většina návštěvníků hodnotí novou expozici kladně a nejvíce je láká Langweilův model Prahy.

19 fotografií v galerii

„Je to moc pěkné, zvlášť se nám líbil ten Langweilův model, ten je moc krásný,“ popsal jeden z návštěvníků, který kvůli otevření přijel z Moravy. „Vizualizace byly taky moc zajímavé. Zaujalo nás, že můžete sledovat z jednoho bodu obě strany řeky a sledovat jejich historický vývoj,“ dodal.

Nová expozice vychází právě z Langweilova modelu Prahy. Pomocí moderních technologií a interaktivních prvků zavede návštěvníky do první poloviny 19. století, kdy model vznikl. V takzvaném imerzním sále je na ploše zhruba 20 metrů čtverečních v měřítku 1:480 zachyceno více než 2000 budov Starého Města, Malé Strany a Hradčan ještě před přestavbami historického centra.

Nové rozčlenění Langweilova modelu

Některé návštěvníky však překvapilo nové rozčlenění Langweilova modelu na 12 částí, aby si lidé mohli prohlédnout i detaily. „Něco se mi líbilo, ale nic mě neuchvátilo. Zklamal mě ten model Prahy, vadí mi, že je tam tma, osvětlený je jen ten model a je na to špatně vidět. Navíc je rozkouskovaný a člověk se musí chytit známých bodů, nejde se zorientovat,“ řekla jedna z návštěvnic, která muzeum navštívila s manželem. Naopak ji zaujala část expozice s velkoformátovými projekcemi.

Součástí dnešního otevření je doprovodný program zejména pro děti, o který je podle Fleischerové dnes velký zájem. V dílnách si mohou zájemci vyrobit například ptačí krmítka či vánoční ozdoby inspirované 19. stoletím, v prostorách muzea jsou loutková a hudební vystoupení nebo autorská čtení. Především nejmenší návštěvníky láká dle mluvčí také přítomnost Mikuláše. Program bude pokračovat i v neděli.

Snímek Ještě nejsem, kým chci být usiluje o dva Oscary

Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích

Enjoy

Oceňovaný snímek Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, zachycující život a tvorbu světoznámé fotografky Libuše Jarcovjákové, si může připsat největší historický úspěch české kinematografie. Americká filmová akademie jej totiž pro nadcházející boj o Oscary zařadila mezi kandidáty na nejlepší zahraniční film i nejlepší dokument.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zámek Bezdružice

Zámek Bezdružice jde znovu do aukce. Stát jej opět zlevnil

Reality

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.

ČTK

Přečíst článek

Mlýn v Oudoleni mele pšenici a žito, pro mouku jezdí lidé i z daleka

OBRAZEM: Poctivost a tradice. Produkty z mlýna v Oudoleni berou i pražské restaurace

Enjoy

Mlýn v Oudoleni na Havlíčkobrodsku byl podle jeho majitelů první, který byl po roce 1989 vrácený původním vlastníkům. Pro mouku z něj jezdí hlavně lidé, kteří pečou sami doma. Výrobky z žita, pšenice a špaldy ale odebírají i některé bezobalové obchody v okolí a restaurace v Praze. Mlynář Jiří Kryštofek představuje pátou generaci tamního mlynářského rodu. Uvedl, že nadcházející předvánoční čas představuje pro mlýn jednu ze dvou velkých sezon v roce, ta druhá je před Velikonocemi.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

OBRAZEM: Vánoční brunch v Marriottu láká pestrou nabídku, živou hudbu i rodinnou atmosféru

Prague Marriott Brunch
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Silná vánoční výzdoba, živá hudba a bufet s tématem krocaní pečeně. Tak vypadal první adventní brunch v pražském Marriottu, který vsadil na klidnou atmosféru a rodinné předvánoční setkání.

Pražský Marriott letos zahájil advent víkendovými brunchi, které v prosinci běží netradičně nejen v neděli, ale i v sobotu. Na první adventní brunch jsem dorazil první adventní neděli a už před hotelem bylo jasné, že si na výzdobě dávají záležet. Dominantou lobby je několikametrový strom s desítkami světel, kolem něj pečlivě naaranžované girlandy a sváteční dekorace. Výsledek působí příjemně a vytváří základ pro celkovou atmosféru – spíše klidnou než okázalou.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si vánoční brunch v hotelu Marriott

Dominantní vánoční strom v atriu hotelu Marriott udává sváteční atmosféru nedělního brunche Vchod do hotelu Marriott je během adventu bohatě zdobený a láká hosty už z ulice Lobby bar s vánočním kávovým koutkem vítá hosty hned po vstupu do hotelu 20 fotografií v galerii

Brunch postavený na sezónním tématu

Restaurace The Artisan, kde se brunch odehrává, byla zaplněná, ale provoz plynul bez větších prostojů. Tématem prvního víkendu byla krůta – nebo přesněji krocan – který tvořil hlavní položku na carving station. Nabídka bufetu byla široká a pestrá: od studených salátů a předkrmů přes tatarák, ústřice a různé úpravy krevet až po teplé pokrmy včetně steaku, lososa či kohouta na víně.

Dezertní část s vánočkou, štolou, makronkami a drobnými dezerty ve skleničkách dobře zapadala do sezóny. Výběr nebyl přehnaný, ale dostatečný. Celkem se nabídka pohybovala kolem čtyřiceti položek, takže si každý našel něco, aniž by brunch působil nabubřele.

Brunch v restauraci CottoCrudo

RECENZE: Restaurace CottoCrudo nabízí nejvyladěnější brunch v Praze

Enjoy

Pražský hotel Four Seasons rozjel v restauraci CottoCrudo nový brunch. Nabídka je středomořská, formát kombinovaný – něco si naberete sami, něco si objednáte, a všechno můžete opakovat. K tomu výhled na Hrad, dobře vybraná vína a sladká tečka z vozíku. Málokterý brunch v Praze funguje takhle uceleně.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Co se pije: nealko i alkohol v ceně

V ceně brunche je zahrnutý i poměrně široký nápojový balíček. Z nealkoholických nápojů jsou k dispozici domácí limonády, nápoje Pepsi, voda a teplé nápoje včetně kávy a čaje. Alkoholická nabídka zahrnuje prosecco, točenou Plzeň a bílé i červené víno z exkluzivní produkce pro restauraci The Artisan.

Hudba, rodiny a vyvážená atmosféra

Sváteční náladu podtrhovala živá hudba, která prostor příjemně doplňovala vánočními melodiemi, aniž by přehlušovala rozhovory. Nechyběla ani tombola a děti lákalo kolo štěstí. Celkově je brunch zaměřený na rodiny a skupiny, které chtějí spojit dobré jídlo s předvánočním setkáním v prostředí, kde se o nic nemusí starat.

Náměstí míru

Předvánoční období: klíčový čas pro hotely a restaurace. Firemní večírky, atmosféra a boj o rezervace

Zprávy z firem

Předvánoční týdny patří v české gastronomii a hotelnictví k nejdůležitějším částem roku. Na tržby z firemních večírků a svátečních setkání podniky spoléhají zejména po klidnějších podzimních měsících. Prosinec tak je pro gastronomii a hotely nejsilnějším obdobím z hlediska tržeb mimo letní turistickou sezonu. Firemní večírky a sváteční akce hrají zásadní roli ve výsledcích celého roku.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Verdikt

Adventní brunch v Marriottu nepůsobí jako velká gastronomická událost, ale spíš jako solidní, dobře zvládnutý víkendový program s jednoznačným vánočním rámováním. Výzdoba, stabilní kvalita jídla a živá hudba dávají dohromady příjemný celek, který v prosinci dobře funguje. 

Během sváteční sezóny od 30. listopadu do 28. prosince jsou ceny za brunch 1985 korun na osobu za alkoholický balíček a 1785 korun na osobu za nealkoholický balíček. Pro děti od 7 do 12 let vstup vyjde na 975 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Cena za dospělého patří spíše k tomu levnějšímu, co pražské hotelové brunche dnes nabízejí, a představuje tak velmi dobrý poměr cena/výkon.

Související

Afternoon tea ve stylu seriálu Bílý lotos

Chutě Thajska v pražském hotelu. Navštívili jsme Afternoon tea ve stylu hitu Bílý lotos

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

David Tišer: Byla by obrovská škoda, kdybychom přišli o romskou kulturu

Michal Nosek
nos

Aktivista, umělec a zakladatel organizace ARA ART David Tišer patří dlouhodobě k nejvýraznějším českým hlasům, které se věnují tématu romské identity, lidských práv a inkluze. Na konferenci Good Company Circle vystoupil s příspěvkem, který přinesl otevřený a osobní pohled na to, jaké dopady má společenské vnímání romské menšiny – a jak zásadní roli v jeho proměně hraje kultura, dialog a reprezentace.

David Tišer se v Česku stal výraznou tváří moderní občanské angažovanosti. Ve svém vystoupení na konferenci zdůraznil, že změna nezačíná v politice ani ve statistikách, ale v obrazu, který si většinová společnost o Romech vytváří. „Nejde jen o to bojovat proti stereotypům. Klíčové je dát lidem možnost poznat romskou zkušenost v její plnosti — ne jako problém, ale jako součást kulturního bohatství této země,“ uvedl.

Podle Tišera je jedním z největších nepochopení to, že Romové jsou v českém veřejném prostoru často reprezentováni výhradně skrze optiku sociálních problémů. Takové zúžení reality má podle něj zásadní dopad na to, jak se mladí Romové vidí, jaké mají ambice a jak se k nim společnost chová. „Když se o vás vypráví jen příběh nouze, brání vám to vyrůst. A brání to i společnosti vidět vás jako rovnocenné partnery,“ řekl.

Tišer zároveň připomněl, že kultura může být silnějším nástrojem změny než politická debata. ARA ART, kterou vede, pracuje s divadlem, veřejnými akcemi i vzdělávacími projekty, které mají za cíl otevřít téma romské identity způsobem, jenž je srozumitelný a emocionálně přístupný široké veřejnosti. „Nejde o to být charitativním projektem. Naopak. Jde o to ukázat, že máme hlas, talent a energii, které jsou této společnosti přínosem,“ uvedl na svém profilu.

Ve svém vystoupení podtrhl, že důraz na diverzitu a inkluzi není jen morální otázkou — může být také zdrojem inovací a posilovat společenskou soudržnost. Firmy i instituce, které s diverzitou pracují citlivě a dlouhodobě, dokážou podle něj vytvářet prostředí, ve kterém lidé chtějí být a v němž mohou růst.

Vědec Jan Šedivý
video

Podcast Dobré společnosti: Jan Šedivý, vědec, který učí stroje mluvit

Newstream TV

Na první pohled působí klidně, až zdrženlivě. Ale když začne mluvit o umělé inteligenci, rozsvítí se mu oči. Sara Polak pozvala do dalšího dílu Podcastu dobré společnosti Jana Šedivého, profesora z ČVUT a vedoucího výzkumné skupiny v CIIRC. Šedivý patří mezi nejvýraznější české odborníky na konverzační AI – tedy technologie, které dávají hlas digitálním asistentům. „Lidsky podobný dialog s AI je stále mimo dosah,“ říká s nadhledem člověk, který sám k tomu cíli směřuje celý život. 

nos

Přečíst článek

Lenka Kohoutová, ředitelka Domova Sulická
video

Podcast dobré společnosti: V domově simulujeme každodenní život, říká Lenka Kohoutová

Leaders

Jednou z hostek loňského ročníku Good Company Circle, kterého je Newstream.cz mediálním partnerem, byla Lenka Kohoutová, bývalá poslankyně a ředitelka Domova Sulická. "Pro seniory se snažíme vytvořit příjemnou životní etapu. Dle jejich představ," řekla v rozhovoru s Pavlínou Kvapilovou u příležitosti startu kampaně k třetímu ročníku konference Good Company Circle, která se uskuteční letos v říjnu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová

Dita Loudilová z Kapky naděje: Neziskovky a podnikatelé musí mít společnou vizi, pak spolupráce funguje

Filantropie

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek
Aleš Burger a Sara Polak
video

Byznys není jen o zisku, ale o hodnotě, kterou společnosti vrací, říká zakladatel platformy Hithit Aleš Burger

Leaders

Michal Nosek

Přečíst článek
Doporučujeme