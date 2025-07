OBRAZEM: Berlínské Futurium je muzeem, které v Praze chybí

Berlínské Futurium rozšířilo své zaměření na agronomii, když zahájilo expozici Pole budoucnosti – Superland. Návštěvníky zve k aktivnímu zamyšlení nad zemědělstvím a budoucím využíváním půdy.

Budova Futurium, která se nachází ve vládní čtvrti v samém centru Berlína, prezentuje přínos vědy, výzkumu a technologií k utváření budoucnosti. Projekt muzea iniciovalo německé ministerstvo školství a výzkumu. Mezi zúčastněné partnery patří Společnost Maxe Plancka, Helmholtzova asociace a Fraunhoferova společnost. Budova, která je impozantní i zvenčí, vyšla na 58 milionů eur.

FOTOGALERIE: Podívejte se do berlínského muzea budoucnosti

Berlínští architekti Richter a Musikowski se ve svém návrhu zaměřili na otevřenost a jasnou formu. Celá stavba splňuje standardy nízkoenergetické budovy. „Futurium – Dům budoucnosti“ nabízí přibližně 3 200 metrů čtverečních výstavní plochy ve třech patrech. Střecha budovy umožňuje výhled na pole fotovoltaických panelů, ale také na Sprévský záliv a kancléřství.

Stálá expozice je rozdělena do tří oblastí: Lidstvo, Příroda a Technologie. Kromě výstav s interaktivními scénáři mohou diváci navštívit i laboratoře a fóra pro společný dialog. K dispozici je široká škála digitálních formátů a mobilní aplikace Futurium pro školáky.

„Naše nové zaměření reflektuje důležité sociální napětí: Jak můžeme udržitelně hospodařit s půdou a zároveň zajistit potravinovou bezpečnost? Futurium ukazuje, že již existují rozmanitá a inovativní řešení, která nabízejí naději. Skutečnost, že jsme od otevření Futuria již přivítali přes tři miliony návštěvníků, předčí veškerá očekávání. Vnímáme to jako znamení, že náš koncept otevřeného prostoru pro dialog o budoucích otázkách funguje. Zároveň jde o motivaci k tomu, abychom o budoucích otázkách nadále diskutovali realistickým a nuancemi.“ uvedl Stefan Brandt, ředitel Futuria.

