DSC ukazuje fascinující mramorové busty talentovaného Matouše Háši

Mladé umění se v Česku objevuje zejména v soukromých galeriích. Právě tam tak můžete narazit na to nejnovější, co současní talentovaní umělci tvoří. DSC Gallery se rozhodla před létem uspořádat výstavu dvou mimořádných osobností, kterým ještě nebylo ani 40 let – českého sochaře Matouše Háši a francouzského malíře Davida Weishaara.

Jestli se v galeriích rádi dotýkáte exponátů, vyrazte do pražské DSC Gallery. Nesáhnout si totiž na fantastické sochy talentovaného umělce Matouše Háši by byl totiž téměř hřích. Nyní jeho nejnovější tvorbu ukazuje DSC Gallery na výstavě Boundless Echoes, která propojuje dvě odlišné, přesto související tvorby. Kurátor Domenico de Chirico totiž dílo Matouše Háši ukazuje v kontextu dalšího velmi mladého tvůrce, kterým je Francouz David Weishaar.

FOTOGALERIE: Podívejte se na díla mladých umělců v DSC Gallery

„Díla Davida Weishaara a Matouše Háši, ačkoliv velmi odlišná, svým přístupem i formou sdílejí společnou nit, jež se proplétá v záhybech vnímání, a vyzývají diváka k průzkumu hranic mezi tím, co je viditelné, a tím, co zůstává ukryté ve stínech představivosti,“ vysvětluje italský kurátor Domenico de Chirico.

Inspirace barokem i renesancí

Tvorbu Matouše Háši charakterizuje pečlivým zkoumáním mramoru jako materiálu, který́ se stává nástrojem pro realizaci jasně definované kompozice postavy. Každý́ mramorový́ blok má své specifické proporce, které autor zvažuje a přizpůsobuje svým nápadům, přičemž jeho proces spočívá ve vyřezávání přebytečného materiálu, aby uvolnil již existující sochu.

„Matouše Hášu inspiruje renesančním a barokním uměním, navíc čerpá z křesťanské ikonografie. Háša reinterpretuje historické motivy, které přenáší do současného světa a jeho práce tak spojují tradiční techniky s moderním vyjádřením,“ říká partnerka DSC Gallery Karolína Juřicová.

Aktuální výstava vedle děl z mramoru pak nabízí také Hášovy novinky z alabastru. Také v těchto dílech Háša využívá velmi tradičních postupů, ale zdánlivě klasické motivy doplňuje o současné prvky. Díky propojování současnosti a tradice je o Hášovo dílo zájem napříč Evropou, vedle Česka se vloni představilo například v londýnské aukční síni Phillips.

Pohledy do tajemného a temného světa

Hášovy svébytné sochy kurátor Domenico de Chirico staví do kontextu intimních obrazů francouzského umělce Davida Weishaara. Ten je o necelou dekádu starší a ve své tvorbě se zaměřuje na intimní a tajemné scény, které vytvářejí atmosféru napětí a očekávání.

„V jeho obrazech světlo a stíny procházejí známými objekty, jako jsou lustry a gotické architektury, odkud odhalují jejich symbolický náboj. Jeho díla jsou inspirována temným romantismem, kde motýli, plameny a jemné kapky deště evokují pocit suspendovaného světa, kde se realita prolíná s imaginací. Tento svět je ohraničen mlhou a tichým napětím, v němž se objevují lidské postavy hledající útočiště mezi sny a skutečností,“ dodává Karolína Juřicová z DSC Gallery.

