Dá se stavět s rozpočtem pod milion? Dá, i s architektem

Dá se stavět s rozpočtem pod milion? Dá, i s architektem

Dřevěný ateliér si pro sebe postavil architekt Jan Tyrpekl.
Se svolením Česká cena za architekturu/Antonín Matějovský
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Lesní atelier ve Stříbrné skalici postavili převážně svépomocí a využili k tomu materiály zbylé z jiných staveb. Domeček vyšel na necelý milion.

V době, kdy stavební materiály zdražují každým měsícem a cenové tlaky zatěžují rozpočty, ukazuje ateliér Jana Tyrpekla ve Stříbrné Skalici, že chytrá architektura může být krásná, praktická a udržitelná zároveň.

Tento malý třísezonní objekt byl postaven převážně z recyklovaných materiálů, které architekt shromáždil z předchozích staveb a od rodinných příslušníků. Modřínová terasová prkna, smrkové fasádní desky, okna i izolační materiály, které ležely desítky let nevyužité, získaly novou funkci a rovněž daly stavbě jedinečný charakter.

Jak ušetřit na stavění?

Díky svépomoci a zapojení rodiny a přátel se podařilo výrazně snížit náklady. Výstavba vyšla na asi 600 tisíc korun. Objekt vznikl takřka bez velkých stavebních dodavatelů. Výsledek je nejen estetický, ale i funkční: ateliér slouží k práci, odpočinku i komunitním aktivitám - péči o tři včelstva nebo relaxaci v sauně.

Na bunkru uprostřed polí vyrostla dřevostavba pro turisty

Ticho, klid a výjimečný výhled nabízí experimentální dřevostavba na pohraničním opevnění ve Vratěníně na Znojemsku. Experimentální, protože její autor, architekt Jan Tyrpekl, se snažil minimalizovat náklady.

Architektura je minimalistická, ale promyšlená. Sedlová střecha a severní orientace oken minimalizují přehřívání v létě, niky ve fasádě pomáhají izolovat dům v chladnějších měsících, a vytápění zajišťují kamna na dřevo. Betonové patky nesou dřevěný rošt a přiznaná dřevěná skeletová konstrukce zase zateplené panely – vše v duchu trvalé udržitelnosti a maximální jednoduchosti. „Jde o sympatickou stavbu, která je ve své jednoduchosti velmi výrazná. Postavena byla s využitím recyklovaných materiálů a za velké pomoci rodiny a přátel,“ vyzdvihla Tyrpeklův projekt mezinárodní odborná porota soutěže Česká cena za architekturu a poslala ho do užšího výběru.

Do nominačního kola se v minulosti dostala i další Tyrpeklova realizace. Na řopík tehdy postavil dřevěnou konstrukci. Pro stavbu stačilo jen základní nářadí a 50 tisíc korun.

Projekt Jana Tyrpekla dokazuje, že ekonomická stavba a udržitelná architektura nemusí být kompromisem. Naopak, pečlivý výběr materiálů, jejich opětovné využití a zapojení komunity přináší nejen finanční úspory, ale i architektonické hodnoty.

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Park na Moravském náměstí v Brně

Brno je hlavní město Česka. V kvalitě i rozsahu výstavby předčí Prahu

Reality

Na brněnském realitním trhu je rušno. Obzvlášť letos, kdy se chystá výstavba tisíce nových bytů, revitalizace tisíců metrů čtverečních brownfieldů i nová dopravní infrastruktura. Moravská metropole však přitahuje zájem nejenom kvůli objemu investic plynoucích do developmentu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Rodinný dům v Polance nad Odrou si pro sebe postavili architekti. Cena? Tři miliony korun.

Jednoduchý a účelný, chválí odborníci dům u Ostravy. Architekti si ho navrhli pro sebe. Na kolik je vyšel?

Reality

Petra Nehasilová

Rekonstrukce domu ze 70. let v Plzni

OBRAZEM: Rodinný domek v Plzni ze 70. let přetvořili architekti na zmenšeninu Tugendhatu

Petra Nehasilová

Reality

Petra Nehasilová

Penzion v Kryštofově údolí je na prodej. Kolik stojí citlivě zrekonstruovaná památka s kuchyní na michelinské úrovni

Butikový hotel Bezové údolí je na prodej
Užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Na první pohled romantická chalupa v Kryštofově údolí. Na ten druhý unikátní investiční příležitost. Penzion, který si už vysloužil pověst vyhlášeného boutique hotelu s kuchyní s ambicí proniknout do Michelinského průvodce, je po rozsáhlé rekonstrukci na prodej. Cena? 55 milionů korun.

„Jde o výjimečnou nemovitost, která kombinuje historickou hodnotu s moderním provozem,“ říká realitní makléř Jan Bareš z kanceláře The Estate Brokers, která prodej zastupuje.

Kryštofovo Údolí je jedno z nejpůvabnějších zákoutí Libereckého kraje, které leží na severní straně Ještědského hřbetu. Původní název obce Holundergrund, tedy Bezové údolí, se stal inspirací k pojmenování usedlosti a nově vzniklého resortu. Unikátní roubený dům ze 16.století patří mezi jednu z osmi zachovaných křížových chalup v Česku. 53 fotografií v galerii

Kořeny domu sahají až do 16. století, dnešní podoba je výsledkem pozdějších přestaveb v 17. a 18. století. Velká rekonstrukce z roku 1818 zanechala v domě viditelné stopy, včetně tesařského signování letopočtu na dubovém portálu hlavních dveří. V roce 1953 byla chalupa prohlášena kulturní památkou a jejím posledním obyvatelem byl akademický malíř Mojmír Preclík. Po jeho odchodu objekt chátral, dokud se ho neujali manželé Hoškovi. Ti vsadili na pečlivou rekonstrukci, která skloubila památkovou hodnotu s dnešními nároky na komfort a provoz.

Boutique hotel s duší

Výsledek? V přízemí funguje restaurace, pekárna a malý obchůdek. V patře vzniklo pět apartmánů a v přestavěné stodole další ubytovací kapacita pro deset hostů. Celkem tedy penzion zvládne pojmout několik desítek klientů, aniž by ztratil intimní atmosféru.

Velkou přidanou hodnotou je i kuchyně. Lokální suroviny, fermentace, vlastní chléb, pivo z nedalekého pivovaru – to vše dělá z návštěvy gastronomický zážitek, který podle Bareše má ambici dostat podnik na stránky Michelinského průvodce.

Vila v Troji se prodává za téměř 200 milionů korun

OBRAZEM: Jak vypadají a za kolik se prodávají nejdražší vily v Praze?

Reality

Různá místa a odlišné architektonické styly. Přesto mají tyto vily něco společného. A sice to, že patří k těm nejdražším nemovitostem na pražském realitním trhu.

Petra Nehasilová

Investice do zážitku

Kryštofovo údolí je od roku 2004 vesnickou památkovou zónou. Dřevěný barokní kostel, místní orloj nebo muzeum betlémů lákají turisty po celý rok. V okolí je hustá síť turistických a cyklostezek, v zimě pak běžkařské tratě. Liberecký ski areál je vzdálený jen 13 minut jízdy.

„Tahle nemovitost je víc než jen penzion. Je to zážitek – a tím pádem i podnikatelská příležitost,“ shrnuje Bareš. „V Česku je jen málo míst, která mají tak silný příběh, gastronomii na této úrovni a současně dobře fungující ubytovací kapacitu.“

Architekt Radan Hubička v pražské Babě se svým týmem navrhl velkorysou vilu.

Výjimečná vila na Babě je na prodej. Prodává ji kontroverzní podnikatel

Reality

Pražská vilová čtvrť Baba patří mezi ty nejatraktivnější pražské lokality. A stejně tak vily, které tam stojí. Jedna z těch novějších je teď na prodej.

pej

Apartmán na Sardinii

Co se dá koupit za pět milionů? V Praze garáž, v Chorvatsku nový apartmán s výhledem na moře

Reality

Co a kde se dá koupit za pět milionů korun? Například v Praze se za takovou sumu dá v lepší případě pořídit jen hodně malý byt, v okresních tuzemských městech se s ní dá skoro rozmáchnout. Ve Špindlu za stejnou částku nelze koupit nic, v Rakousku už malý apartmán, v Chorvatsku i byt v novém developerském projektu.

Petra Nehasilová

Zleva: Filip Šejvl, Petra Nehasilová a Dalibor Martínek

Filip Šejvl: Už i investoři utíkají z Prahy. Kupují byty v Říčanech nebo Berouně

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.
Se svolením poznejdomy.cz/Radomír Kočí
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.

Když stát vyhlásil dražbu barokního zámku Bezdružice, znělo to jako příležitost, která se neodmítá. Památka s kořeny ve 13. století, přestavěná do dnešní podoby v 18. století, rozsáhlý areál s parkem o rozloze 1,7 hektaru, wellness, restaurace i kaple.

66 fotografií v galerii

Poprvé se neúspěšně dražil za 60 milionů korun. Kupec se nenašel ani ve dvou dalších kolech, a to ani přes slevu. Při druhém kole Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) cenu snížil na 54 milionů, při třetím na 52 milionů. Se stejnou cenovku míří kulturní památka, zabavená odsouzenému podnikateli Jiřímu Kubíčkovi do aukce v říjnu.

Pro srovnání. Aktuálně se za 52 milionů dá pořídit prostorný a moderní byt v prestižní pražské lokalitě, ale také unikátní penthouse s výhledem na historické centrum města.

Lenka Munter

Makléřka: Rusové se zámků zbavují, kupují je Češi. Ti se o ně lépe starají

Reality

Situace na trhu s historickými nemovitostmi není předvídatelná a nehodnotí se tak snadno jako ostatní segmenty realitního trhu, říká Lenka Munter, makléřka z realitní kanceláře Luxent, která se na prodej zámků věnuje. Pravidelně také odhaduje hodnotu majetku britské královské rodiny pro americký časopis Forbes. A jak se podle ní cena zámků vyvíjí? „Nezaznamenala jsem ani nárůst ani pokles, cena každé takové nemovitosti je stanovena velmi individuálně,“ říká Munter.

Petra Nehasilová

Historie, která zavazuje

Bezdružice mají bohatý příběh. Z původního středověkého hradu se během staletí stala rezidence, později soud, věznice a po roce 1952 dokonce podnikovou ozdravovnou ČKD Praha. V devadesátých letech prošel zámek rekonstrukcí a stal se kulturním centrem - pořádaly se zde koncerty i svatby. Jenže dnes je areál vyprázdněný. Zmizelo vnitřní vybavení i vyhlášená sbírka vycpaných zvířat. Zůstaly jen prázdné sály, památková ochrana a vysoké provozní náklady. „V letech 1999–2004 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a ještě před deseti lety do zámku směřovaly velké investice. Díky tomu má objekt stále solidní stav a rozhodně nevyžaduje zásadní zásahy, aby mohl znovu ožít,“ přibližuje Radomír Kočí. 

Zámek v Souticích na Benešovsku je na prodej.

FOTOGALERIE: Výprodej zámků v Čechách. Ceny honosných sídel padají

Reality

Ty alespoň částečně zrekonstruované u velkých měst nebo hranic s Německem stojí stovky milionů. Ty menší a v horším stavu vyjdou i na méně než 20 milionů. Přinášíme fotogalerii trofejních nemovitostí na prodej.

Petra Nehasilová

Na českém trhu se každoročně nabízí desítky historických sídel. Zámky často končí v rukou nadšenců nebo firem, které z nich dělají hotely, wellness centra či svatební resorty. Úspěšné příklady existují, Chateau Mcely nebo Zámek Valeč. A podobně u budoucnosti zámku Bezdružice uvažují i regionální zástupci. Musí se ale najít zájemce s chutí a kapacitou investovat. Experti v případě Bezdružic hovoří o investicích ve výši 30 až 80 milionů korun. A pro obec, která by ráda objekt využila pro komunitní účely, je však cena i následná údržba nedosažitelná.

Radomír Kočí

Makléř: Není to jako v devadesátkách, kdy se dalo prodat cokoliv. I tak opuštěných zámků ubývá

Reality

Nemovitostem se Radomír Kočí věnuje profesně jako realitní makléř. Výjimečné domy, vily či zámky jsou zároveň jeho koníčkem. Databáze Poznej domy, kterou založil, přináší příběhy téměř dvou tisíc objektů z celého Česka. Osudy památek popisuje také ve svých knihách. „Před válkou na Ukrajině patřili k významným investorům také Rusové, což už samozřejmě dávno neplatí. Jak ukazuje i příběh vily Ernesta Solvaye, kterou vlastnil ruský investor, záměr zrekonstruovat ji pro své soukromé účely neuskutečnil. Vila zůstala v ruinách a hledá nového majitele," říká Radomír Kočí.

Petra Nehasilová

Rekonstrukce hradu Helfštýn.

Prestižní architektonickou cenu získala výjimečná rekonstrukce hradu Helfštýn

Enjoy

Prestižní ocenění, Českou cenu za architekturu, udělované letos již pošesté, získali Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z kanceláře atelier-r za návrh rekonstrukce hradu Helfštýn.

Petra Nehasilová

Lenka Munter

Makléřka: Rusové se zámků zbavují, kupují je Češi. Ti se o ně lépe starají

Petra Nehasilová

Reality

Petra Nehasilová

