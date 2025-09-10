Dá se stavět s rozpočtem pod milion? Dá, i s architektem
Lesní atelier ve Stříbrné skalici postavili převážně svépomocí a využili k tomu materiály zbylé z jiných staveb. Domeček vyšel na necelý milion.
V době, kdy stavební materiály zdražují každým měsícem a cenové tlaky zatěžují rozpočty, ukazuje ateliér Jana Tyrpekla ve Stříbrné Skalici, že chytrá architektura může být krásná, praktická a udržitelná zároveň.
Tento malý třísezonní objekt byl postaven převážně z recyklovaných materiálů, které architekt shromáždil z předchozích staveb a od rodinných příslušníků. Modřínová terasová prkna, smrkové fasádní desky, okna i izolační materiály, které ležely desítky let nevyužité, získaly novou funkci a rovněž daly stavbě jedinečný charakter.
Jak ušetřit na stavění?
Díky svépomoci a zapojení rodiny a přátel se podařilo výrazně snížit náklady. Výstavba vyšla na asi 600 tisíc korun. Objekt vznikl takřka bez velkých stavebních dodavatelů. Výsledek je nejen estetický, ale i funkční: ateliér slouží k práci, odpočinku i komunitním aktivitám - péči o tři včelstva nebo relaxaci v sauně.
Ticho, klid a výjimečný výhled nabízí experimentální dřevostavba na pohraničním opevnění ve Vratěníně na Znojemsku. Experimentální, protože její autor, architekt Jan Tyrpekl, se snažil minimalizovat náklady.
Na bunkru uprostřed polí vyrostla dřevostavba pro turisty

Architektura je minimalistická, ale promyšlená. Sedlová střecha a severní orientace oken minimalizují přehřívání v létě, niky ve fasádě pomáhají izolovat dům v chladnějších měsících, a vytápění zajišťují kamna na dřevo. Betonové patky nesou dřevěný rošt a přiznaná dřevěná skeletová konstrukce zase zateplené panely – vše v duchu trvalé udržitelnosti a maximální jednoduchosti. „Jde o sympatickou stavbu, která je ve své jednoduchosti velmi výrazná. Postavena byla s využitím recyklovaných materiálů a za velké pomoci rodiny a přátel,“ vyzdvihla Tyrpeklův projekt mezinárodní odborná porota soutěže Česká cena za architekturu a poslala ho do užšího výběru.
Do nominačního kola se v minulosti dostala i další Tyrpeklova realizace. Na řopík tehdy postavil dřevěnou konstrukci. Pro stavbu stačilo jen základní nářadí a 50 tisíc korun.
Projekt Jana Tyrpekla dokazuje, že ekonomická stavba a udržitelná architektura nemusí být kompromisem. Naopak, pečlivý výběr materiálů, jejich opětovné využití a zapojení komunity přináší nejen finanční úspory, ale i architektonické hodnoty.
Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.
Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Na brněnském realitním trhu je rušno. Obzvlášť letos, kdy se chystá výstavba tisíce nových bytů, revitalizace tisíců metrů čtverečních brownfieldů i nová dopravní infrastruktura. Moravská metropole však přitahuje zájem nejenom kvůli objemu investic plynoucích do developmentu.
Brno je hlavní město Česka. V kvalitě i rozsahu výstavby předčí Prahu
Reality

