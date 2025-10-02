Na místě stodoly vyrostla moderní chata. Dominuje jí krb a velká knihovna
Osmdesátková stavba prošla zásadní rekonstrukcí. Jejím výsledkem je moderní rekreační dům.
Chřibská je malé město na hranici Lužických hor a Národního parku České Švýcarsko. Kromě malebné krajiny a hlubokých lesů je známé svou sklářskou tradicí. Tamní huť byla založena už v roce 1414 a dodnes patří mezi nejstarší fungující sklárny v Evropě. Region je vyhledáván pro turistiku i rekreaci. A právě tam, uprostřed zeleně, v bezprostřední blízkosti potoka, díky rekonstrukci osmdesátkové stavby na základech původní stodoly, „vyrostl“ nový dům.
Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia mu ponechali tradiční formu se sedlovou střechou a bílou omítkou, přesto mu vtiskli novou identitu a posunuli jej směrem k současnému životnímu stylu. „Dům pracuje s kontrasty – tradiční forma a měřítko na jedné straně, současný interiér s odvážnými barevnými akcenty na straně druhé. Zelená barva se stává prostředníkem mezi krajinou a interiérem, zatímco cihla evokuje stabilitu a hmotnost,“ popisují autoři rekonstrukce svůj přístup.
Interiéru dominuje velká knihovna a krb
Dům má sklepní podlaží a dvě nadzemní patra. V přízemí se nachází vstupní chodba, koupelna a toaleta, kuchyně a obytný prostor otevřený přes dvě podlaží. Dominantní obytná část se otevírá velkými prosklenými portály přímo na terasu nad potokem. Schodiště se sedacím oknem funguje jako přirozená součást prostoru i intimní útočiště s výhledem do zahrady. V patře jsou dvě ložnice, dětský pokoj otevřený do krovu a mezonetová odpočinková zóna. Po příkrých schodech lze vystoupat ještě do podkroví, které slouží pro hosty.
Architekti se nebáli výrazných gest. Obytnému prostoru dominuje knihovna v sytě zelené barvě, která spojuje dvě podlaží a navazuje na barevnost okenic a detailů v exteriéru. Tento barevný most mezi interiérem a krajinou je typickým rysem přístupu 0,5 Studia – místo historizujících prvků hledají současné prostředky, jak propojit stavbu s prostředím.
Dalším autorským prvkem je cihelný krb se zapuštěným sezením, který propojuje funkci topeniště a odpočinkového kouta. Cihla zde funguje jako surový a archetypální kontrast k jemnější barevnosti stěn a vestaveb.
