Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Na místě stodoly vyrostla moderní chata. Dominuje jí krb a velká knihovna

Na místě stodoly vyrostla moderní chata. Dominuje jí krb a velká knihovna

Architekti z 0,5 Studia se ujali rekonstrukce objektu z osmdesátých let, který stál na základech původní stodoly.
Se svolením Peter Fabo
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Osmdesátková stavba prošla zásadní rekonstrukcí. Jejím výsledkem je moderní rekreační dům.

Chřibská je malé město na hranici Lužických hor a Národního parku České Švýcarsko. Kromě malebné krajiny a hlubokých lesů je známé svou sklářskou tradicí. Tamní huť byla založena už v roce 1414 a dodnes patří mezi nejstarší fungující sklárny v Evropě. Region je vyhledáván pro turistiku i rekreaci. A právě tam, uprostřed zeleně, v bezprostřední blízkosti potoka, díky rekonstrukci osmdesátkové stavby na základech původní stodoly, „vyrostl“ nový dům.

21 fotografií v galerii

Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia mu ponechali tradiční formu se sedlovou střechou a bílou omítkou, přesto mu vtiskli novou identitu a posunuli jej směrem k současnému životnímu stylu. „Dům pracuje s kontrasty – tradiční forma a měřítko na jedné straně, současný interiér s odvážnými barevnými akcenty na straně druhé. Zelená barva se stává prostředníkem mezi krajinou a interiérem, zatímco cihla evokuje stabilitu a hmotnost,“ popisují autoři rekonstrukce svůj přístup.

Interiéru dominuje velká knihovna a krb

Dům má sklepní podlaží a dvě nadzemní patra. V přízemí se nachází vstupní chodba, koupelna a toaleta, kuchyně a obytný prostor otevřený přes dvě podlaží. Dominantní obytná část se otevírá velkými prosklenými portály přímo na terasu nad potokem. Schodiště se sedacím oknem funguje jako přirozená součást prostoru i intimní útočiště s výhledem do zahrady. V patře jsou dvě ložnice, dětský pokoj otevřený do krovu a mezonetová odpočinková zóna. Po příkrých schodech lze vystoupat ještě do podkroví, které slouží pro hosty.

Chaty a chalupy v pololetí zdražily

Chcete pryč z města? Chata se dá v Česku sehnat za pár set tisíc

Reality

I přesto, že cena chat a chalup v Česku stoupla, dají se podle portálu Bezrealitky.cz sehnat i objekty, které stojí jen pár set tisíc korun.

ČTK

Přečíst článek

Architekti se nebáli výrazných gest. Obytnému prostoru dominuje knihovna v sytě zelené barvě, která spojuje dvě podlaží a navazuje na barevnost okenic a detailů v exteriéru. Tento barevný most mezi interiérem a krajinou je typickým rysem přístupu 0,5 Studia – místo historizujících prvků hledají současné prostředky, jak propojit stavbu s prostředím.

Dalším autorským prvkem je cihelný krb se zapuštěným sezením, který propojuje funkci topeniště a odpočinkového kouta. Cihla zde funguje jako surový a archetypální kontrast k jemnější barevnosti stěn a vestaveb.

Chalupu Milada navrhli architekti ze studia ADR.

Kam se hrabou Alpy. Čeští architekti luxus umí, chalupa v Úpě má saunu s výhledem na Sněžku

Reality

Staví luxusní dovolenkové resorty, přeměňují brownfield v Kanadě a navrhují domy pro české miliardáře. Stejně tak by se ale architekti ze studia ADR dali označit za specialisty na krkonošské chalupy.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Byt v domě Neugraf na Smíchově.

Byt kousek od rušného Anděla vypadá uvnitř spíš jako chata. Má dřevěné podlahy a hliněné zdi

Reality

Nachází se uprostřed ruchu velkoměsta. Uvnitř ale byt nabízí klid chalupy, jak si přáli jeho majitelé.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Fotbalový stadion v Plané u Českých Budějovic

V jihočeské vesnici si postavili fotbalový svatostánek. Zaplatili za něj rekordní částku

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Bytovka v Libčičích

Není bytovka jako bytovka. Ta v Libčicích dokonale zapadá do okolí, nic nepřerůstá

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

OBRAZEM: Japonci otevřeli luxusní hotel s výhledem na hrad, noc vyjde i na půl milionu

Hotel Espacio Nagoya Castle
Hotel Espacio Nagoya Castle, užito se svolením
ČTK
ČTK

Až 3,75 milionu jenů, tedy v přepočtu přes 526 tisíc korun, si za noc účtuje hotel, který ve středu otevřeli v japonském městě Nagoja. Jedenáctipatrová budova nabízí stovku luxusních pokojů, několik restaurací i výhled na velkolepý Nagojský hrad, napsala agentura Kjódó.

hotelu Espacio Nagoya Castle, navrženém ve stylu japonského hradu, jsou podle provozovatele pokoje inspirované japonskou samurajskou kulturou a tradičními řemesly. Nachází se v něm také šest restaurací, jeden bar, čtyři konferenční sály, fitness centrum, lázně nebo bazén. Ceny pokojů začínají na čtvrt milionu jenů (35 tisíc korun) za noc.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si luxusní hotel

17 fotografií v galerii

Naproti hradu stál dlouhé roky místo současného podniku prestižní hotel Nagoya Castle, který v minulosti hostil členy japonské císařské rodiny i zahraniční hodnostáře. Kvůli zastaralému vybavení byl ale před pěti lety uzavřen.

Ve středojaponské Nagoji se plánuje otevření dalších luxusních hotelů v reakci na příliv turistů, mimo jiné i díky očekávanému otevření magnetické levitační železnice. Ta má z Nagoje směřovat do Tokia na východě a v budoucnu do Ósaky na západě země. Vlaky jezdící na magnetickém polštáři předpokládanou rychlostí 505 kilometrů v hodině by se na trase měly objevit okolo roku 2034.

Hotel Fairmont

Hvězda Prahy Fairmont vznikl díky unikátní rekonstrukci

Reality

Stavbaři Metrostavu při rekonstrukci bývalého hotelu InterContinental obnovovali i otisky prken v pohledových betonech.

Newstream & Partner Advertorial

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Hotel Klínovec

Z centra Prahy na vrchol Klínovce. Prague Season se bude podílet na nové podobě horského hotelu

Reality

ČTK

Přečíst článek
Obývací část s výhledem na Špilberk

OBRAZEM: Vyzkoušeli jsme nejdražší hotelový pokoj v Brně. Stojí za tu cenu?

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Ostravská Nová Huť plánuje miliardové investice

Výroba v Liberty Ostrava
ČTK
ČTK
ČTK

Ocelářský podnik Liberty Ostrava ve středu oficiálně změnil vlastníka a zároveň i název. Insolvenční správce jej předal společnosti Nová Huť, kterou vlastní bývalý ministr Martin Pecina. Generálním ředitelem podniku se stal Radek Strouhal, jenž novinářům představil investiční plány včetně možné výstavby nové elektrické pece za desítky miliard korun.

Investice do ostravské huti by mohly jít i do desítek miliard korun. Nový vlastník zvažuje i možnost vybudování nové elektrické pece, řekl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti Nová Huť, která ve středu podnik převzala od insolvenčního správce Šimona Petáka. Podnik, který se dosud jmenoval Liberty Ostrava, působí ode dneška pod novým názvem Nová Huť.

Strouhal předtím působil v další ostravské hutní firmě Vítkovice Steel. „V podstatě hlavní důvod, proč jsem sem přišel z Vítkovic, je to, že vidím budoucnost dobře. Myslím si, že ten model fungování, byť bez prvotní výroby oceli, ale převálcování, dává smysl. Věřím, že je to dlouhodobě udržitelné schéma,“ řekl Strouhal.

Liberty Ostrava připravuje k prodeji 200 uměleckých děl

Liberty Ostrava se zbavuje uměleckých děl. K prodeji je i busta Gottwalda

Enjoy

Zkrachovalá huť Liberty Ostrava připravuje k prodeji na 200 uměleckých děl. Převažují mezi nimi obrazy, některé v hodnotě i desítek tisíc korun, nejdražším nabízeným dílem bude ale busta komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, jež byla i s podstavcem oceněna na 189 tisíc korun. Zájemci si díla mohou od pondělí do počátku května prohlédnout v hotelovém domě Kovák u ředitelství podniku, uvedla ředitelka firmy pro komunikaci a vnější vztahy Kateřina Zajíčková.

ČTK

Přečíst článek

Investice je podle něj možné rozdělit do dvou skupin. „Jedna věc je taková ta vize, a to je ta elektrická pec, kdy se bavíme o desítkách miliard, řádově o skoro 20 miliardách korun. Menší investice bychom chtěli zahájit hned a ty počítáme, že se budou ‚samosplácet‘,“ řekl Strouhal.

Liberty Ostrava se dostala do dluhů, které nedokázala splácet, skončila v insolvenci a později v konkurzu. V něm ji jako jediný zájemce za více než tři miliardy korun získala společnost bývalého ministra Martina Peciny.

Většina provozů slezské huti se zastavila na konci roku 2023. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu. Proto musí polotovary dovážet. V druhovýrobě se nyní v podniku ze surového materiálu dělají další výrobky.

„Kupujeme ocelové bramy z celého světa. Využíváme i výjimku na dovoz ruských bram. Vozíme je z Asie, vozíme i z Blízkého východu, hledáme další možné zdroje, abychom se připravili na to, až postupně klesající kvóta na dovoz ruských bram úplně vymizí, tak abychom byli připraveni fungovat. No a samozřejmě bavíme se i o alternativě, jestli tady nevybudovat elektrickou pec,“ řekl Strouhal. Nová pec by sloužila k lití bram a sochorů.

Odstavené vysoké pece podle Strouhala půjdou k zemi. „Ta jedna vysoká pec, která by se teoreticky restartovat dala, tak je zatížena pokutami od Evropské unie. Její restart by vyšel dráž, než kdyby se stavěla zcela nová,“ řekl ředitel. Zbourána bude i původní ocelárna.

Bbiš na snímku z roku 2019, když chtěl na pozemcích u metra v Letňanech stavět vládní čtvrť.

Konec Babišova snu o vládní čtvrti. V Letňanech vznikne bydlení pro až 50 tisíc lidí a nemocnice

Reality

Po letech sporů se vláda a Praha dohodly. V Letňanech vznikne nová čtvrť pro 50 tisíc obyvatel. Město zde vybuduje novou čtvrť s tisíce byty a občanskou vybaveností. A stát získá pozemek pro nemocnici.

ČTK

Přečíst článek

„Bavíme se řádově o nějakých čtyřech letech, to se nedá udělat moc rychleji. I výrobci elektrických pecí jsou relativně plní. Musíme hledat,“ řekl ředitel. Zdůraznil, že podobná investice se navíc nedá udělat bez dotací.

Nějaké zdroje podle ředitele firma na start k dispozici má a nové investice by současně měly velmi rychlou ekonomickou návratnost. „Jeden příklad za všechny je předělání pecí, které byly v minulosti dělané na vysokopecní plyn a předělávaly se na zemní plyn. Díky tomu se ušetří zhruba třetina spotřeby,“ řekl ředitel.

Podnik je podle něj schopný aktivně využívat přibližně polovinu svého areálu, tedy asi 250 hektarů. Druhá polovina je buď čistá, nebo ji firma chce vyčistit, což se týká třeba právě vysokých pecí. „Nová průmyslová zóna, která by tady díky tomu vznikla, bude jedna z největších v České republice. Je dobře zásobovaná energiemi, má velmi dobrou dopravní dostupnost, je tady vlečka, takže je to v podstatě území, které je ideální pro nějaký budoucí rozvoj,“ řekl Strouhal. Blízkost silnice I/11 podle něj nahrává například i možnosti vzniku nákupního centra.

Ředitelka pro komunikaci a vnější vztahy Kateřina Zajíčková řekla, že předáním novému vlastníkovi začíná nová etapa společnosti. „Nová Huť je značka, která vyjadřuje kontinuitu i proměnu, navazuje na hrdou historii ostravského ocelářství a otevírá kapitolu rozvoje, stability a odpovědnosti. Od dnešního dne už nejsme pouze symbolem žhavé oceli, ale také oceli pro život. Oceli, která má své pevné místo ve stavebnictví, infrastruktuře i každodenním životě. Oceli, která kombinuje tradici s moderními požadavky na udržitelnost a rozvoj,“ řekla Zajíčková.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme