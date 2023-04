FOTOGALERIE: Jak to dopadne, když si Čech postaví chatu? Podívejte se

Češi byli, jsou a asi i budou národem chatařů a chalupářů. Potřebu mít klidné útočiště, kam lze prchnout před hektickým životem ve městě, je v nás hluboce zakořeněna. Některé rekreační nemovitosti jsou obzvláště povedené. Podívejte se na náš výběr.

Na venkov, do lesů, k řece či jinam do přírody utíkali Češi už za první republiky. Za socialismu trend chataření a chalupaření jen zesílil a přetrvává dodnes. Díky tomu vznikají výjimečné realizace. Mnoho z nich se dostalo i do povědomí odborné veřejnosti. Na některé z nich se můžete podívat do následující galerie.

